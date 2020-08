Getreideernte im Landkreis Verden: Viele Landwirte beklagen unterdurchschnittliche Erträge. (Christina Kuhaupt)

Scheint die Sonne oder regnet es? Diese Frage ist jeden Tag aufs Neue von Bedeutung und entscheidet unter Umständen über die Einkünfte eines ganzen Jahres – das betrifft zumindest Landwirte, die wegen des Klimas um ihre Ernte fürchten müssen. Die meisten aktiven Landwirte im Landkreis Verden sowie im Altkreis Rotenburg sind im Niedersächsischen Landvolk organisiert, „um zukünftigen Herausforderungen in Bezug auf Effektivität sowie Leistungsfähigkeit meistern zu können“, wie der Vorsitzende des Kreisverbandes Rotenburg-Verden, Jörn Ehlers, berichtet.

Der letzte Roggenschlag wurde bei ihm vor einigen Tagen abgeerntet, berichtet der Holtumer Landwirt, der knapp 180 Hektar Ackerland sein Eigen nennt und dort neben Roggen noch Gerste, Weizen, Raps und Mais anbaut. „Bis auf den Mais ist die Ernte nun vorbei – und sie ist, wie auch schon in den vergangenen beiden Jahren, unterdurchschnittlich ausgefallen“, so Ehlers. Während der langen Trockenheitsphase im Frühjahr habe er dies schon befürchtet, denn insbesondere in den ersten Wachstumsmonaten benötige die Pflanze viel Feuchtigkeit für eine optimale Ausbildung der Ertragsanlagen.

Weizen sei dabei am anspruchsvollsten, werde letztlich dann aber auch am besten bezahlt, wohingegen Roggen noch am ehesten mit Trockenheit zurechtkomme. „Daher wird der unempfindlichere Roggen bevorzugt auf schlechteren Böden angebaut und Weizen auf feuchteren mit mehr Nährstoffen“, erzählt der Kreislandwirt. Des Weiteren gebe es in den meisten Betrieben eine Fruchtfolge, was bedeute, dass auf ein und demselben Feld nicht mehrere Jahre hintereinander das gleiche angebaut werde. „Diese Felderwirtschaft ist wichtig, um die Erträge stabil zu halten und die Bodenqualität zu erhalten.“ Außerdem werde in aller Regel, zwecks Risikostreuung, nicht ausschließlich eine Frucht angebaut, um auch dann noch das Einkommen zu sichern, wenn eine bestimmte Frucht sehr unter den vorherrschenden Witterungsbedingungen gelitten habe.

So wie Ehlers baut auch Hendrik Meyerholz, Landwirt in Achim, auf insgesamt etwa 170 Hektar Land Gerste, Weizen, Roggen, Raps und Mais an. „Auch bei uns lagen die bisherigen Erträge unter dem Durchschnitt, Ausnahme war die Gerste.“ Auf schwereren Böden, in der Badener Marsch beispielsweise, sei die gut gediehen. Auf sandigerem Boden wiederum sei selbst der widerstandsfähige Roggen nur verhalten gewachsen.

Weniger Weihnachtsbäume

Von Mindererträgen auf schlechterem Boden kann auch Harm Beckröge aus Etelsen berichten. „Die Feldfrüchte haben unter der langen Trockenperiode im Frühjahr gelitten, lediglich die Wintergerste, die als erstes wächst, hat noch genügend Feuchtigkeit erhalten.“ Die Erntezeit sei für ihn nun vorerst beendet. „Außer Raps, Weizen, Gerste und Roggen bauen wir noch Weihnachtsbäume an, und bis es mit dem Weihnachtsgeschäft losgeht, dauert es noch etwas.“ Beim Weihnachtsbaumabsatz werde sich in diesem Jahr die Corona-Pandemie negativ auswirken, da etwa die Hälfte ihrer Kunden Firmen seien, die in diesem Jahr aufgrund ausfallender Weihnachtsfeiern nicht im üblichen Maße einkaufen werden.

In Anbetracht der aktuell sehr heißen Tage befürchtet Ehlers, dass die stets für den September geplante Maisernte unterdurchschnittlich ausfallen könnte: „Noch geht es dem Mais recht gut, aber diese lang anhaltende Hitze ist alles andere als optimal.“ Im Hinblick auf den Maisanbau hätten die Landwirte in diesem Jahr zudem noch vermehrten Vogelfraß beobachtet. Das Saatgut werde, um es vor Pilzkrankheiten zu schützen und um allzu großen Vogelfraß zu verhindern, mit einer Beize behandelt. „Einige Beizen haben aber ihre Zulassung verloren, so dass es sehr viel mehr Vogelfraß gegeben hat als üblich – manche Bauern mussten ihre Maisfelder drei- oder viermal bestellen“, sagt Ehlers.

Wann genau der richtige Zeitpunkt der Ernte gekommen ist, ist vom Feuchtigkeitsgehalt des Getreides abhängig, der wiederum auf die Witterungsbedingungen zurückzuführen ist. „Zum Erntezeitpunkt darf das Korn nur noch maximal 15 Prozent Feuchtigkeit haben“, so Ehlers. In der Regel beginnt Ende Juni die Erntezeit. „Das ist für uns Landwirte immer eine stressige, aber auch spannende Zeit, in der wir auch auf das Verständnis der Bevölkerung angewiesen sind“. Die Maschinen seien nun einmal nicht besonders schnell und zudem sehr groß, so dass sie oft als Belastung im Verkehr wahrgenommen würden.