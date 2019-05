Seit dem 26. April nicht mehr Zuchtleiter und Geschäftsführer beim Hannoveraner Verband: Werner Schade. (Björn Hake)

Auch mehr als eine Woche seit seiner vorläufigen Suspendierung weiß Werner Schade nicht, was die Gründe für diese Maßnahme sein sollen. Der Hannoveraner Verband hüllt sich – nach außen – weiterhin in Schweigen, nachdem er am 26. April auf seiner Homepage nur kurz und knapp verkündet hatte, der Geschäftsführer und Zuchtleiter sei „vom Geschäftsführenden Vorstand bis auf Weiteres von seinen Ämtern freigestellt“ worden.

Seither schießen die Spekulationen mehr oder weniger wild ins Kraut, vor allem in sozialen Netzwerken. Dass Werner Schade die beiden gewichtigen hauptamtlichen Posten künftig nicht mehr in Personalunion ausüben sollte, hatte der Gesamtvorstand im Zuge der angegangenen „Strukturreform“ bereits im März „mehrheitlich“ beschlossen. Auf der turbulenten Delegiertenversammlung drei Wochen später war zu der Ämtertrennung ein Meinungsbild abgefragt worden, das „geteilt“ ausgefallen sein soll – und an der Entscheidung nichts änderte.

Schade: Keine Begründung

Nun soll Schade nach 14 Dienstjahren gar nicht mehr „sattelfest“ sein. Was den Geschäftsführenden Vorstand „geritten“ hat, ihn freizustellen, ist für den 56-Jährigen nach wie vor ein Rätsel. Ihm liege bislang keine offizielle Begründung des Arbeitgebers vor, sagte Schade am Sonnabend auf Nachfrage. Das Schreiben, das ihm die Freistellung offenbarte, sei ihm am vorvergangenen Freitag mitten „im Tagesgeschehen“ überreicht worden – vom Verbandsvorsitzenden Hans-Henning von der Decken in Begleitung seines Stellvertreters Hartmut Wilking. Zum Gremium gehört auch noch Jörg Wedermann aus Wangerland; Theodor Leuchten, Ratingen, war auf der Delegiertenversammlung zurückgetreten.

Wollte Schade sich zunächst nicht öffentlich zu der Angelegenheit äußern, so hatte er sich kurze Zeit – und zahlreiche Kommentare in sozialen Medien – später zu einer persönlichen Stellungnahme veranlasst gesehen. Diese war in einigen Medien erschienen, so auch in der führenden Fachzeitschrift St. Georg. Darauf verweist der von seiner Arbeitspflicht befreite, wenngleich ungekündigte Werner Schade jetzt vor dem Hintergrund, dass sich an der Situation für ihn bislang nichts geändert habe. Er sei lediglich auf Vermutungen angewiesen.

Kehrtwende des Vorsitzenden?

Das Vorgehen hinsichtlich seiner Freistellung habe ihn „zutiefst befremdet“. Zumal der Vorsitzende ihm noch einige Tage zuvor eine „Fortsetzung der Beschäftigung zu geänderten Bedingungen“ angeboten habe. Die Kehrtwendung von der Deckens sei ihm „unerklärlich“, hieß es in der Stellungnahme, die Schade veröffentlichte. Schon seit einiger Zeit gebe es im Verband „Akteure“, die mit zum Teil „unlauteren Mitteln“ versuchten, die Geschäftsführung zu diskreditieren.

Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte Schade auch, er sei durch einige Personen seit „geraumer Zeit“ Diffamierungen ausgesetzt. Die Frage, ob ein satzungsgemäßer Vorstandsbeschluss zu seiner Suspendierung vorliege, sei ihm nicht beantwortet worden. Seines Wissens existiere keiner. Schade folgert daraus, dass es sich um einen „Alleingang“ von der Deckens gehandelt habe. Besagten, ihm nicht wohlgesonnenen „Kreisen“ sei es offensichtlich gelungen, den Vorsitzenden „zu der fragwürdigen Handlung der Freistellung zu drängen“.

Hans-Henning von der Decken, der seit 2017 an der Spitze des rund 12 000 Mitglieder zählenden Zuchtverbandes steht und im April wiedergewählt wurde, wollte sich auf Anfrage nicht zu den Vorgängen äußern. Zumindest „zurzeit nicht“, schränkte er im Telefonat am Sonnabend mit Verweis auf ein „schwebendes Verfahren“ ein. Wann es eine Verlautbarung geben könnte, ließ der 58-Jährige Landwirt und Pferdezüchter aus Stade ebenfalls offen. Er hoffe aber, dass man das „zeitnah hinbekomme“. Es seien rechtliche Dinge zu klären, „das liegt nicht in meiner Hand“.