Hatte am 1. Mai zum ersten Mal seit Jahren frei: Boris Krahn mit roter DGB-Jacke. (Björn Hake)

In den vergangenen Jahren wusste Boris Krahn stets genau, was er am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, machen würde. Da war der Vorsitzende des Kreisverbandes des Deutschen Gewerkschafts-Bundes (DGB) bei der Kundgebung der Arbeitnehmer-Vertretung vor dem Verdener Rathaus anzutreffen. Doch die Corona-Pandemie macht auch vor der Gewerkschaft nicht halt, sodass Krahn die Reden und das sonstige Programm per Livestream am heimischen Computer verfolgte. Bundesweit lautete das Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“.

Die Absage der Kundgebung hat die Organisatoren im Landkreis Verden laut Krahn auch deshalb kalt erwischt, weil ausgerechnet in diesem Jahr eine größere Kundgebung in Zusammenarbeit mit der Verdener Touristik geplant war. „Uns war im März klar, dass es aufgrund der Beschränkungen keine Kundgebung geben würde. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon alles fertig organisiert und mit Ute Gottschar, der stellvertretenden Verdi-Landesleiterin, auch eine interessante Rednerin gefunden“, erzählt Krahn.

Doch auch ohne Kundgebung gehe die Arbeit der Gewerkschaften weiter, betont Krahn. Gerade in der Krise sei Beratung wichtig und betreffe häufig den Gesundheitssektor. „Durch Corona wird sichtbar, dass unsere jahrelangen Forderungen richtig sind“, betont der DGB-Kreisvorsitzende und zählt Beispiele auf: bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte und Krankenhauspersonal, die Rekommunalisierung von Krankenhäusern, mehr bezahlbarer Wohnraum sowie eine Rückkehr der Betriebe in die Tarifpartnerschaft. „Viele Unternehmen haben den Arbeitgeberverband verlassen. Dabei hat bereits die Krise 2009 gezeigt, dass diejenigen Betriebe diese schwierige Zeit besser überstanden haben, die an der Tarifpartnerschaft festgehalten haben“, erklärt Boris Krahn. Denn auch ein Betriebsrat habe ein Interesse daran, gemeinsam eine sozialverträgliche Lösung zu finden. „Damals wie heute geht es vor allem darum, die Arbeitsplätze zu erhalten.“ Dazu sei ein offener Austausch zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ein wichtiger Faktor.

Kommunale Trägerschaft

Krahn ist seit 2001 Gewerkschaftsmitglied und seit sieben Jahren Kreisvorsitzender des DGB. Gerade in der Coronakrise sei der Aspekt der medizinischen Versorgung in den Mittelpunkt gerückt. Im Landkreis Verden zeige sich jetzt als Vorteil, dass die Aller-Weser-Klinik immer in kommunaler Trägerschaft geblieben sei. Allerdings habe es auch hier in der Vergangenheit Probleme mit dem sogenannten Personalschlüssel gegeben, sprich mit zuwenig Personal auf den Stationen. „Ziel muss allgemein sein, zu einer solidarischen Gesundheitsversorgung zurückzukehren. Es muss wieder Mensch vor Rendite gelten“, betont er. Dazu gehöre, mehr Personal einzustellen und die Pflegeberufe angemessen zu bezahlen.

Die Coronakrise habe gezeigt, dass Solidarität im Alltag überall zu finden sei. „Insofern ist das Motto des 1. Mai sehr aktuell“, betont Krahn. Nachbarschaftshilfe, gegenseitige Rücksichtnahme – auch durch die Einhaltung der Abstandsregeln – hätten gezeigt, dass die Gesellschaft mit der Krise bislang gut umgegangen sei. „Mich stört aber, dass der eine oder andere Arbeitgeber die Erstattung der Sozialabgaben nicht nutzt, um das Kurzarbeitergeld der Beschäftigten aufzustocken“, kritisiert er. Viele machten sich Sorgen, weil sie mit den gezahlten 60 Prozent (67 Prozent mit Kindern) Probleme hätten, die laufenden Kosten zu decken. „Das gilt besonders, wenn noch Miete gezahlt werden muss“, erzählt Krahn aus seiner Beratungspraxis. Insofern habe die Regierung rechtzeitig die Forderung der Gewerkschaften erfüllt, das Kurzarbeitergeld anzuheben. Allerdings nur gestaffelt, was Krahn kritisiert. „Wenn die Menschen mit ihren Ersparnissen erst ein paar Monate überbrücken müssen, bis sie den höheren Satz bekommen, ist von den Rücklagen oft nichts mehr da.“ Der Gewerkschaftler geht davon aus, dass die Einschränkungen in unterschiedlicher Form noch ein Jahr andauern könnten. Das verlange auch der Wirtschaft viel ab. Von Insolvenzen aufgrund der Krise habe er noch nichts gehört, allerdings hätten etwa 40 Prozent der Kleinbetriebe Schwierigkeiten. Schlimm sehe es auch in der Gastronomie aus (siehe auch Bericht unten), hier müssten Soforthilfen gewährt werden.