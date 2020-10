Besonders mit kleinen Szenen aus dem Leben begeisterte Rezitator Benedikt Vermeer sein Publikum. (Björn Hake)

Der große Dichter und Visionär Kurt Tucholsky stand am Wochenende im Zentrum einer Lesung mit dem Bremer Schauspieler Benedikt Vermeer. Die Organisatoren des Förderkreises der Stadtbibliothek hatten es möglich gemacht, trotz coronabedingter Eintrittszeremonien und gebotener Distanz im Saal eine behagliche Atmosphäre zu schaffen, und die anwesenden Literaturfreunde genossen den Vortrag mit sichtlichem Vergnügen.

Vermeer präsentierte einen kleinen Querschnitt aus einem großen Werk, das die philosophischen und liebevoll spöttischen Seiten Tucholskys ebenso beleuchtete wie seine bittere politische Kritik und seine Resignation gegenüber der menschlichen Dummheit und Skrupellosigkeit.

Mit dem Gedicht „An das Publikum“ begrüßte Vermeer die Anwesenden, die sich, da letztere ja immer ausgenommen sind, sichtlich über jenen satirischen Text freuten, der dem Medienkonsumenten selbst die Schuld an seiner Verdummung gibt: „Bist also nur ein Grießbreifresser? Ja dann... verdienst dus nicht besser!“

„Modifizierte“ Passagen

Immer mal wieder musste Vermeer die Texte „modifizieren“, also kürzen, um Aktuelles hinzufügen oder lange Passagen weglassen zu können, was Tucholskys Dichtkunst zwar nicht viel anhaben konnte, aber trotzdem in der Regel vermieden werden sollte. So gab es eine arg amputierte Kurzversion von „Der Graben“, der die intensivsten Passagen fehlten, und ein etwas verlegenes Gestammel beim herrlichen Essay „Der Mensch“, als es dort heißt: „Der Mensch zerfällt in zwei Teile: Einen männlichen, der nicht denken will, und einen weiblichen, der nicht denken kann.“ Das mochte er nicht aussprechen. Warum eigentlich nicht? Gibt es selbst für kritische Literatur, die ausgerechnet 1931 entstand und kurz darauf verbrannt wurde, Zitierverbot? Vor was fürchtet man sich da? Was wäre selbst ein bisschen Shitstorm gegen die tödlichen Bedrohungen jener Zeit? Viel interessanter wäre doch, zu fragen, was einen der größten Geister, den Literatur jemals kannte, zu solchen Äußerungen brachte: Wollen oder können seine heutigen Leserinnen und Leser darüber nicht nachdenken?

Ein bisschen „gefaked“ war auch der Vortrag des Textes „Kurzer Abriss der Nationalökonomie“, in dem Tucholsky mit einer für heutige Betrachter atemberaubend aktuellen satirischen Analyse das Finanzsystem erklärt. Da bastelte Vermeer mitten in die Passage über das „Kreditsystem“ den Begriff „Leerverkäufe“ hinein, um dann ganz erstaunt ins Publikum zu sinnieren: „Dass es damals schon Leerverkäufe gab, das wusste ich gar nicht!“ Dabei hatte das Publikum ohnehin schon so viel über diese dermaßen treffende, obwohl fast 100 Jahre alte Zuspitzung zu staunen.

Zwischendurch wirkte der Schauspieler ein bisschen zerstreut. Gleich am Anfang fragte er in den Saal „Was machen wir heute?“ und schlug alternativ Wilhelm Busch oder den „Faust“ vor, was unnötig irritierend wirkte, ebenso wie die langen Nachdenkpausen, in denen er so tat, als fiele ihm nun nichts mehr ein. Welchen Effekt er sich davon auch immer erhoffte – zum Drive des Vortrags konnte das nicht beitragen.

Szenen aus dem Leben

Am meisten Vergnügen bereiteten dem Publikum die kleinen Szenen aus dem Leben, wie zum Beispiel die Geschichte „Ein Ehepaar erzählt einen Witz“ oder die herrliche Parteiensatire „Ein älterer, aber leicht besoffener Herr“.

Zwischendurch gab es ein wenig „Zeitkolorit zum Anfassen“ mit Songs aus der Konserve wie „Der Papagei mag keine harten Eier“, „Davon geht die Welt nicht unter“, „Das gibt's nur einmal“ oder „Ja bei den Hottentotten“; letzteres dann doch noch willkommener Anlass zu allerlei politischen Unkorrektheiten und Unaussprechlichkeiten. Der Song über die skandalöse Josephine Baker und die doppelte Moral der politischen Leitkultur war wieder bedrückend aktuell. Übrigens kann auch (oder gerade?) ein allzeit politisch korrekter Sprach-Kodex ganz ungewollt zum Schutz herrschender Doppelmoralen dienen.

Und das hat bereits dieser kurze Tucholsky-Abend überdeutlich gezeigt: Es gibt noch viel zu denken, denn der Mensch ist in knapp einem Jahrhundert nur unbedeutend weitergekommen!