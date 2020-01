Trotzen der feuchten Kälte: Sabine Klatt, Hütehund Hektor und ihre Grauen Gehörnten Heidschnucken. (Björn Hake)

Ein eigenartiges Knistern liegt in der Luft. Das ungewöhnliche Geräusch stammt von Grauen Gehörnten Heidschnucken, die genüsslich kauend die Heidelandschaft verjüngen. Im Dienst des Naturschutzes sind sie seit Mitte Januar in der Hügelgräberheide in Kirchlinteln unterwegs. Doch die 200 Tiere sind natürlich nicht allein. Sechs bis sieben Stunden am Tag sind Schäferin Sabine Klatt und Hektor, ihr vierbeiniger Kollege, mit ihnen auf dem acht Hektar großen Gelände unterwegs.

Wenn die Sonne aufgeht, beginnt für Klatt und Hektor der Arbeitstag. Sie lassen die Schafe aus dem Pferch, in dem diese die Nacht verbringen. Dann gilt es, die Tiere auf dem offenen Gelände im Auge zu behalten und einzugreifen, wenn etwas nicht so läuft, wie es soll. Mensch und Hund sind ein eingespieltes Team. Zwei Pfiffe mit der Trillerpfeife und Hektor weiß, dass auf der rechten Seite der Herde etwas nicht stimmt. Ein Pfiff steht für die linke Seite. Weitere Kommandos ergänzen des Repertoire. Doch nicht nur der Border Collie weiß, was er zu erledigen hat, wenn das Pfeifen ertönt, auch die Schafe reagieren meistens auf das Signal. Und wenn Klatt sich mit Passanten unterhält, übernimmt Hektor selbst das Kommando und „pest“ um die Herde, um sie zusammen zu treiben. „Da hat er dann manchmal einen anderen Plan als ich“, sagt Klatt lachend.

Die meiste Zeit ist sie jedoch alleine mit den Tieren und auch fast so genügsam wie die Schafe selbst. Ein wenig Wasser hat sie immer mit dabei – für sich aus der Flasche, Hektor bekommt es in einer pinkfarbigen Schale serviert. „Die findet man wenigstens schnell wieder“, erklärt sie. Denn manchmal gehe es auch ein wenig hektischer zu. Ein Brot zum Frühstück – auch das teilt sie gerne mit ihrem vierbeinigen Kollegen – hat sie auch immer dabei und natürlich ihren Hütestab. Heißen Tee zum Aufwärmen aus der Thermoskanne gibt es bei ihr allerdings auch bei Minusgraden nicht. „Jedes Gramm, das ich mitnehme, muss ich schließlich die ganze Zeit tragen“, erklärt sie. Stattdessen passt sie sich ein wenig den Schafen an: Dicke Wollsocken an den Füßen, Filzhut und Strickjacke halten sie warm. „Wolle ist wirklich das Beste“, weiß sie aus Erfahrung. Nur bei den Handschuhe setzt sie auf Fleece.

Wie warm Wolle hält, beweisen auch ihre Schafe. Muttertiere und Mädchen seien es, erklärt Klatt. Wenn sie morgens auf die Weide kommt, sind die Tiere dieser Tage oft noch mit weißem Raureif überzogen. Und der hält sich ganz schön lange. „Das zeigt, wie gut die Wolle isoliert“, sagt Klatt. Denn die Eiskristalle schmelzen nicht durch die Körperwärme der Tiere, sondern erst, wenn die Sonne lange genug geschienen hat. Die Grauen Gehörnten Heidschnucken werden allerdings nicht ihrer Wolle wegen gezüchtet. Verarbeitet wird sie dennoch. Unter dem langen, strähnigen Fell, das von außen sichtbar ist, befindet sich eine Schicht verfilzte Wolle. Kalt wird den Tieren also nicht so schnell. Da bekommt eher die Schäferin trotz Wollsocken mal kalte Füße. „Aber dann hilft es, mit den Zehen zu wackeln“, weiß sie.

Sabine Klatt ist Quereinsteigerin. Die gelernte Schneiderin hat schon einige Berufe ausprobiert und für ihre drei Kinder Arbeitspausen eingelegt. Auf das Schafehüten kam sie durch ihren Bruder, den Schäfer Jörk Hehmsoth, der in Nindorf einen Heidschnuckenhof betreibt. 2014 hat sie sich fest für den neuen Beruf entschieden. Seit 2015 sind Hektor und sie ein eingespieltes Team.

Die Signale der Tiere lesen

„Manchmal steht man nur und guckt“, erzählt sie von den besonders ruhigen Momenten ihres Berufs. Dann entdeckt sie oft, was anderen verborgen bleibt. Schmetterlinge, Schlangen oder Eidechsen fallen ihr dann ins Auge. Und auch das Verhalten der Schafe hat sie stets im Blick. Daran kann sie auch ablesen, ob die Tiere satt sind. „Dann schauen mich einige fragend an“, sagt sie. Manchmal treibt sie sie dann noch an Stellen mit anderem Bewuchs. Bekommen sie auch dort keinen Appetit mehr, geht es wieder in den Pferch. Das mit einem Elektrozaun umgebene Gelände bietet Schutz vor Wölfen, Bäume schützen die Tiere vor dem Regen. Doch auch ihr fettiges Fell sorgt dafür, dass Wasser geradezu abperlt. „Als letzten Schritt kontrolliere ich immer den Zaun“, sagt Klatt.