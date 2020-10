Um Corona-Ansteckungen zu vermeiden, planen die Schulen im Landkreis regelmäßig die Klassenzimmer stoßzulüften. (Christoph Schmidt/dpa)

Landkreis Verden. Die Corona-Pandemie bestimmt das alltägliche Leben. Auch in den Schulen im Landkreis Verden ist sie immer wieder Thema und somit allgegenwärtig. Besonders die steigenden Infektionszahlen beunruhigen viele der Schulleiter in der Region. Während die Schüler sich auf die anstehenden Herbstferien freuen, um mehr Freizeit zu haben und den Schulstress hinter sich zu lassen, haben hinter den Kulissen die Corona-bedingten Vorbereitungen auf die Winterzeit bereits begonnen. Ziel der Schulen ist es, mit gezielten Lüftungskonzepten der Ausbreitung der Pandemie in der kalten Jahreszeit entgegenzuwirken.

„Wir beobachten das Infektionsgeschehen mit Sorge“, sagt etwa Dorothea Blume, Schulleiterin des Domgymnasiums Verden. Laut einer Mitteilung der Minister käme das Infektionsgeschehen zwar nicht aus den Schulen, jedoch sei man davon abhängig, was in die Schule hineingetragen werde. Bislang ist sie froh darüber, dass noch kein Infektionscluster im Domgymnasium aufgetreten ist. Aus diesem Grund sei es wichtig, dass die Schüler die allgemein bekannten Hygieneregeln einhalten. „Es klappt besser als erwartet“, erklärt Blume. Während die Situation mit dem Tragen der Masken gut laufe, sei es allerdings schwieriger, den Schülern beizubringen, die Abstände einzuhalten.

Für die nun näher rückende Winterzeit hat die Schule bereits erste Pläne entwickelt. Dazu zählt beispielsweise das neue Lüftungskonzept, das das regelmäßige Stoß- und Querlüften beinhaltet. Ein ganz anderes Problem ergibt sich aber bei dem derzeitigen nass-kalten Wetter. Hierfür hat die Schule hinsichtlich der Regenpausen ein weiteres Konzept erarbeitet. Die ersten Proben sind bereits gut gelaufen, erklärt Blume. Insbesondere der Raumwechsel der Schüler während einer Regenpause stehe dabei im Fokus. Hinsichtlich des bereits stattgefundenen Homeschoolings ist die Schulleiterin der Meinung, dass „nichts über Präsenzunterricht geht“.

Ähnlich sieht es ihr Pendant, Christian Piechot. „Der anstehende Winter macht große Sorgen, weil es mit dem Lüften schwierig wird“, erklärt der Schulleiter des Verdener Campus, dass zu bestimmten Zeiten stoßgelüftet werden soll. Dabei habe die Schule eine Minister-Idee aufgegriffen, die vorsehe 20 Minuten zu unterrichten, fünf Minuten zu lüften und anschließend den Unterricht fortzuführen. Dies sei vom Raumklima her nicht verkehrt.

Bisher ist auch der Verdener Campus von einem positiven Corona-Befund verschont geblieben. Doch „die Einschläge kommen näher“, betont Piechot und ergänzt, dass die Frage nicht lautet, ob, sondern wann der erste Fall in der Schule auftritt. Deswegen sind das Händewaschen und die Maskenpflicht umso wichtiger, betont er. Insgesamt kann man über vieles schimpfen, aber die Maßnahmen in den Schulen sind durchaus schlüssig, sagt Piechot. Aus diesem Grund befürwortet der Schulleiter die Maskenpflicht außerhalb der Klassenräume. Jedoch wünscht er sich, dass während des Unterrichts keine Maskenpflicht eingeführt wird.

Zelte zum Händewaschen aufgestellt

Bislang habe alles geklappt. Jedoch wisse er auch, dass sich nicht alle Schüler an die Regeln halten würden, aber es könne eben auch nicht alles kontrolliert werden. Besonders beim Thema Händewaschen würden alle Beteiligten oft vor Probleme gestellt. „Es ist nicht ganz einfach, wenn es 900 Schüler nach der Pause ihre Hände waschen sollen“, verdeutlicht der Schulleiter. Daher gehen die Schüler etwas eher aus der Pause oder der Unterricht startet ein wenig später. „Dementsprechend läuft es einigermaßen“, resümiert Piechot.

Nachgedacht wurde über die Idee, draußen auf dem Schulgelände Waschbecken aufzustellen. Ansonsten seien keine großen Änderungen in Planung. Probleme habe es lediglich anfangs bei der Beschaffung von Desinfektionstüchern gegeben, die allesamt ausverkauft waren.

Während das Domgymnasium und der Verdener Campus bisher von Corona-Fällen verschont blieben, gab es am Ottersberger Gymnasium bereits einen positiven Fall. Dementsprechend sensibilisiert der Schuldirektor Volker Busboom-Schäfer die Mädchen und Jungen, eine Maske zu tragen. „Auch wenn es teilweise für die Schüler schwer nachzuvollziehen ist“, sagt er. Oft fehle aber lediglich die Erfahrung im persönlichen Bereich. Dennoch herrscht außerhalb der Unterrichtsräume grundsätzlich überall Maskenpflicht – auch auf Flur und Schulhof, erklärt Busboom-Schäfer.

Trotz allem gebe es mit den Mädchen und Jungen wenig Schwierigkeiten. „Insgesamt halten die Schüler die Maskenpflicht an der Schule gut ein“, resümiert Busboom-Schäfer und ergänzt, dass die Kinder auch die steigenden Fallzahlen kennen. Für den anstehenden Winter habe die Schule klare Regelungen im Hygieneplan zum Thema Lüften. Auch hier werden die Klassenräume während der Unterrichtsstunden stoßgelüftet. „Man muss sich entsprechend wappnen“, verdeutlicht der Schulleiter, dass warme Kleidung in der kalten Jahreszeit wichtig ist. „Wir warten auf weitere Anweisungen“, sagt er und verweist auf die Zusammenarbeit mit den Behörden.

Beim Achimer Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium haben die Verantwortlichen ganz andere Vorkehrungen getroffen. Vor der Schule stehen derzeit Zelte, in denen sich die Schüler die Hände waschen müssen, erzählt Stefan Krolle, Schulleiter des Cato. Er selbst steht jeden Morgen zwischen 7 und 7.40 Uhr bei den Zelten, um das zu kontrollieren. „Wir wissen, dass die Eltern große Sorgen haben“, betont Krolle und ergänzt, dass man momentan aber gut damit zurechtkomme.

Während sich die jungen Leute auf dem Schulgelände an die Verordnungen halten, sieht es an den Bushaltestellen häufig ganz anders aus, erklärt Krolle. Dort kämen auch Schüler verschiedener Schulen zusammen. „Dort muss das Ordnungsamt vorbeikommen und kontrollieren“, fordert er. Letztendlich ist es die „gemeinschaftliche Aufgabe in unserer Gesellschaft das Corona-Virus zu stoppen“, betont Krolle und verweist darauf, dass jeder einen Teil dazu beiträgt.