Jurist Claus Goldenstein (links) und sein Mandat Herbert Gilbert, Kläger gegen den Autobauer Volkswagen, feiern das Urteil. (Uli Deck/DPA)

Als er noch in Verden als Taxifahrer jobbte und so manche Nachtschicht schob, hätte er sich nicht träumen lassen, mal ausgerechnet mit einem haarsträubenden Auto-Thema in die Schlagzeilen zu geraten. Spätestens seit der Bundesgerichtshof (BGH) die wegweisende Entscheidung im VW-Abgasskandal verkündet hat, fällt auch immer wieder der Name Claus Goldenstein. Der 25. Mai markiert einen Meilenstein in der Laufbahn des Rechtsanwalts, dessen in Potsdam ansässige Kanzlei Goldenstein und Partner das weltweit mit Spannung erwartete Urteil erwirkt hat.

„Heute haben wir Geschichte geschrieben“, wurde Claus Goldenstein (60) in der umfangreichen Berichterstattung beständig zitiert. Das Urteil bedeute Rechtssicherheit für Millionen Verbraucher in Deutschland und zeige einmal mehr, „dass auch ein großer Konzern nicht über dem Gesetz steht“. Die Karlsruher Richter hatten Volkswagen erstmals wegen des Einbaus illegaler Abschalteinrichtungen verurteilt. Man habe einen Präzedenzfall schaffen können, so der Jurist. Auch „für die manipulierten Pkw anderer Fahrzeughersteller“ werde das Urteil eine Signalwirkung“ haben, und künftig würden sich alle deutschen Amts-, Landes- und Oberlandesgerichte auf die Entschädigungsentscheidung des BGH beziehen.

Bereits vor dem einschneidenden BGH-Urteil vertrat die Kanzlei des gebürtigen Verdeners im Dieselskandal rund 21 000 Mandanten. Seither seien schon weit über 2000 hinzugekommen, so Claus Goldenstein im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Der – wachsenden – Masse an Mandanten allein im VW-Bereich gerecht zu werden und dabei jeden auch individuell im Blick zu haben und zu betreuen, wäre ohne „Kollege“ Computer nicht denkbar. Und der hat denn in dem Räumlichkeiten in der „Villa Quistorp“ in Potsdam auch Priorität. „Publikumsverkehr gibt es bei uns so gut wie gar nicht mehr“, erzählt Goldenstein, der „deutschlandweit“ als einer der Vorreiter im zukunftsträchtigen Branchenbereich „Legal Tech“ gilt, der Automatisierungslösungen für den Rechtsbereich. Komplette Digitalisierung der Abläufe in jedem einzelnen anhängigen Verfahren – das war nicht immer so. Und Claus Goldenstein war nach eigener Aussage eine „IT-Null“, als er vor einigen Jahren daran ging, die bis dato traditionelle Kanzlei in eine weitgehende „IT-Bude“ zu verwandeln.

Technologisch um- und vor allem hochzurüsten, ein besonderes „Geschäftsmodell“ auszutüfteln und im Idealfall zu perfektionieren, diese Idee hat der kurzzeitige Medizinstudent und dann doch leidenschaftliche Jurist gezielt verfolgt, als er aufgrund eines Knochenbruchs eine berufliche Zwangspause einlegen musste. In der Bewegungsfreiheit eingeschränkt, aber energiegeladen wie eh und je sowie mit Unterstützung eines ausgewiesenen Experten, Christian Brade, entwickelte er quasi in Heimarbeit die Grundlagen für das System, das inzwischen „hocheffiziente“ Anwaltsarbeit ermöglicht. „Ich wollte das unbedingt!“, betont Goldenstein in der Rückschau. Es habe bedeutet, „Grenzen zu sprengen“ und „von null auf anders zu denken“.

Das liegt dem im besten Sinne streitbaren Juristen, der auch einmal selbst einen recht ungewöhnlichen „Fall“ dargestellt hat, und zwar zu Jugendzeiten am Verdener Gymnasium am Wall (GaW). Ohne hier in alle Details zu gehen, so sei doch erwähnt, dass er dort 15-jährig nicht mehr gelitten war, vorläufig zumindest. “In der neunten Klasse bin ich rausgeflogen“. Vater Goldenstein, Geschäftsmann in Dauelsen, beschied dem Sprössling, nun sei es genug mit Schule und eine Lehre fällig. Die wurde auch absolviert, als Großhandelskaufmann bei der Firma Frerichs und so zielstrebig, dass ihm eines von drei Ausbildungsjahren erlassen wurde. Derweil hatte Goldenstein auch schon zugesehen, an der Kreisvolkshochschule (KVHS) sowohl den fehlenden Hauptschul- als auch den Realschulabschluss nachzuholen. Um es kurz zu machen: Der einst in Ungnade gefallene Goldenstein durfte prompt ans GaW zurückkehren.

1980 hat er das Abitur bestanden und damit in der Tasche den Herrn Papa erneut vergrätzt: „Ich wollte Medizin studieren, mein Vater ist ausgeflippt“. Aber wenn es unbedingt sein müsse, so habe der Sohn vorab ein Praktikum im Verdener Krankenhaus abzuleisten. So geschah es, und als dann der Numerus Clausus für ein Medizinstudium in der Bundesrepublik nicht reichte, verzog sich der junge Goldenstein nach Italien. An der Universität Pisa hat er etwa halbes Jahr gebraucht, um sicher zu sein, dass aus ihm kein Arzt werden würde. Rechtswissenschaften waren dann keine Verlegenheitslösung, sondern Wunsch, wie Goldenstein betont.

Studiert hat er in Saarbrücken, abermals in Italien, diesmal Perugia, und Hamburg. Die juristische Laufbahn führte ihn zu Beginn unter anderem in die Rechtsabteilung der Deutsch-Kanadischen Außenhandelskammer in Edmonton/ Alberta und zur Kracon Engineering im US-Staat Florida. 1992 wurde in Potsdam die deutsch-polnische Wirtschaftskanzlei Goldenstein und Partner gegründet. Sie zählt derzeit gut 70 Mitarbeiter, „eine supertolle Truppe“, schwärmt der Chef, „und alle deutlich jünger als ich“. Die Kanzlei unterhält weitere Standorte in Breslau, Berlin, Hamburg und erst seit wenigen Tagen auch in Innsbruck. Die Niederlassung dort war naheliegend: Goldenstein hat in der VW-Sache auch gut 1200 Mandanten aus Österreich und will für den „aktuellen Ansturm“ gewappnet sein.

Claus Goldenstein hätte in der vergangenen Woche garantiert zu all denjenigen gehört, die normalerweise Verdens fünfte Jahreszeit genießen. Doch der Domweih-Ausfall bedeutet nicht, dass er der Stadt fernbleibt. Im Schnitt alle zwei Monate macht der Mann mit dem doppelten Wohnsitz (Potsdam und am Comer See) einen Abstecher nach Verden, um seine Eltern zu besuchen, auch gelegentlich in den Dom zu gehen, wo er konfirmiert wurde, und mit alten Freunden zu schnacken, etwa Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann.