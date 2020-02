Der Reitverein Thedinghausen und "Los Amigos del caballo iberico" traten gemeinsam unter dem Titel "Carmen meets Zorro" auf. (Björn Hake)

Zu den bekannten Klängen des Disney-Titels „In meiner Welt“ setzten Reiter in bunten, Pailletten-besetzten Kostümen die Zügel an. Im Hintergrund tanzten Kinder in orientalischen Gewändern, sogar Kamele waren beim Showabend der Verdinale in der Niedersachsenhalle zu sehen. Bei wahrlich märchenhafter Stimmung gaben die Sportler alles: Diszipliniert und völlig synchron führten die Reiter ihre 14 Pferde über den anspruchsvollen Parcours und überwanden anmutige Hindernissprünge.

Etwa 800 Stunden hatte das Team des Reitvereins Alte Aller Langwedel-Daverden trainiert, um seinen Auftritt unter dem Titel „Aladdin“ für die 45. Verdinale zu perfektionieren. Neben ihm traten am Freitag sechs weitere Reitvereine beim beliebten Showwettbewerb auf, um die Punkte der Jury und die Herzen der Zuschauer zu gewinnen.

Das Verdener Reitsport-Highlight unterstand dem scharfen Blick einer fünfköpfigen Jury. Zu den Juroren gehörten Bürgermeister Lutz Brockmann, Wolfgang Reichelt (Block), Silke Korthals (Kreissparkasse Verden) und Susanne Eggers-Staiger (Autohaus Eggers). Stargast war die Moderatorin und Reitsport-Bloggerin Annica Hansen. „Die Aufgabe war offen gehalten und lediglich zeitlich begrenzt“, informierte sie die Zuschauer, die fast die ganze Niedersachsenhalle füllten. Jeder Verein hatte sieben Minuten Zeit, um sein Schaubild zu präsentieren.

Typisch norddeutsch

Wie eine so kurze Zeitspanne denkwürdig gestaltet werden kann, zeigte der Reitverein Sleipnir Sellstedt unter dem Motto „Das beste am Norden sind unsere Pferde“. Wenn es um Requisiten und Kostüme ging, ließen sich die Cuxhavener nicht lumpen: In typisch nordischer Manier zierte ein Leuchtturm die Halle, die Reiter trugen selbstgebastelte Möwenkostüme. Musikalisch untermalt wurde die norddeutsche Atmosphäre durch die Frage „Wat wär mer ohne Wattwürmer?“. Als schließlich noch der Nachwuchs mit den kleinsten Ponys die Halle betrat, zeigten die „Ah“- und „Oh“-Rufe der jüngsten Zuschauer, dass der Auftritt generationenübergreifend Begeisterung entfacht hatte.

Barbara Müller legte den Sattel zwar selbst nicht mehr auf, den Showwettbewerb ließ sich die Zuschauerin aber dennoch nicht entgehen. Dieses Jahr nahmen verhältnismäßig wenig Vereine an der Veranstaltung teil. Die geringere Zahl an Schaubildern störte die Reitsport-Interessierte aber gar nicht, wie sie sagte. Mehr als zehn Gruppen seien ohnehin zu viel. Beim diesjährigen Wettbewerb ging für sie ein klarer Favorit hervor. „Mir hat der Auftritt des Reitvereins Sleipnir Sellstedt am besten gefallen“, erzählte sie. „Die Show passte gut zum Motto und man hat gemerkt, dass sich die Reiter Gedanken gemacht haben.“ Kleine Patzer der engagierten Gruppe seien neben den ausgefallenen und originellen Kostümen nicht der Rede wert gewesen.

49 von 50 Punkten geholt

Zuschauerin Sina Haase reitet selbst seit 17 Jahren und besucht das Verdener Spektakel regelmäßig. „Im vergangenen Jahr haben mir die Schaubilder besser gefallen“, zog sie den Vergleich. Dieses Jahr hätten die Reiter zwar technisch gute Leistungen erbracht, jedoch seien die Auftritte zum Teil etwas langweilig gewesen. Für das kommende Jahr hoffe sie wieder auf mehr Schaubilder, sagte sie. „Etwa zehn Auftritte sind eine gute Zahl, da kann der Abend auch gerne mal länger gehen.“ Auch ihr habe, wie sie verriet, das Schaubild der Sellstedter besonders imponiert.

Dieser Funke war auch auf die Jury übergesprungen: Mit insgesamt 49 von 50 Punkten entschied der Reitverein den Showwettbewerb für sich und kann sich nun über eine Ausbildungshilfe von 1000 Euro freuen. In der Publikumswertung, bei der der Favorit über die Lautstärke des Applauses ermittelt wurde, gewannen die Reitfreunde Wölpinghausen. So konnten sie zwar nicht den ersten Preis, aber zumindest 500 Euro einheimsen. Sieger der Herzen waren sie mit stolzen 106 Dezibel allemal.