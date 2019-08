Die Sitzflächen der Wartehäuschen passen sich im Design den Sitzbänken an. (Björn Hake)

Die niederländische Stadt Utrecht hat es vorgemacht. Dort sind begrünte Bushaltestellen derzeit der letzte Schrei. Geht es nach dem Willen des Fachausschusses für Straßen und Stadtgrün könnte auch der Verdener Zob (Zentraler Omnibus-Bahnhof) bald zum Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden. Die Mitglieder des Gremiums haben während der jüngsten Sitzung einstimmig begrünte Wartehäuschen für die Mittelinsel des Busbahnhofes empfohlen. Den Vorschlag hatte Grünen-Politikerin Johanna König gemacht. Karin Hanschmann von der SPD-Fraktion fand ihn „super“ und auch Christdemokrat Sven Sottorff konnte sich durchaus mit den grünen Farbtupfern anfreunden.

Ursprünglich sollte die Mittelinsel ja eine Überdachung, das sogenannte „wehende Dach“ enthalten. Später wurde das Vorhaben aus Kostengründen aber wieder aufgegeben. Sottorff trauert der innovativen Überdachung immer noch nach, bedauerte im Ausschuss, dass sie nicht realisiert wird. Stattdessen sieht der Verwaltungsentwurf Wartehäuschen und Masten für Beleuchtung und Echtzeitanzeige auf der Mittelinsel vor.

Bus-Stop wird zum Bee-Stop

Die Unterstände sollen sich Planerin Stephanie Weber zufolge am Design der bereits vorhandenen Buswartehäuschen an der Wartefläche Ost orientieren. Die drei Wartehäuschen (S-Form) erhalten durchsichtige Glasscheiben mit jeweils zwei Farbstreifen. Stützen und Dach passen sich farblich den bereits vorhandenen Buswartehäuschen an. Die Sitzflächen werden aus dem gleichen Holz wie die bereits aufgestellten Sitzbänke hergestellt. Die drei insgesamt sechs Meter hohen Masten erhalten jeweils zwei Leuchtenköpfe.

Pflanzkübel runden die neue Optik ab. Eine weitere Begrünung der Mittelinsel mittels Beeten oder Bauminseln ist aufgrund des dafür erforderlichen Platzbedarfes sowie der im Boden vorhandenen Leerrohre, Kabel und Leitungen nicht möglich.

Stichwort Echtzeitanzeigen: An vier Haltestellen werden in Abstimmung mit dem ZVBN (Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen) Echtzeitanzeigen aufgehängt. Die Anzeigen werden an dafür geeigneten Haltestellenmasten befestigt.

Johanna König ist es wichtig, den Verdener Bus-Stop künftig auch in einen Bee-Stop (Bee steht für Biene) zu verwandeln. Ihr schweben in diesem Kontext „extensiv begrünte Dächer“ vor, die den Mitarbeitern des Betriebshofes keine zusätzliche Arbeit bescheren. „Durch einen weiteren Busch retten wir zwar nicht das Klima, aber jeder kleiner Schritt bewirkt schließlich auch etwas“, ist König überzeugt. Rainer Kamermann, zuständiger Fachbereichsleiter für Straßen und Stadtgrün, will sich nun darüber informieren, welche Kosten begrünte Buswartehäuschen nach sich ziehen. Außerdem muss natürlich noch die Be- und Entwässerung der Dachpflanzen geklärt werden.

Sven Sottorff ist der Auffassung, das Buswartehäuschen nach dem Utrechter Modell die Aufenthaltsqualität auf dem Busbahnhof steigern, dort für zusätzliche Attraktivität sorgen.

Insgesamt schlägt die Ausstattung der Zob-Mittelinsel mit Witterungsschutz und Beleuchtung mit rund 150 000 Euro zu Buche. Zwei Prozent der Baukosten müssen laut Verwaltung jährlich in die Unterhaltung investiert werden.

Final beschlossen wird das neue Gestaltungskonzept für den Verdener Busbahnhof bei der Sitzung des Verdener Stadtrates am Dienstag, 27. August. Nach dem Ratsbeschluss geht es dann in die Ausschreibungsphase. Kamermann geht davon aus, dass die Arbeiten auf der Mittelinsel im Herbst/Winter abgeschlossen sind.