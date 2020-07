Hofft auf gutes Wetter: Stefan Gwildis hat bereits 2018 den Auftakt zu den Jazz- und Bluestagen in der Stadthalle gemacht. (Michael Braunschädel)

Die Corona-Pandemie macht insbesondere den Kulturschaffenden und der Gastronomie zu schaffen. Genau diesen beiden Zielgruppen, aber natürlich auch den vielen Verdenern, die monatelang zu Hause bleiben mussten, soll mit dem Aller-Kultur-Festival am letzten Wochenende im August etwas Gutes getan werden. Unter Federführung der Stadthalle, mit enger Einbeziehung des Jazz- und Blues-Vereins, stellt die Stadt Verden dem Vernehmen nach gerade ein umfangreiches Programm auf die Beine. Nicht auf dem Rathausplatz, sondern in der guten Stube der Stadt – direkt vor dem Dom – soll von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. August, das Aller-Kultur-Festival im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne gehen.

Die Tinte unter den Verträgen ist zwar noch nicht trocken, aber zugesagt soll er schon haben. Bei ihm handelt es sich um einen guten alten Bekannten aus Hamburg. Vor rund zwei Jahren hat Stefan Gwildis schon einmal das Verdener Publikum begeistert. Gemeinsam mit zwei anderen Söhnen Hamburgs – Pianist Joja Wendt und Bassist Rolf Claussen – hat Gwildis damals das Publikum bei der Eröffnung der Jazz- und Bluestage in der Verdener Stadthalle in seinen Bann gezogen. Wendt und Claussen lässt Gwildis diesmal zwar zu Hause, tritt aber dennoch nicht alleine vor dem Verdener Dom auf. Der immer wieder als „Charme-Bolzen mit dem George Clooney-Blick und der Gänsehaut-Stimme“ bezeichnete Künstler bringt sich jedenfalls musikalische Verstärkung nach Verden mit. Ob in Trio-Formation, ob mit Flügel oder Klavier, das wird sich in den kommenden Wochen noch alles zeigen. Nur soviel steht bereits fest: Gwildis macht wieder einmal den Auftakt bei einem vom Jazz- und Blues-Verein eingetüteten Event.

Am zweiten Festival-Tag, dem letzten Sonnabend im August, soll dann die von der Corona-Krise genauso hart getroffene heimische beziehungsweise regionale Musik-Szene ein Forum bekommen. Rund ein halbes Dutzend Bands aus dem Umkreis heizt dann von 11 bis 16 Uhr dem Publikum auf der Bühne vor dem Dom ein.

Zu späterer Stunde ist ebenfalls ein Wiedersehen mit guten alten Bekannten geplant. Sie haben nicht eine ganz so lange Anfahrt wie das Gwildis-Trio aus Hamburg, sondern brauchen lediglich immer nur geradeaus über die Autobahn 27 nach Verden düsen. Für fliegende Toaster wie sie sicherlich kein Problem, die Rede ist nämlich von der Bremer Funk- und Soulband Flying Soul Toasters aus Bremen. Mit drei Mal Gesang und sattem Blechanteil bringen sie klassischen Soul der 1960er-Jahre, Disco-Funk der Siebziger sowie aktuelle Songs von Adele über Bruno Mars bis zur unvergessenen Amy Winehouse zu Gehör. Die Hansestädter wollen bei ihrem Auftritt in Verden gar dem hartnäckigsten Tanzverweigerer ein Zucken in die Beine bringen. Auch die Flying Soul Toasters sind schon einmal anlässlich der Jazz- und Bluestage in Verden aufgetreten, genauer gesagt im Domgymnasium.

Da nun einmal – besonders in Verden – aller guter Dinge drei sind, haben die Organisatoren gleich noch ein Programm für einen dritten Festival-Tag ausbaldowert. Der Tradition der Verdener Jazz-Frühschoppen folgend, unterhalten der bekannte Verdener Schlagzeuger Rolf Thiele und seine Generation Blues-Band das Publikum dann am Sonntagvormittag. Bekannte Stücke interpretiert die Combo in ihrem ganz eigenen Stil – mit einer blueslastigeren und jazzigeren, manchmal aber auch rockigeren musikalischen Handschrift. Daraus entsteht im Endeffekt ein bunter Musikmix – moderne Sounds, gepaart mit Tradition.

Die Projektgruppe, die sich aus Bürgermeister Lutz Brockmann, Kulturförderin Susanne Reinhardt, Angelika Revermann vom Stadtmarketing, Stadthallenmanagerin Silvia Voige sowie Vertretern des Vereins Verdener Jazz- und Bluestage zusammensetzt, muss jeweils in den nächsten fünf Wochen noch allerhand Arbeit leisten. Es ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel, inmitten der Corona-Pandemie ein dreitägiges Veranstaltungsprogramm auf die Beine zu stellen – in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln versteht sich.

Obwohl der Verwaltungsausschuss (VA) kürzlich die Förderung kultureller Angebote während der Pandemie erhöht hat, ist die Finanzierung von Aller-Kultur dem Vernehmen nach aber noch nicht ganz unter Dach und Fach. Weil sich die Beantragung der Bundesförderung schwieriger als gedacht gestaltet, müssen also Sponsoren her, die die Finanzierungslücke schließen.