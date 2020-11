Einsatz mit juristischem Nachspiel in Hutbergen. (Christian Butt)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind Polizei und Feuerwehr am Montag gegen 16.30 Uhr in den Klein Hutberger Weg in Verden ausgerückt. Eine 32-jährige Hausbewohnerin hatte versucht, einen Kaminofen mit einem Brandbeschleuniger anzuheizen.

Die Ölflasche fing dabei allerdings Feuer, woraufhin sich die Flammen weiter ausbreiten und auf die Gardinen übergreifen konnten. Die 32-jährige Frau sowie zwei weitere Erwachsene konnten die Flammen jedoch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen, teilt die Polizei mit.

Verstoß gegen Corona-Verordnung

Eine 20-jährige Frau, die aus Bremen zu Besuch war, atmete Rauchgase ein und musste daraufhin im Krankenhaus behandelt werden. Dabei stellte sich heraus, dass die junge Frau Corona-positiv war und - ebenso wie ihre negativ getestete Begleitung - eigentlich in amtlicher Quarantäne hätte sein müssen.

Da sich beide nicht daran gehalten hatten, leitete die Polizei gegen sie Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Bundes-Infektionsschutzgesetz ein.

Ebenso wurde ein Verfahren gegen die Hausbewohnerin eingeleitet, die sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten muss. An dem Gebäude entstand ersten Schätzungen der Ermittler zufolge ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die im Haus anwesenden Kinder blieben unverletzt.