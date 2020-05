Gunda Hoppe (v. l.), Wolfgang Reichelt und Ingo Neumann bilden den Vorstand. (fr)

Die Weiterentwicklung des Verdener Krankenhauses liegt nicht nur dem Landkreis, der Geschäftsführung der Aller-Weser-Klinik sowie deren Mitarbeitern am Herzen. Auch einigen Privatleuten ist sie eine Herzensangelegenheit. Das zeigen Wolfgang Reichelt, Chef der Verdener Firma Block, und sechs weitere Interessierte nun auch ganz offiziell mit der Gründung des Förderkreises Aller-Weser-Klinik Verden.

Das Ziel des neu gegründeten Vereins ist es, große und kleine Projekte für das öffentliche Gesundheitswesen am Verdener Krankenhaus mit zu fördern und so die Klinik bei der Weiterentwicklung zu unterstützen. „Im vergangenen Jahr ist die Idee entstanden, Projekte, die im Krankenhaus realisiert werden, finanziell zu unterstützen“, erklärt Ralf Weßel, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie, Gastroenterologie und Internistische Intensivmedizin in der AWK in Verden. Dabei denkt der Mediziner vor allem an jene Bereiche, die durch die öffentliche Förderung vom Land Niedersachsen, dem Landkreis und der Stadt nicht abgedeckt sind.

Von dieser Idee ließ sich auch Wolfgang Reichelt schnell überzeugen. „Das hochmoderne Herzkatheterlabor der Aller-Weser-Klinik in Verden ist ein großer Gewinn für den gesamten Landkreis“, findet er. Im August 2017 wurde das Labor feierlich eröffnet. Rund anderthalb Millionen Euro waren in den Bau und die Ausstattung geflossen. Damit schloss sich ein weißer Fleck auf der Landkarte – Patienten müssen bei Herzbeschwerden nicht mehr in die Umland-Krankenhäuser nach Bremen, Rotenburg oder Nienburg gebracht werden. Ein klarer Vorteil, denn beim Herzinfarkt zählt jede Minute.

Auch der Bettenhausneubau werde eine Bereicherung für die medizinische Versorgung in Verden und dem Umland werden, ist Reichelt überzeugt. Anfang 2022 soll das Bettenhaus fertig sein – wenn alles läuft wie geplant. Denn in der Vergangenheit war es wiederholt zu Verzögerungen und gestiegenen Kosten gekommen. Unter anderem die Erdstöße im November 2019 hatten die Bauarbeiten vorübergehend ausgebremst. Auf etwa 10 500 Quadratmetern entsteht ein Gebäude, das seinem Namen zum Trotz mehr als nur moderne Doppel- und Einzelzimmer beherbergt. Auch vier Operationssäle, eine Intensivstation sowie eine Notfallambulanz sind eingeplant. Allein die Innenarbeiten sollen ein Jahr dauern.

„Hier sollten wir anknüpfen und weitere Projekte fördern“, sagt Reichelt. Beispiele dafür, wie Bevölkerung und Krankenhäuser durch diese Form der Unterstützung voneinander profitieren können, seien in anderen Städten zu finden, ergänzt Weßel.

Sieben Mitglieder haben den Verein offiziell gegründet, im Vereinsregister eingetragen und vom Finanzamt Verden bestätigen lassen. Reichelt übernimmt den Vorsitz, Ingo Neumann fungiert als sein Stellvertreter und Gunda Hoppe komplettiert als Schatzmeisterin den Vorstand. Weßels Aufgabe besteht gemeinsam mit der Geschäftsführung der AWK darin, Projekte des Krankenhauses zusammenzutragen und Konzepte zu entwickeln. Vorhaben, die der Vorstand des Fördervereins als unterstützenswert einstuft, begleitet der Mediziner bei ihrer Umsetzung. An ihm ist es auch, dafür zu sorgen, dass die zur Verfügung gestellten Gelder effizient eingesetzt werden.

Nun sucht der Förderkreis nach weiteren Unterstützern. Privatleute können sich mit einem Jahresbeitrag von 100 Euro beteiligen. Auch Einmalspenden seien dem Verein willkommen, betonen die Gründungsmitglieder. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft gibt es bei Gunda Hoppe unter der Rufnummer 0 42 31/ 67 81 31 sowie per E-Mail an gunda.hoppe@block.eu.