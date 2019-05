Die Freude über das neue Equipment ist groß – nicht zuletzt bei Stefanie Beinsen, die den Snoozlewagen vorstellt. (Björn Hake)

Dass Schüler auch über das Pausenklingeln hinaus den Unterricht fortsetzen wollen, kommt nicht häufig vor. Bei den angehenden Pflegekräften an den Berufsbildenden Schulen in Verden könne das aber durchaus passieren, berichtet Fachlehrerin Stefanie Beinsen. Grund dafür ist eine Neuanschaffung: der Snoozlewagen. Das Gefährt wurde mitsamt der umgebauten Pflegeräume an den BBS am Mittwoch vorgestellt.

Seit August 2018 werden in der Verdener Schule Altenpfleger ausgebildet. Die vorangegangene Planung habe zwei Jahre gedauert, erklärt Schulleiter Manfred Runge zu Beginn. Neben Landrat Peter Bohlmann hatten sich auch viele weitere Vertreter von Landkreis, Pflegeeinrichtungen und Landesschulbehörde in den neu gestalteten Räumen eingefunden. „Wir sind in einer Situation, in der wir dringend qualifizierte Fachkräfte brauchen“, sagt Runge. Schon vor zwei Jahren seien diese rar gewesen und die Situation verschärfe sich zunehmend. So kam auch die Idee, die BBS um den Bereich Pflege zu ergänzen.

Viele hundert Meter Kabel wurden für die neuen Räume verlegt. Neben einem Unterrichtsraum mit großem Bildschirm, auf dem beispielsweise Arbeitsaufträge eingeblendet werden können, verfügt er über allerlei Anschlüsse für Laptops und ermöglicht so die Arbeit mit modernster Technik. „Das macht natürlich auch uns Spaß“, betont Beinsen. Mit einer einklappbaren Trennwand abgegrenzt befindet sich ein Praxisraum. Hier finden die Schüler alles, was ihnen in ihrem Berufsalltag begegnet – und eigentlich sogar noch mehr: ein Pflegebett, ein Wagen mit Pflegezubehör, eine barrierefreie Dusche sowie höhenverstellbare Toilette, Waschbecken und Spiegel. Vorher, erzählt Beinsen, musste beim Wechsel von Praxis- zu Theorieeinheiten der Raum umgeräumt werden.

410 000 Euro habe der Landkreis in das Projekt gesteckt, erklärt Landrat Peter Bohlmann. Die Summe floss in den Umbau der Räume, die Anschaffung des neuen Equipments und die energieeffiziente Sanierung. Der Kostenrahmen wurde eingehalten. „Wir können den Fachkräftemangel langfristig lösen“, zeigt sich der Landrat zuversichtlich.

Eine weitere, die sich über den Abschluss der Arbeiten besonders freut, ist Andrea Dietrich, die für die Landesschulbehörde die BBS in Verden betreut. Als ehemalige Leiterin einer Schule, die ebenfalls Pflegekräfte ausbildete, liege ihr der neue Fachbereich besonders am Herzen, sagt sie bei der Einweihung der Räume. Neben der Altenpflege seien Kinder- und Krankenpflege Bereiche, in denen es an Fachpersonal mangele. Im kommenden Jahr sollen die Ausbildungen daher zusammengelegt werden – auch in Verden. Den Verantwortlichen steht also noch einiges an Arbeit bevor. „Wir müssen die Ausbildung zu den Ausbildungswilligen bringen“, ergänzt sie. Denn gerade in der Pflegeausbildung finden sich viele Interessierte, die bereits Familie und einen eigenen Haushalt haben und sich keine lange Anfahrt zum Lernort leisten können.

Als das Herz der Pflege bezeichnet Abteilungsleiterin Kerstin Teuber-Engelking die neuen Räume. „Ich denke, wir haben als Gangart einen Galopp eingelegt“, blickt sie zurück. Inzwischen seien die Beteiligten beim Trab angekommen, doch Schritt sei noch nicht in Sicht. Denn: „Wir haben noch weitere Pläne – ganz am Ende sind wir nicht.“

Im Anschluss an die Wortbeiträge stellt Stefanie Beinsen das neue Equipment vor. Zu dem gehört auch der Snoozlewagen. Der fällt zunächst durch eine Wassersäule auf, die in verschiedenen Farben erleuchten kann. Der Wagen bietet jedoch auch andere optische Reize, kann beispielsweise einen farbenfrohen Sternenhimmel und bewegliche Muster an die Decke projektieren. Auch eine Soundanlage verbirgt sich in dem Schrank auf Rollen. Ein weiterer Sinn, den das Gefährt anspricht, ist die Nase. Denn ein Duftlüfter verteilt den Geruch von Naturölen. Der Wagen ist vielseitig einsetzbar und dient der basalen Stimulation, bei der möglichst viele Sinne angesprochen werden. Im Winter durften sich bereits einige Schülerinnen bei der progressiven Muskelentspannung an dem Farbenspiel erfreuen, erzählt Beinsen. Das gefiel den Testpilotinnen so sehr, dass sie den Unterricht verlängerten.