Das Team bei Simpleburger in Verden: Michael Gföhler, Juan Chawisch, Marlon Lietzow (von vorne). (Björn Hake)

Burger gibt es in den unterschiedlichsten Kreationen und Geschmacksrichtungen. Dabei erlebt der einstige Fast-Food-Klassiker eine Art Revival. Im Landkreis Verden gibt es seit nunmehr rund drei Jahren Foodtrucks, die eine Alternative zu den großen Burger-Restaurantketten bieten.

Nun haben Burger-Liebhaber eine weitere Option, um in den Genuss des Klassikers zu kommen. Das regionale Unternehmen Simpleburger eröffnet in der Reiterstadt sowie in der Gemeinde Dörverden jeweils ein Diner. „Die Grundidee hatte ich mit Freunden vor rund vier Jahren. Ziel ist, ein vernünftiges, einfaches sowie gutes Essen anzubieten“, erzählt Marlon Lietzow, Geschäftsführer von Simpleburger.

„Der Name fiel mir vor rund drei Jahren ein“, so Lietzow, der in seinen Lokalen bodenständige Burger und Pommes servieren will. „Die Pommes stammen von einem Bauern aus Hassel“, verrät der Gründer des Unternehmens. Dabei hat es lange gedauert, bis er die Qualität und den Geschmack des aktuellen Produkts erreicht hat. „Rund 1000 Burger habe ich in meiner eigenen Küche gebraten, die dann Freunde oder Nachbarn testen mussten“.

Die Suche nach regionalen Landwirten, die ihn mit Gemüse beliefern sollten, gestaltete sich jedoch schwierig, da die Bauern die Bedarfsmengen höchstens saisonal decken können. „Ziel war, dass der Burger circa fünf Euro im Verkauf kosten soll“, erklärt Lietzow, der sein Fleisch von Alexander Mahnken (Geesthof Mahnken) aus Rotenburg bezieht. „Die Tiere stehen 200 Tage im Jahr draußen“, nennt Lietzow einen wichtigen Grund für die Kooperation.

„Der allererste Standort war in Dörverden“, erzählt der Gastronom, der selbst in der Gemeinde aufgewachsen ist. Dort stand zunächst sein Foodtruck, mit dem er auch auf Festivals von Sylt bis nach Mannheim unterwegs war. Vor Ort ist dieser nun nicht mehr. Stattdessen habe er schnell den Plan gefasst, in den Räumlichkeiten bei der Oldtimer-Tankstelle in Dörverden den ersten Simpleburger-Diner zu errichten, sagt Lietzow. „Dies steht und fällt jedoch mit der Genehmigung des Bauamts“, hofft der kreative Unternehmer zeitnah auf positive Signale aus der Behörde.

Das zweite Lokal entsteht zurzeit in den Räumlichkeiten Bremer Straße 41 in Verden. „Momentan ist hier nur unsere Abholstation geöffnet. Gegen Ende September soll die Eröffnung des Lokals stattfinden“, erklärt er und ergänzt, dass die Abholstation nach Öffnung des Restaurants bestehen bleibt.

„Das Team ist das Wichtigste. Ohne Zusammenhalt geht nichts“, verdeutlicht Lietzow seine Unternehmensphilosophie. Momentan besteht sein Team aus 24 Mitarbeitern, die sich auf die aktuellen Standorte – Dörverden, Verden, Rotenburg und Bremen – aufteilen.

Für sein Burger-Restaurant in Verden hat er bereits mit Michael Gföhler einen Filialleiter gefunden. Der 24-jährige Österreicher schloss im Landhaus Bacher in Österreich eine Doppellehre zum Gastronomiefachmann ab. „Hier in Verden habe ich dann ein Jahr lang bei Pades gearbeitet“, erzählt Gföhler, der in jungen Jahren schon viel Verantwortung übernimmt. „Ich bin froh, dass Marlon mir die Chance gibt, mich zu beweisen“.

„Alle Produkte, die es aus Fleisch gibt, gibt es ebenfalls in einer vegetarischen Variante“, erklärt Lietzow. Zwischen den beiden Varianten sei geschmacklich kaum ein Unterschied auszumachen. Er selbst betitelt seine Kreation als „Pflanzenfleisch“.

Joghurt-Minz-Soße

Zum Sortiment von Simpleburger gehört unter anderem der 1950 Burger, der in Anlehnung an die Ursprünge der Burger-Geschichte in den USA in den 1950er-Jahren kreiert wurde. Der Simple Burger ist hingegen das sogenannte Flaggschiff des gleichnamigen Unternehmens. „Im Frühjahr des kommenden Jahres bieten wir einen Simple-Fresh-Burger an. Dieser besteht aus einer Joghurt-Minz-Soße mit karamellisierten Zwiebeln und Champignons plus die Basis-Zutaten“, verrät der Chef.

Das Unternehmen verwendet ausschließlich Rindfleisch. „Selbst der Bacon ist vom Rind und kein Schweinefleisch“, so Lietzow. Momentan sei der Gastronom in Zusammenarbeit mit der Fleischerei Kaufhold dabei, einen Chickenburger zu entwickeln. Um den Gästen Abwechslung zu bieten, will der Jungunternehmer in seinem Burger-Laden in Verden auch eine kleine Bühne errichten. Dort sollen dann Musiker aus der Umgebung auftreten und sich präsentieren können.

„Ich habe meine dreijährige Ausbildung zum Koch bei Wolfgang Pade gemacht und anschließend ein Jahr dort gearbeitet“, erzählt Juan Chawisch, der seitdem in der Küche von Simpleburger kocht. „Die Mitarbeiter und vor allem die beiden Chefs sind super nett. Man hat Spaß beim Job, aber dennoch ist man mit Ernst bei der Sache“, schwärmt Chawisch vom Arbeitsklima.