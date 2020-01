Gruppenbild mit Damen: Alexander von Seggern (l.) und Nicki Wiesing (r.) begrüßen Karin Labinsky-Meyer (2.v.l.) und Dörte Liebetruth in Dörverden. (Björn Hake)

Dörverden. Schützenbruder trifft Verwaltungsmitarbeiter, Schulleiter unterhält sich mit Feuerwehrmann, Pastor tauscht sich mit Gewerbetreibendem aus – so oder ähnlich geht es beim Dörverdener Neujahrsempfang zu. Für Bürgermeister Alexander von Seggern ist die traditionsreiche Veranstaltung immer noch „eine wichtige Plattform für gute Begegnungen“. Nirgendwo versammeln sich seiner Meinung nach sonst so viele Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Gemeinsam mit Nicki Wiesing, dem Vorsitzenden der Dörverdener Vereinigung der Selbstständigen (VdS), hatte er am Sonnabendvormittag in das Dörverdener Kulturgut Ehmken Hoff geladen. Und alle kamen, wollten sich diesen gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres im Aller-Weser-Dreieck nicht entgehen lassen. Aus Kirchlinteln war beispielsweise Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth angereist. Noch einen weiteren Weg hatte hingegen die stellvertretende Landrätin Karin Labinsky-Meyer aus Oyten.

Für musikalische Abwechslung zwischen den Reden sorgte diesmal der Posaunenchor Dörverden unter der Leitung von Torsten Meinke. Die Bläser probierten es erst mit Gemütlichkeit und ließen dann den berühmten kleinen grünen Kaktus der Comedian Harmonists wiederauferstehen.

Verwaltungschef Alexander von Seggern stellte seine diesjährige Neujahrsansprache ganz unter das Thema Glück. Glück hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr beispielsweise bei der Verbesserung der medizinischen Versorgung. So konnte der Bürgermeister 2019 gleich zweimal zu einer Niederlassung in hausärztlichen Praxen und zusätzlich noch zu zwei zahnärztlichen Niederlassungen gratulieren. Die neue Radweg-Verbindung über die Aller (Brückenschlag von Verden nach Wahnebergen) war ebenfalls ein Geschenk für die Kommune. Sie musste dafür keine nennenswerte finanzielle Beteiligung erbringen. Bei der Planung des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für Dörverden und Stedorf gab es ebenfalls erfreuliche Zwischenschritte zu vermelden.

VdS richtet sich neu aus

Dass Licht und Schatten manchmal ziemlich dicht beieinander liegen, ist vor allem bei der Kinderbetreuung sichtbar geworden. „Äußerst bedauerlich war die Tatsache, dass es uns nicht gelungen ist, der deutlich gestiegenen Nachfrage nach Krippenplätzen gerecht zu werden. Zudem konnte auch vereinzelt im Kindergartenbereich der ursprüngliche Standortwunsch der Eltern nicht berücksichtigt werden“, bedauerte von Seggern. Ein Silberstreif am Horizont ist allerdings der aktuell in Gründung befindliche Waldkindergarten. Eine Eltern-Initiative will ihn pünktlich zum neuen Kindergartenjahr eröffnen.

Von Erfolg war die Realisierung des geplanten Gewerbe- und Industrieparks (GIP) in Barme bislang noch nicht gekrönt. Ein wenig bekanntes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zwang die Gemeinde dazu, ihre Bauleitplanung an die neue Rechtsprechung anzupassen. „Der neue Satzungsbeschluss soll in diesem Jahr gefasst werden, damit wir endlich die Umsetzung dieses Großprojektes angehen können“, versprach der Bürgermeister. Auch der Blick auf die kommunale Finanzlage führt bei ihm derzeit nicht zum Ausstoß vom Glückshormon Endorphin. Dörverden wird das vergangene Jahr nämlich voraussichtlich mit einem kräftigen Minus abschließen.

Ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre die Gemeinde Dörverden mit ihren rund 9000 Einwohnern eine reine staatliche Verwaltungseinheit. „Mit Ihnen ist es aber viel mehr: Eine an Vielfalt reiche, bunte Gemeinschaft mit Charakter“, dankte von Seggern den Freiwilligen und wünschte sich, dass sich künftig wieder mehr Bürger für eine typische Ehrenamtskarriere entscheiden.

Premiere für Nicki Wiesing

Seine erste Neujahrsansprache als neuer Chef der Dörverdener Selbstständigen meisterte Nicki Wiesing mit Bravour. Er konnte darin auch gleich erste Erfolge vermelden. Vier weitere Betriebe haben sich der VdS angeschlossen, sodass die Vereinigung der Selbstständigen mittlerweile 57 Mitgliedsbetriebe zählt. Auch mit dem Dörverdener Dreierlei, das 2019 Premiere feierte und rund 2000 Besucher anlockte, hatten die Selbstständigen Glück. „Das Konzept, den Frühlingsmarkt mit dem Spargelmarkt und einer Gewerbeschau zusammenzulegen, ging voll auf“, freute sich Wiesing und kündigte auch gleich den Termin für die zweite Auflage an: 24. Mai.

Der Vorstand der VdS, dem nun auch Jörg Müller und Jörg Rosebrock angehören, hat übrigens gemeinsam beschlossen, sich künftig stärker auf die Kernaufgaben der Vereinigung zu konzentrieren. „Dies beinhaltet, die Werbung für unsere Mitglieder, die Kommunikation mit der Gemeinde und das Miteinander unter den Mitgliedern zu fördern“, betonte Wiesing. Mit der Aktualisierung der Info-Tafeln ist die Neuausrichtung bereits sichtbar geworden. Um die Kommunikation zu verbessern, richten die Dörverdener Selbstständigen am Donnerstag, 13. Februar, erstmalig ein Business-Frühstück aus. „Alleine sind wir stark, zusammen unschlagbar“, brachte es Wiesing auf den Punkt.