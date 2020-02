Friedrich Merz in Verden. Bei seiner Rede forderte der Sauerländer ein besseres Verhältnis zu Russland und einen selbstbewussteren Umgang mit der USA. (Michael Galian)

Die Menschen haben Sehnsucht nach jemandem, der ihnen in verständlicher Sprache einen Kompass zeigt und nicht dem politischen Mitbewerber hinterherläuft. Das wurde beim Auftritt von Friedrich Merz (CDU) am Montagabend in der Verdener Stadthalle wieder einmal deutlich. Auf Einladung der Mittelstandsvereinigung der CDU referierte der 64-jährige Sauerländer vor ausverkauftem Haus über wirtschaftspolitische Themen.

Zur K-Frage (Kanzlerkandidatur) schwieg er zwar weiterhin beharrlich, ließ sich jedoch von der Basis entlocken, dass er nach der Wahl 2021 gemeinsam mit dem heimischen MdB Andreas Mattfeldt im Deutschen Bundestag sitzen wolle. Heißt übersetzt: Merz schließt ein Comeback im Hohen Haus nicht explizit aus. 2009 war der ehemalige Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion aus dem Parlament ausgeschieden und hatte zuletzt als Unterlegener im Rennen um den Parteivorsitz von sich reden gemacht.

Über 1000 Gäste am Holzmarkt

„Friedrich Merz steht zwar nicht mehr in der ersten Reihe der Politik, stellt sich aber wie kein anderer in den Dienst der Partei“, schwärmte Mattfeldt. Ebenso wie Merz kämpft er wieder für mehr wirtschaftlichen Sachverstand in der Union, wehrt sich angesichts von Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum, Rentensteigerungen und Haushaltsüberschüssen dagegen, Deutschland schlechtzureden. Mit dem Auftritt von Merz in der Verdener Stadthalle war dem Volksvertreter (Wahlkreis Osterholz-Verden) ein richtiger Coup gelungen. Über 1000 Gäste hatten sich am Holzmarkt eingefunden und lauschten dem Christdemokraten in der Halle oder per Videoübertragung.

Was @_FriedrichMerz heute Abend in #Verden wirklich gesagt hat: Falls er nochmal ganz in die Politik zurückgeht, würde er sich auch um ein Bundestagsmandat bewerben. Weiterhin gilt: Personaldebatten müssen derzeit nicht geführt werden, es geht um Sachfragen. #Merz https://t.co/NVlkmtZYxr — Armin Peter (@realArminPeter) February 3, 2020

„Wir leben in einer Zeitenwende“, skizzierte Merz die großen weltpolitischen Zusammenhänge. Er warnte davor, sich wirtschaftlich vom prosperierenden China abhängen zu lassen, sprach sich für mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit Amerika und einem besseren Verhältnis zu Russland aus. Der G7-Gipfel sei ein Modell des 20. Jahrhunderts. Heute würden die sieben weltweit größten Industrienationen lediglich einen Bruchteil der Weltwirtschaftsleistung vertreten. Stichwort Zuwanderung: Kreuzberg sei nicht das Abbild der Bundesrepublik, betonte der CDU-Politiker. Der Großteil der Bevölkerung lebe schließlich abseits der urbanen Zentren. „Ich will, dass Deutschland ein offenes, demokratisches, liberales Land bleibt. Aber das ist nun einmal keine Einbahnstraße, das gilt für beide Richtungen.“ Eine Koalition mit der Alternative für Deutschland (AfD) und der Linkspartei schloss er nach der Bundestagswahl aus. Die Grünen machte er hingegen als „härtesten Konkurrenten“ für die Union aus. Daher müsse dem Klimawandel mit marktwirtschaftlichen Instrumenten begegnet werden. Das, was die meisten Menschen noch immer mit Merz in Verbindung bringen, ist die Steuererklärung auf dem berühmten Bierdeckel. Im Gegensatz zu früher würde er ihn heute jedoch von beiden Seiten beschriften. Merz plädierte für eine Unternehmenssteuerreform unabhängig von der Rechtsform sowie für eine steuerliche Entlastung der Privathaushalte.

Nach seinem umjubelten Auftritt – es gab stehende Ovationen – entführte Mattfeldt dann den zumindest in Verden gefühlten Hoffnungsträger seiner Partei zum Kohl- und Pinkelessen. Die Personalentscheidung, wer für die Konservativen bei der Bundestagswahl 2021 in den Ring steigt, fällt nach Ansicht von Merz allerdings erst beim Parteitag am Jahresende.

+++ Der Artikel wurde um 21.50 Uhr aktualisiert+++