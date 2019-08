Die Diakonin Claudia Clasen (links) und Museumspädagogin Julia Nehus (hinterste Reihe, mittig) leiten die jungen Schauspieler an. (Björn Hake)

Ein wenig Theaterluft konnten in dieser Woche 14 Mädchen und Jungen aus Verden schnuppern. Das Ferienprogramm hatte das Domherrenhaus in Kooperation mit dem evangelischen Jugenddienst angeboten.

Für eine Woche trafen sich die Kinder täglich um 9.30 Uhr mit der Museumspädagogin Julia Nehus vom Domherrenhaus und Claudia Clasen vom evangelischen Jugenddienst, um das Stück „Peter haut ab“ auf die Bühne zu bringen. Dabei lernten sie allerdings nicht nur, das Stück und die Schauspielkunst kennen. Auch bei der Gestaltung von Bühnenbild, Requisiten und Kostümierung durften sie mitmischen. Was ihnen am besten gefallen hat, das beantwortet die Gruppe unisono mit einem Wort: „Theater“.

Es ist bereits zum dritten Mal, dass sich Domgemeinde und das Museum für ein solches Sommerferienprojekt zusammengetan haben. In den vergangenen Jahren ging es dabei um das Leben von Martin Luther und um Piraten. Dieses Mal steht die Abwandlung eines biblischen Gleichnisses auf dem Programm. „Peter haut ab“ ist der Titel der Neuinterpretation vom Gleichnis des verlorenen Sohnes. Für ihre Vorführung haben die Kinder sich allerdings zumindest in einem Aspekt auf die Ursprungsversion besonnen. Denn die Theaterfassung hat moderne Einflüsse und die gefielen den jungen Schauspielern nicht so sehr, erklärt Julia Nehus in einer Probenpause. Doch über eine in Relation zur biblischen Geschichte neue Kleinigkeit freuten sich die Kinder hingegen sehr: die Musik. Für eine Szene hat Nehus sich zur Untermalung für Abbas „Money, Money, Money“ entschieden. „Die Kinder kennen die Band auch“, erzählt sie. Und der Text passe bestens in die Szene.

Wenn Agnethas, Anni-Frids, Bennys und Björns Stimmen vom Band kommen und darüber klagen, wie hart sie arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen, steht Peter, der Hauptcharakter des Stücks, bedröppelt zwischen den Schweinen, die er hüten muss. Und wie das schwedische Quartett träumt er dabei vermutlich vom unbeschwerten Leben in der Welt der reichen Menschen.

Als Schweinehirte ist der jüdische Peter am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Da nach dem jüdischen Glauben Schweinefleisch nicht gegessen werden darf, ist Peters Beruf in der Gemeinschaft denkbar schlecht angesehen. Als die Kinder sich mit dem Stück befassten, lernten sie auch die Hintergründe kennen, erzählt Diakonin Claudia Clasen. Sie erfuhren, was es mit dem jüdischen Glauben auf sich hat, und was genau denn eigentlich koscheres Essen ist. Wie gut die Kinder dabei aufgepasst haben, bewies schließlich Jule. Denn ihr war beim Lesen der Geschichte etwas aufgefallen. Peter stammt aus einer wohlhabenden Familie und lässt sich eines Tages, um die Welt zu entdecken, das Erbe seines Vaters auszahlen. Auf seiner Reise lässt er es sich gutgehen und verprasst sein Vermögen binnen kürzester Zeit. Einer der Luxusartikel, für die er sein Geld ausgibt, ist ein Hummer. Und da horchte Jule auf. „Den darf er doch gar nicht essen“, erklärte sie. Und tatsächlich, hat sie damit recht, stellten die Betreuerinnen fest. „Da hat der Autor wohl einen Fehler gemacht“, sagt Clasen, und keinem sei das aufgefallen.

„Wir haben wirklich viel gelernt“, erzählen die Kinder. Besonders hoch im Kurs – neben dem Theaterspiel selbst – stand außerdem das gemeinsame Kochen. Denn zu Hause, so erzählen einige, dürfen sie dabei nur selten helfen. Koschere Gerichte standen dabei auf dem Speiseplan.

An diesem Freitag, 9. August, dürfen die Kinder dann zeigen, womit sie sich in den vergangenen Tagen beschäftigt haben. Mit einer Aufführung für ihre Familien klingt für sie die Woche unter dem Motto „Abenteuer Theater“ aus. Und am Ende des Stückes steht ein Happy End – ganz wie in der biblischen Vorlage.