Moderne digitale Technik ist im Schulunterricht inzwischen Standard, nicht nur in Corona-Zeiten. (Julian Stratenschulte/DPA)

Zahlreiche Schulen im Landkreis Verden haben ihre Klassenzimmer mit Hilfe der Fördergelder des Digitalpakts Schule technisch aufgerüstet. Die Fördergelder des Bundes sind vor allem in die Anschaffung von Whiteboards, Laptops sowie Tablets geflossen. Die „mobilen Endgeräte“ stellen die Schulen bedürftigen Schülern zur Verfügung, damit diese am digitalen Angebot der Schule teilnehmen können. Aber auch für die digitale Infrastruktur, insbesondere in den Ausbau der WLAN-Netzwerke, werden die Summen investiert.

Dabei ist es nicht selbstverständlich, dass einzelne Schulen in dem Umfang digital umrüsten. Nach Auskunft der Bundesregierung sind von den fünf Milliarden Euro Fördergeld des Bundes für den digitalen Unterricht bisher nur 15,7 Millionen Euro abgeflossen. „Wir haben uns um Mittel beworben und werden noch einige Anträge gemeinsam mit dem Schulträger auf den Weg bringen“, erzählt Christian Piechot, Direktor der Oberschule Verdener Campus. Die ersten Mittel wurden dabei für die Anschaffung von Tablets als Leihgeräte beantragt. „Die Stadt hat den Antrag Anfang April auf den Weg gebracht, und Anfang Mai wurden die Tablets geliefert. Am 7. Juni hat der Minister die Bewilligungsbescheide übergeben“, erklärt Piechot den Ablauf. Insgesamt habe dieser erste Schritt ganz gut geklappt. „Nun liegt es an uns, das dazugehörige Medienbildungskonzept vorzulegen“, so Piechot weiter.

Die Oberschule hatte die Einführung der Tablets als verpflichtendes Lernmittel im siebten Jahrgang seit langem vorbereitet, sodass alle Schüler der siebten Jahrgangsstufe ab diesem Schuljahr ihr eigenes Tablet haben. Auf dem Gerät sind neben der Lernsoftware auch alle Schulbücher verfügbar. „Inspiriert durch diese Entwicklung und sicherlich beschleunigt durch die Erfahrungen der vergangenen Monate haben sich der sechste und der achte Jahrgang entschlossen, ebenfalls zeitnah Tablets einzuführen“, erzählt der Oberschuldirektor. In der kommenden Woche entscheiden Schulausschuss und Rat über die Anträge, sodass die Schüler möglicherweise noch im Herbst mit den Geräten ausgestattet werden können.

Zusätzliche Belastung

Doch die Erstellung des Medienbildungskonzepts für die Fördermittel stellt für die Schulen auch eine zusätzliche Belastung dar. „Wir hätten uns sehr gewünscht, dass das Antragsverfahren schlanker gestaltet wäre. Hier muss sehr viel (digitales) Papier produziert werden, während die Energie dringend für die Umsetzung dieser Maßnahmen benötigt würde“, kritisiert Piechot die bürokratischen Hürden. Dennoch verfolgt der Oberschuldirektor weiter das Ziel, den Verdener Campus zu modernisieren. Dementsprechend will die Oberschule zukünftig noch weitere Anträge stellen, die zur Verbesserung der Ausstattung dienen. Während WLAN, Breitbandanschluss und digitale Tafeln in allen Unterrichtsräumen vorhanden seien, seien die ersten Smartboards bereits so alt, dass diese dringend erneuert werden müssten.

Auch das Domgymnasium Verden hat in Zusammenarbeit mit dem Schulträger, dem Landkreis Verden, die Fördergelder für die digitalen Geräte beantragt und bereits erhalten. „Durch Corona ging das alles sogar noch viel schneller. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis war sehr gut“, lobt Michael Spöring, stellvertretender Schulleiter des Domgymnasiums, die Behörde. Während andere Schulen ihre ersten Whiteboards erhalten, werden die digitalen Tafeln am Domgymnasium bereits erneuert. „Die alten Boards werden gegen neue Boards ausgetauscht, möglicherweise in den Herbstferien. Zudem werden weitere Laptops geliefert, die Schüler ausleihen können“, erklärt Spöring.

Das größte Problem sieht Spöring darin, dass der Internetanschluss der Schule nicht ausreichend ist. „Das WLAN-Netz ist ausgebaut, und unser Server ist auch ausgetauscht worden. Doch besitzen wir bislang keinen Glasfaserkabelanschluss. Auch fällt zunehmend auf, dass auch die Schüler, die auf dem Land in bestimmten Regionen wohnen, nicht immer einen guten Internetanschluss zur Verfügung haben“, so Spöring weiter. Deshalb stoßen Schüler und Lehrkräfte öfter an technische Grenzen.

Während das Domgymnasium ein Problem mit den Internetleitungen hat, existiert an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Verden-Dauelsen genau die umgekehrte Problematik. „Durch die Glasfaserkabel haben wir einen guten LAN-Anschluss, jedoch haben wir bisher kein gutes WLAN zur Verfügung“, erklärt Norbert Mäteling, stellvertretender Schulleiter der BBS. Aus diesem Grund sollen die Fördergelder in den Ausbau des WLAN-Netzwerks der Schule fließen. „Bedarf besteht bei einer Schule immer“, so Mäteling. Die BBS hat die zur Verfügung gestellten Mittel ebenfalls in EDV-Beschaffungsmittel wie interaktive Tafelsysteme und Laptops investiert und bereits die erste Lieferung erhalten.

Das Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium in Achim hat die Initiative ebenfalls gemeinsam mit dem Schulträger auf den Weg gebracht. „Unser Ziel war, dass alle Schulen gleichermaßen ausgestattet werden“, erzählt Stefan Krolle, Schulleiter des Cato. Neben 61 neuen Whiteboards, wovon die letzten Geräte im Dezember geliefert werden, hat die Schule zudem 80 Laptops erhalten, die für Kinder aus bedürftigen Familien bestimmt sind. „Diese werden den Schülern geliehen. Tablets haben wir hingegen keine“, erklärt Krolle.

Während der Achimer Schulleiter die örtliche Politik und die Zusammenarbeit mit dem Landkreis lobt, beispielsweise sei der Support der Geräte bei Problemen mit inbegriffen, hat er für die Politiker in Berlin auch Kritik übrig. „Wenn die Bundesregierung zunächst rund sieben Milliarden Euro verspricht, davon aber letztendlich nur fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellt, ist dies ein gravierender Unterschied. Wenn man dann die Summe auf alle Schulen in Deutschland aufteilt, kommt nur ein Betrag von rund 35 000 Euro pro Schule raus“, kritisiert Krolle.

Insgesamt stehen 505 000 Euro aus dem Digitalpakt der Samtgemeinde Thedinghausen zur Verfügung, wovon 125 000 Euro (25 000 Euro pro Schule) für die Beschaffung von Endgeräten verwendet werden, beschreibt Sönke Haverich von der Samtgemeinde die Verteilung. Zudem habe sich die Samtgemeinde um Mittel aus dem Programm für Sofortausstattungen beworben und werde 40 000 Euro erhalten, so Haverich weiter.