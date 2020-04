Einen Wechsel von Arbeits- und Gemeinschaftszeiten zu Hause zu beherzigen, rät der Leiter der Erziehungsberatungsstelle Jörg Haase Eltern in der Corona-Krise. (Christin Klose/DPA)

Zu Mama oder zu Papa? Am liebsten natürlich zu beiden – lautet die Antwort der meisten Kinder. Doch zu Zeiten der Corona-Krise ist Abstand wichtig, und so kann es sein, dass der Nachwuchs auf ein Elternteil für ein paar Wochen verzichten muss. „Dabei kommt es aber immer auf den Einzelfall an“, sagt Stephan Schaper, Leiter des allgemeinen Sozialdienstes beim Landkreis. Denn letztlich habe Priorität, die Infektionsketten zu durchbrechen und zum Wohl der Kinder zu handeln. „In diesen Zeiten müssen eben kreative Lösungen gefunden werden“, stimmt ihm auch sein Kollege Jörg Haase, Leiter der Erziehungsberatungsstelle des Landkreises zu.

Keine leichte Zeit fürs Familienleben. Denn Trennungen der Eltern sind für Kinder und Jugendliche sowieso schwierig, wie Hartmut Jung, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in Verden weiß. Denn diese wünschten sich im Regelfall vereinte Eltern, und nicht wenige versuchten nach der Trennung daher auch, ihre Eltern wieder zusammenzubringen, so der Experte. Jung weiß, sich für einen Elternteil zu entscheiden, das liegt Kindern fern. Und daher befänden sich Kinder nach der Trennung oder Scheidung ihrer Eltern im sogenannten „Loyalitätskonflikt“.

Dabei stehe ein Kind zwischen den elterlichen Fronten, denn Loyalität zu einem Elternteil bringe Disloyalität zum anderen Elternteil mit sich. Hartmut Jung erzählt: „Dies ist noch nicht der Höhepunkt der Corona-Welle. In meiner Praxis habe ich noch keine akuten Fälle von Trennungskindern, die sich durch die Corona-Krise im Loyalitätskonflikt befinden. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass diese entstehen.“ Schließlich gebe es zur Zeit für Kinder keinerlei Ablenkungen wie die Schule. Doch nicht nur Trennungskinder haben Leidenspotential während dieser Phase, auch für andere Familien, in denen das Konfliktpotential hoch ist, sei es gerade sehr schwierig. Hartmut Jung ist derzeit weiterhin für Jugendliche und Kinder in seiner Praxis da. „Wir sind Primärversorger, deshalb läuft unser Praxisbetrieb weitestgehend normal weiter.“ Die Gruppentherapie darf allerdings nicht mehr stattfinden. Diese bietet sonst einen neutralen Ort für die Kinder und Jugendlichen. Dennoch ist die Praxis telefonisch erreichbar.

Es ist eine Phase, in der die Jüngsten der Gesellschaft eine Beratung nötig haben könnten. Denn alle „begleiteten Umgänge“ finden zurzeit nicht statt, wie Stephan Schaper mitteilt. Diese Regelung sei zum Schutz der Kinder und der Fachkräfte der begleiteten Familien getroffen worden. Und auch Familien mit unbegleiteten Umgangskontakten sollten verantwortungsbewusst handeln, wie Schaper rät. Natürlich sei der persönliche Kontakt immer schön, findet auch Schaper, doch „Videokonferenzen via Skype oder Zoom oder ähnliches sind zu bevorzugen“. Dies sei zum Wohl des Kindes, das sich natürlich auch Gedanken um seinen umgangsberechtigten Elternteil macht und ihn nicht anstecken möchte. „Da läuft der Kontakt dann auch nicht so unbelastet ab, wie er sollte“, sagt Stephan Schaper.

Doch woher wissen Eltern, ob ein Kontakt unbelastet abläuft? „Da muss man viele Faktoren in seine Überlegungen mit einbeziehen“, so Schaper. Wie viele Kontakte hat das Familienmitglied noch? Gehört das Kind oder der Elternteil zur Risikogruppe? Was ist das gewohnte Umfeld des Kindes? „Wenn der Vater auch mal zwei Wochen problemlos von Zuhause arbeiten kann, sind Besuche beispielsweise möglich“, gibt Schaper ein Bespiel. In der klassischen Patchwork-Familie hingegen, in der viele Familienmitglieder mit unterschiedlichen sozialen Kontakten zusammenkommen, seien die Infektionsketten nur schwerlich beherrschbar. Der Fachdienst appelliert daher an alle, die mit dem Kind zu tun haben, die aktuelle Pandemie nicht zum Schüren von Konflikten zu benutzen. Vielmehr sollten sich die Eltern gegenseitig das Vertrauen aussprechen, dass der andere Elternteil im Sinne des Kindes handelt.

Konstruktiv diskutieren

Jörg Haase von der Erziehungsberatungsstelle kann Familien nur raten "durchzuhalten" und die schwierige Zeit auch als "Chance anzusehen". Getrennte Eltern sollten sich mit ihren gegenseitigen Bedenken auseinandersetzen und konstruktiv darüber diskutieren, was gerade das Beste für die Kinder ist. Einen Wechsel von Arbeits- und Gemeinschaftszeiten hält er für ratsam. "Kindern wollen spüren, dass die Eltern für sie da sind – man kann zum Beispiel sagen: Ich bin jetzt noch zwei Stunden im Homeoffice, und dann hab ich für dich Zeit." Es sei wichtig, weiterhin an Strukturen festzuhalten – gemeinsame Spaziergänge oder Radtouren zu machen, Mahlzeiten zusammen einzunehmen oder die Küche gemeinsam aufzuräumen. "Und es ist auch gut, wenn man Raum für jedes Familienmitglied schafft – zum Beispiel kann das Gästezimmer zum Ruheort werden, in dem man Musik hören oder in Ruhe lesen kann oder was auch immer tut." Wenn die Familie Orte zum Draußen sein auswählt, sollte sie das zurzeit auch im Hinblick auf die Stressfreiheit tun. "Vielleicht sollte man nicht unbedingt auf die Allerbrücke, wo es gerade so voll ist, dass es zusätzlich stresst, sondern an einen ruhigeren Ort.

Wenn ein Elternteil für ein paar Wochen aufgrund einer Infektionsgefahr nicht beim Kind sein kann, sollten regelmäßige Telefonzeiten abgemacht werden. „Dafür sollten die Kinder dann auch einen Rückzugsort erhalten, an dem sie in Ruhe sprechen können“, rät Haase. Und die Eltern am Telefon sollten sich „deeskalierend“ verhalten, statt negative Gefühle anzufeuern. „Man sollte dem Kind positive Dinge und Optimismus vermitteln und es nach seinem Tag fragen.“

Zur Sache

Sprechzeiten für Eltern und Kinder

Erziehungsberatungsstelle: Telefonnummer 04231/158840.

Dienstags: 14 bis 16 Uhr

Freitags: 10 bis 12 Uhr

Unter der Telefonnummer 04231/15434.

Montags: 14 bis 16 Uhr

Mittwochs: 14 bis 16 Uhr

Online-Beratung: bke-elternberatung.de; bke-jugendberatung.de

Für allgemeine Beratungen in Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Trennung und des Umgangs kann das Jugendamt unter 04231/15390 erreicht werden.