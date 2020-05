Zu den Aufgaben der Hebammen gehört die Betreuung von Mutter und Kind vor, nach und während der Geburt. (Uli Deck/dpa)

In vielen Ländern ist es schon gang und gäbe, nun sollen auch in Deutschland Hebammen an Hochschulen ausgebildet werden. Vier niedersächsische Hochschulstandorte bieten den Studiengang Hebammenwissenschaften an. Neben Osnabrück, Hannover und Göttingen können Interessierte ihren Bachelor ab dem Wintersemester 2020 an der Jade-Hochschule in Oldenburg anstreben. Letztere arbeitet mit der Aller-Weser-Klinik in Verden zusammen, die nun für den praktischen Teil des Studiums zwei Ausbildungsplätze anbietet. „Die AWK zählt zu den ersten Kliniken, die diesen Ausbildungsweg in der Region anbieten“, erklärt AWK-Sprecherin Katharina Tretzmüller.

Laut dem Deutschen Hebammen-Verband ist Deutschland das Schlusslicht bei der Akademisierung des Hebammenberufs. Bisher wurden Hebammen innerhalb von drei Jahren an Berufsfachschulen ausgebildet. Eine neue Verordnung der Europäischen Union reformiert die Ausbildung für Entbindungsfachkräfte nun. Der Bachelorabschluss bringt den angehenden Hebammen unter anderem den Vorteil, künftig auch international tätig sein zu können.

Die veränderte Ausbildung soll allerdings nicht nur internationale Gleichberechtigung schaffen, sondern ist auch inhaltlich begründet. So hat sich das Aufgabenfeld der Hebammen im Laufe der Jahre stark verändert. „Eine dreijährige berufsfachschulische Ausbildung kann diese Inhalte nicht ausreichend vermitteln“, kritisiert der Hebammen-Verband. Außer Ärzten arbeite kein Gesundheitsberuf so eigenständig wie Hebammen.

Das duale Studium gliedert sich in Theorieeinheiten an der Hochschule und Praxisphasen. Pflegedirektorin Christine Schrader und die leitende Hebamme der Klinik für Geburtshilfe im Krankenhaus Verden, Irene Kill, setzten sich in den vergangenen Monaten für die neue Ausbildungsmöglichkeit ein. Jährlich hilft das Team der AWK rund 650 Babys auf die Welt. „Jede Geburt ist anders, jeder Tag unvorhersehbar“, beschreibt Kill den Reiz ihrer Arbeit. „Wir Hebammen bekommen im Kreißsaal Anerkennung für unsere Arbeit. Die Mütter geben viel zurück, oft noch Jahre später, wenn man sich wieder trifft oder die Familien ihr nächstes Kind bekommen.“

Das Klima in der Geburtshilfe sei familiär. Doch die Familie hat Nachwuchssorgen. Dem soll nun die Ausbildung im eigenen Haus entgegenwirken. „Die Auszubildenden schließen mit der AWK einen Ausbildungsvertrag und sind gleichzeitig als Student an der Hochschule im praxisintegrierten Studiengang Hebammenwissenschaften immatrikuliert“, erklärt Schrader. In mehrwöchigen Blöcken werden sie abwechselnd an der Hochschule und in den Praxiseinrichtungen unterrichtet. Sieben Semester umfasst das duale Studium.

Die Studenten erhalten ein Ausbildungsgehalt. Die AWK übernimmt die Studiengebühren, bietet Sonderzahlungen und 30 Tage Urlaub pro Jahr. Bewerber müssen zwölf Jahre Schulbildung sowie ein Fachabitur oder einen höheren Abschluss vorweisen können. Im Laufe des Studiums befassen sich die angehenden Hebammen mit wissenschaftlichen Inhalten aus den Bereichen Frauenheilkunde, Geburtshilfe, Allgemeinmedizin und Pharmakologie. „Dank des hohen Praxisanteils kommen auch die Erfahrungswerte nicht zu kurz“, versichert die Pflegedirektorin. „Die meisten Praxiseinheiten werden direkt im Krankenhaus Verden angeboten. Für die Bereiche Neonatologie und Einblick in die Arbeit einer freiberuflichen Hebamme oder im Geburtshaus arbeiten wir mit erfahrenen Kooperationspartnern zusammen.“ Die Auszubildenden bekommen zudem sogenannte Praxisanleiter zur Seite gestellt. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter, die über eine Zusatzqualifikation verfügen, um Lernende zu unterstützen. Eine von ihnen ist die leitende Hebamme Kill.

„An der Hochschule lernen angehende Hebammen etwas über die medizinischen, sozialen und psychischen Hintergründe der praktischen Arbeit. Im Krankenhaus zeigen wir den praktischen Berufsalltag, der vielfältiger ist, als es oft scheint“, erklärt Kill. Der Beruf bringe viele schöne, aber auch traurige Momente mit sich. Es sei eine Herausforderung, den richtigen Umgang in den Situationen mit Betroffenen und für sich selber zu lernen. Wer sich für den Beruf Hebamme entscheide, solle laut Kill Geduld und Einfühlungsvermögen mitbringen.

Bewerbungen sind bis zum 30. August im Internet unter www.aller-weser-klinik.de möglich. Vor Beginn des Studiums ist ein vierwöchiges Praktikum im Krankenhaus, Kreißsaal oder bei einer freiberuflichen Hebamme vorzuweisen. Das ist auch an der AWK möglich. Weitere Informationen zur Ausbildung gibt es im Internet sowie bei Christine Schrader unter der Achimer Telefonnummer 0 42 02/ 99 82 91.