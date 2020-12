Ihr neues Pastorenhaus haben Merle und Dennis Oswich vorerst ganz für sich. Die Feiertage verbrachten sie dort allein, auf Besuch verzichten sie vorübergehend. (Björn Hake)

Das gemeinsame Singen mit der Gemeinde, das hat Pastor Dennis Oswich in diesem Jahr besonders vermisst. Dementsprechend groß ist sein Wunsch für das kommende Jahr, bald wieder sorgenfrei in der Kirche singen zu können. „Das fehlt mir wirklich sehr“, betont Oswich. Auch seine Frau Merle wünscht sich kurz vor dem Jahreswechsel eine baldige Rückkehr zur alten Normalität.

Das Jahr 2020 war ereignisreich – auch für das Pastoren-Ehepaar aus Kirchlinteln. Zahlreiche Gottesdienste mussten abgesagt werden, fielen deutlich kleiner oder anders aus, als es üblich ist. Den gewohnten Kontakt zur Gemeinde trotz Abstandsregelungen zu halten, gestaltete sich schwierig. Als besonders traurig bleiben den Pastoren die Beerdigungen unter Corona-Bedingungen in Erinnerung. Trost zu spenden und dabei die Distanz zu wahren, das sei nicht leicht gewesen.

Grund zur Freude gab es dennoch immer mal wieder. Im August konnte Familie Oswich das neue Pfarrhaus beziehen. Bei 34 Grad trugen die professionellen Umzugshelfer reihenweise Kisten von der Alten Dorfstraße zum Neubau an der Schulstraße. Das Pastoren-Ehepaar übernahm das Kistenpacken und reichte den Helfenden fleißig Erfrischungen.

Inzwischen ist das neue Haus fertig eingerichtet. Auch das erste gemeinsame Weihnachtsfest konnten Merle und Dennis Oswich dort schon feiern. Darauf, an den Feiertagen ihre Familie zu besuchen, haben beide in diesem Jahr verzichtet. Damit wollen sie sowohl ihre Angehörigen, die teilweise zur Risikogruppe gehören, als auch ihre Gemeindemitglieder schützen. „Wir gehen im Moment nirgendwo rein“, sagt Dennis Oswich. Treffen mit Gemeindemitglieder fänden überwiegend im Freien statt. Auch in ihrem neuen Haus empfangen die Pastoren aktuell keinen Besuch. „Wir reduzieren die Kontakte soweit es geht, damit wir wiederum für Sterbende da sein können“, erklärt Merle Oswich. Gemeinsam seien sie trotz Pandemie für die Gemeinde da.

In den vergangenen Monaten gab es allerdings auch Lichtblicke. „Wir sehen eher, was wesentlich ist“, lautet Merle Oswichs Beobachtung. Die Gemeindemitglieder hätten zudem immer wieder Kreativität und Flexibilität unter Beweis gestellt. Beispiele dafür seien die vielen alternativen Gottesdienstformen sowie die Adventstüten, die in der Vorweihnachtszeit am Gemeindehaus zum Mitnehmen bereitstanden. Oswich möchte, dass die Menschen einander auch in Zukunft mit viel Geduld und Wertschätzung begegnen. „Ich hoffe, dass wir uns außerdem wieder trauen werden, einander die Hand zu geben“, ergänzt Dennis Oswich.

Fest steht jedenfalls, dass in den kommenden Monaten um das neue Pfarrhaus das Gras aus der Erde sprießen wird. Hinter dem Haus befindet sich ein Garten, in dem künftig auch Gemüse gepflanzt werden könnte, überlegt Merle Oswich. Das Haus beherbergt auch ein Amtszimmer, das den Pastoren als Büro und der Gemeinde als Archiv dient. Dass ein neues Pfarrhaus her musste, war bereits vor dem Zuzug von Familie Oswich beschlossene Sache.

Der Weg von ihrem neuen Heim zur Kirche ist weiterhin nur ein Katzensprung. Bis zum 6. Januar soll es dort täglich eine Lichterandacht geben. Ab 17 Uhr erstrahlt das Gotteshaus dann im Kerzenschein. Da weiterhin strenge Hygiene- und Abstandsvorschriften gelten, dürfen nur wenige Interessierte teilnehmen. Daher ist wie bereits für die Weihnachtsgottesdienste auch für die abendlichen Andachten eine Anmeldung über das Internet erforderlich. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.sanktpetri-kirchlinteln.de. Die Losung für das Jahr 2021 findet das Pastoren-Ehepaar sehr passend: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.