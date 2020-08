Der Bullerbach in Verden-Dauelsen war bereits 2015 trockengefallen. Anwohner befürchten seit Jahren, dass dafür auch die Trinkwassergewinnung in der Region verantwortlich ist. (Focke Strangmann)

Der gestiegene Trinkwasserverbrauch in Verbindung mit Hitze und Trockenheit macht den Umweltschützern im Landkreis Verden Sorge. Udo Paepke, Vorsitzender der Kreisgruppe Verden des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), sieht durch die hohen Fördermengen negative Auswirkungen für die Natur und den Klimaschutz. Außerdem widerspricht er dem Geschäftsführer des Trinkwasserverbandes Verden, Stefan Hamann. Wie berichtet, hatte dieser gesagt, dass die Förderung nur einen geringfügigen Rückgang beim Wasserstand der Rotenburger Rinne bewirkt habe.

„Das kann der Geschäftsführer des Trinkwasserverbandes gar nicht wissen, weil den Wasserstand der Rotenburger Rinne bislang niemand untersucht hat“, sagt Paepke. Das oberflächennahe Grundwasser sei jedoch deutlich mehr als „geringfügig“ gesunken. „Das jüngste Gutachten dazu hat erwiesen, dass der Grundwasserspiegel in Scharnhorst seit Beginn der Förderung im Wasserwerk Panzenberg, 1983, an der tiefsten Stelle um 9,50 Meter gesunken ist“, sagt Paepke. Das Gutachten stamme aus dem Jahr 2014, seitdem könne sich die Situation noch verschlechtert haben. „Seit Beginn der Förderung hat sich durch die Wasserabnahme im Untergrund eine Art Trichter gebildet, durch den das Grundwasser in tiefere Schichten abläuft“, erklärt der BUND-Vorsitzende das Phänomen. Früher seien auch Experten davon ausgegangen, dass sich zwischen dem oberflächennahen Grundwasser und tieferen Schichten Gestein befinde, das ein Nachlaufen des Wasser verhindere. „Heute ist erwiesen, dass es eine solche Schicht hier nicht gibt, allerdings entsteht durch die massive Wasserförderung eine Sogwirkung“, betont Paepke.

Grundwasserneubildung

Das eigentliche Problem sei die sogenannte Grundwasserneubildungsrate. „In den vergangenen Jahren hatten wir teilweise eine extreme Trockenheit, wo soll da die Neubildung herkommen?“, fragt er. Aus Sicht des Scharnhorsters Horst Köster, der die Auswirkungen der Wasserförderungen seit Jahren beobachtet, sind durch die Förderung etliche Gewässer trockengefallen oder führen nur noch einen deutlich geringeren Wasserstand. „Das betrifft nicht nur die Halse, die seit Jahren trockengefallen ist, sondern auch den Mühlenteich, den Bullerbach und Bettenbruchgraben in Dauelsen, den Steinbach und den Gohbach in Kirchlinteln“, ist sich Köster sicher. Er sieht vor allem die Wasserlieferungen nach Bremen als verantwortlich für die Misere an. Denn von dem geförderten Trinkwasser im Werk Panzenberg in Scharnhorst, mehr als neun Millionen Kubikmeter im Jahr, würden rund 90 Prozent nach Bremen geliefert. „Die negativen Folgen für die Umwelt sind seit vielen Jahren bekannt, trotzdem ändert sich nichts, weil alle finanziell profitieren“, kritisiert Köster. Auch die SWB Wasser, der Versorger in Bremen. „Der Trinkwasserverband Verden berechnet den Verbrauchern 80 Cent pro Kubikmeter Wasser, die SWB gut zwei Euro. Das ist auch für den Bremer Versorger ein gutes Geschäft, zumal sie das Wasser bestimmt billiger als 80 Cent bekommt“, so Köster.

Wie Udo Paepke aufgrund des jüngsten Gutachtens und Kontrollmessungen des Grundwasserspiegels berechnet hat, betrifft die Trinkwasserförderung rund um das Werk Panzenberg ein Gebiet von rund 100 Quadratkilometern. „Das reicht von Dauelsen und Völkersen auf der einen Seite bis Kreepen und Teilen des Landkreises Rotenburg auf der anderen Seite“, beschreibt Paepke den Umfang. Insgesamt sei ein Siebtel der Landkreisfläche betroffen. Er selbst habe in seinem Garten in Dauelsen bereits 1979/80 eine Grundwassermessstelle eingerichtet. „Damals war das Grundwasser in einer Tiefe von 90 Zentimetern, aktuell liegt der Grundwasserspiegel in 3,10 Metern Tiefe“, erklärt der Umweltschützer. Diese Messungen habe auch ein Gutachter als „plausibel“ eingestuft. „Im Winter steigt der Spiegel wohl aufgrund der Niederschläge etwas an, im Sommer sackt er in der Regel wieder extrem ab“, hat Paepke beobachtet. Dieses Phänomen sei auch bei viele Oberflächengewässern zu beobachten. Auch der Halsebach führe im Winter wieder ein Rinnsal. „Das kommt dem Grundwasser aber nicht zugute, weil die Halse den Kontakt dazu bereits verloren hat“, erzählt er.

Die Wasserförderung habe aber nicht nur Auswirkungen auf Gewässer, Flora und Fauna, sondern auch auf das Klima, kritisieren Köster und Paepke. Da das Niedermoor im Bereich Panzenberg aufgrund des gesunkenen Grundwasserspiegels austrockne und sich zersetze, werde dabei das gebundene Kohlendioxid freigesetzt. Durch die Hitze und Trockenheit verschärfe sich das.