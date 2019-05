Ein Geflüchteter aus Somalia musste sich jetzt vor dem Landgericht Verden verantworten. Laut Gutachten wurde er auf der Flucht traumatisiert. (Björn Hake)

Er möchte unbedingt nach Hause, zurück zur Familie in Somalia, die ihm vor einigen Jahren unter großen Mühen die Flucht finanziert hatte. Doch wann der junge Mann die so ersehnte Heimreise antreten kann, ist ungewiss. Das Landgericht Verden hat am Montag erwartungsgemäß seine unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Er gilt aufgrund seiner Erkrankung als gefährlich für die Allgemeinheit.

Versuchte gefährliche Körperverletzung, versuchte schwere Brandstiftung, Bedrohung und Sachbeschädigung hat er zur Überzeugung der 3. Großen Strafkammer im November vergangenen Jahres in Verden und Rotenburg im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen. Er werde daher nicht bestraft, erklärte ihm Vorsitzender Richter Lars Engelke während der Urteilsbegründung ausdrücklich. Engelke ließ den Beschuldigten über die Dolmetscherin aber auch wissen, dass die erhoffte „Begnadigung“ nicht möglich und die Unterbringung „alternativlos“ sei.

Keine Krankheitseinsicht

Wie viel und was der Mann in dem insgesamt dreitägigen Sicherungsverfahren überhaupt von den juristischen Vorgängen verstanden hat, blieb offen. Eine Krankheitseinsicht ist jedenfalls nach Ansicht aller Verfahrensbeteiligten nicht vorhanden. Laut Sachverständigengutachten leidet der Afrikaner an einer „schizoaffektiven Psychose mit schizomanischen Episoden“; die erheblich gestörte Impulskontrolle gehe mit erhöhter Gewaltbereitschaft einher. Zur Tatzeit könnten auch Drogen- und Alkoholmissbrauch eine Rolle gespielt haben. Intensive Betreuung und Bewachung sowie regelmäßige Medikamenteneinnahme seien unabdingbar, betonte auch Erste Staatsanwältin Alexandra Stöber in ihrem Plädoyer.

Die Jugendkammer des Landgerichts nahm „zu Gunsten“ des Mannes an, dass er tatsächlich erst so alt ist, wie es die Geburtsurkunde, das einzige zur Verfügung stehende Dokument, besagt. Danach wurde er im Februar 1999 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu geboren. Zweifel daran bleiben jedoch, zumal von einer bereits achtjährigen Tochter die Rede war. Ein Alter von etwa 25 Jahren dürfte wahrscheinlicher sein. Feststehen dürfte dagegen, dass er 2013 die Flucht aus seinem Heimatland angetreten hat. Wie Verteidiger Jochen Zersin am Montag sagte, erfolgte diese auf „Beschluss“ der Familie, die sich für den Sohn ein „besseres Leben“ wünschte. Der dornige Weg bis zur Ankunft Mitte 2015 in Deutschland führte unter anderem über Libyen, wo der Somalier mehrere Monate im Gefängnis saß, und nach einer dramatischen Schleusertour auf die italienische Flüchtlingsinsel Lampedusa.

Die Flucht „unter schwerwiegenden Umständen“ könnte den jungen Mann beträchtlich traumatisiert haben, hieß es in der Verhandlung. Heimweh soll seither sein beherrschendes Problem gewesen sein. Dies klang auch in der Verhandlung wieder an, als der Beschuldigte in seinem „letzten Wort“ mitteilte, ihm gehe es „hundertprozentig gut“, und er wolle „zurück nach Somalia“. Das dringende Rückkehrbegehren hatte er auch am 6. November bei der Verdener Polizei vorgebracht. Als man ihn des Hauses verwies, nahm er einen Pflasterstein und warf ihn dreimal gegen ein Fenster neben der Wache.

Am nächsten Tag kam es in der Asylbewerberunterkunft an der Nassen Straße zu weiteren aggressiven Ausbrüchen und Gewalttätigkeiten, nachdem man ihm die Herausgabe eines Handys verweigert hatte. Nach Zeugenaussagen randalierte der schon als psychisch auffällig bekannte Bewohner und richtete die Spitze eines in der Faust gehaltenen Kugelschreibers gegen den Hals eines Mitarbeiters. Nach nächtlichem Aufenthalt in der Rotenburger Psychiatrie war er schnell wieder da und verlangte ein Küchenmesser: „Ich will euch töten“.

In der psychiatrischen Abteilung der Rotenburger Klinik hatte der Beschuldigte schließlich am Abend des 19. November 2018 reichlich Angst, Schrecken und Stress verbreitet, im Überwachungszimmer Möbel zertrümmert, Pflegekräfte bedroht und mit einem Feuerzeug Toilettenpapier und die Bettdecke in Brand gesteckt. Sofortige Löschversuche verhinderte er zunächst. Ein größerer Feuerwehreinsatz, die Evakuierung der gesamten Station und ein Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro waren die Folge.