Die Gemeinde Dörverden ist um einen Stall im Hülsener Schafstallviertel reicher. Der notarielle Kaufvertrag für den Erwerb des bislang im Privateigentum von Helmut Busemann stehenden Schafstalls wurde bereits Anfang des Jahres geschlossen. Den Schafstall überlässt die Gemeinde nun wiederum auf der Grundlage einer Vereinbarung dem Kulturförderkreis Hülsen zur Nutzung. Dieser verpflichtet sich im Gegenzug, das Kulturdenkmal langfristig zu erhalten und künftig für die Unterhaltung zu sorgen. Am Ende bremste aber auch hier die Corona-Pandemie den offiziellen Teil aus. Die dem Anlass angemessene öffentliche Übergabe des Objektes musste daraufhin auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

„Eigentlich wollten wir gerne gleich loslegen, aber die Pandemie hat uns leider einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht“, erläutern Lars Rosebrock und Jochen von Wille, die beiden Sprecher des Kulturförderkreises. Sämtliche Vereinsaktivitäten sind derzeit ausgesetzt, so dass sich die Mitglieder einer internen Planungsgruppe über den Winter zunächst mit Vorschlägen zur Restaurierung und zu einem Themenvorschlag als Projektaufgabe befassen werden. „Die Motivation ist ungebrochen hoch. Wir hoffen also darauf, dass es die Situation im Frühjahr 2021 dann wieder zulässt, auch handwerklich tätig werden zu können“, so Rosebrock und von Wille weiter.

Das Schafstallviertel Hülsen gehört zu den Scheunenvierteln in der Aller-Weser-Hunte-Region und darf sicher als „Kleinod bäuerlicher Baukultur“ bezeichnet werden. Nirgendwo sonst gibt es ein gleichartiges unter Denkmalschutz stehendes Ensemble historischer Schafställe auf so engem Raum.

„Auf den Wunsch, diesen Schafstall von privat zu erwerben, hat mich der frühere Sprecher des Kulturförderkreises Hülsen, Werner Osthoff, bereits im Jahr 2015 angesprochen“, erinnert sich Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern noch gut an den Beginn des Projektes. Ursprünglich wollte der Kulturförderkreis den Schafstall noch selbst erwerben. Aus verschiedenen Gründen wurde die Idee später allerdings wieder verworfen, so dass eine neue Lösung gesucht und nach intensiven Gesprächen auch gefunden wurde. „Das hat zwar lange gedauert, aber das Ergebnis überzeugt. Der Dörverdener Gemeinderat hat im Dezember 2019 die erforderlichen Beschlüsse gefasst, so dass das langjährige Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte“, freut sich von Seggern.

Hülsener Bauern hatten es nicht leicht

Leicht hatten sie es damals jedenfalls nicht, die Hülsener Bauern, die dort den kargen, nährstoffarmen Sandboden bestellen mussten. Schafe waren früher die idealen Tiere für die Heidebauern – und das gleich aus mehreren Gründen: Sie lieferten ihnen nicht nur Wolle und Fleisch, sondern übernahmen auch gleichzeitig die Pflege der riesigen Heideflächen.

Als die Schafhaltung ihre Bedeutung für die bäuerliche Landwirtschaft verlor, verfiel auch ein Teil der Ställe, einige wurden abgebaut und teilweise auch zu anderen Zwecken an anderer Stelle wieder aufgebaut. Vor dem Hintergrund, das historische Ensemble zu erhalten, wurde schließlich 1983 der Kulturförderkreis Hülsen ins Leben gerufen. Inzwischen ist der rund hundert Mitglieder zählende Verein aus dem dörflichen Leben nicht wegzudenken.

Zehn Ställe gibt es heute insgesamt im Hülsener Schafstallviertel. Sieben stehen an ihrem ursprünglichen Standort; drei ehemalige Schafställe sind zwischenzeitlich anderweitig verwendet und dann in den Bereich der übrigen Ställe zurückgeführt worden. Von besonderem Reiz ist die idyllische Lage inmitten der großen Eichen und dem Platz mit den rustikalen Sitzgruppen, dem Backhaus und dem Brunnen.

Zu den Attraktionen am Hülsener Schützenweg zählt auch die 2017 eröffnete Informationsstätte über den Kalibergbau in Hülsen und im Aller-Leine-Tal. Hunderte Stunden Eigenleistung und mindestens genauso viel Herzblut haben die Montagsdienstler, eine rüstige Rentnerband, darin investiert. In weiteren Ställen befinden sich Ausstellungen über das Handwerk, die Land- und Hauswirtschaft. Auch die Herbstbasare mit jeweils wechselnden Sonderausstellungen und kleinem Kunsthandwerker-Markt sind im Süden von Dörverden schon längst kein Geheimtipp mehr.