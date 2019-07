Suchen im Schauspiel Asyl in Europa: Die jugendlichen Teilnehmer des Eurocamps. (Björn Hake)

Am Dienstag geht es wieder zurück nach Hause. Dann ist das zweiwöchige Eurocamp, das gerade in Verden und Berlin stattfindet, schon wieder vorbei. Doch bis es soweit ist, steht an diesem Sonnabend noch eine Standbild- und Performance-Aufführung zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EU) auf dem Programm. Diese findet einmal um 11.15 Uhr auf dem Podest am Verdener Rathausplatz statt, eine weitere Aufführung ist für 12 Uhr geplant.

Freitag, 26. Juli: Die 22 Jugendlichen aus Verden, Havelberg, Warwick, Saumur, Formigine und Zielona Góra haben Generalprobe für ihre Theater-Performance. Im Ökologischen Zentrum zeigen sie ihrer Theaterpädagogin Pia Schillinger und ihrer Assistentin Anna Rüderbusch was sie von ihnen gelernt haben. Eine Woche lang haben die Jugendlichen im Alter von 16 bis 20 Jahre überlegt, wie sie die Themen Menschen- und Grundrechte, Demokratie und Europa schauspielerisch am Besten umsetzen können. Das Ergebnis sind zehnminütige Standbilder zu den Grundrechten der EU.

„Wir haben die alle Menschen betreffenden Rechte in den Fokus gelegt. Zum Beispiel das Recht auf Bildung, das Recht auf Gleichheit und die Freiheit der Religionen“, sagt Emily Karius aus Verden.

Ein Tisch steht in der Mitte des Raumes, in dem die Jugendlichen proben. Die Jugendlichen springen herauf, sie sind „Asylum Seeker“ (Asylsuchende). Der Tisch soll ein Boot auf dem Mittelmeer darstellen. Die Jugendlichen, die hier geflüchtete Menschen darstellen, steuern das Boot auf Europa zu. Eine Teilnehmerin des Eurocamps verkörpert Europa, sie winkt dem Boot zu und auf ihrem Rücken prangt ein S. „Das S steht für das Wort Safety, also Sicherheit“, sagt Pia Schillinger. Die Aussage des Schauspiels sei deutlich, alle Schauspielstücke ließen wenig Spielraum für Interpretation zu. Im Artikel 18 der Charta ist das Asylrecht der EU festgelegt. „Das war ein wichtiger Artikel für uns, den wir schauspielerisch darlegen wollten“, erklärt Anna Frigerio aus Warwick.

Gregory Muzard (20) aus Saumur ist froh den europäischen Grundrechten ein junges Gesicht zu geben. Denn das zeige, das Jugendliche etwas kreieren, zu dem sie stehen. „Die Grundrechte, die wir in den Schauspielen zeigen, hat jeder in der EU. Die verschiedenen Nationen sollten sich deshalb aufeinander zu bewegen und gemeinsam etwas bewegen“, sagt er. Nur wer kommuniziere, könne Stereotypen abbauen.

Am Boden, umringt von Pappzetteln, sitzt Juliane Biermann. Die 19-Jährige kommt aus Verden und wollte beim Theaterworkshop lieber zeichnen und designen statt zu schauspielern. Daher hat sie für die Performance, die die Pay Gap (geschlechtsspezifisches Lohngefälle) kritisiert, unterschiedliche Summen auf die Pappzettel geschrieben. Gloria und Clemence aus Italien und Frankreich hingegen hat der Austausch mit dem Eurocamp gerade wegen dem inkludierten Theaterpart angesprochen. Und Gloria fügt noch mit einem Schmunzeln an: „Und, weil es mich angesprochen hat, einmal zwei Wochen weit weg von zu Hause zu sein.“ Derzeit überwiege auch noch die Freude auf Berlin anstelle der auf die Heimat.

Theaterpädagogin Pia Schillinger ruft die Jugendlichen zur Probe der restlichen Schauspiele. Die Zusammenarbeit mit ihnen fand sie spannend. „Wir haben uns gut ausgetauscht“, sagt sie. Dabei seien Themen wie die gleichgeschlechtliche Ehe, die verschiedenen Wertevorstellungen in unterschiedlichen Ländern und die Diskriminierung diskutiert worden. „Die polnische Gruppe hat erzählt, dass sie aufgrund ihrer Nationalität häufig diskriminiert wird.“ Und die People of Colour hätten offenbart, dass sie wegen ihrer Herkunft oft Diskriminierung erfahren.