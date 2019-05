Das Vorstands-Trio der Volksbank Aller-Weser: Stefan Ullmann (v.l.), Elmar Eich und Wolfgang Dreyer. (Jonas Kako)

16 Geldautomaten stehen insgesamt im Geschäftsgebiet der Volksbank Aller-Weser. Wegen der vielen Sprengungsversuche in der Umgebung bleiben die Selbstbedienungsbereiche (SB) der Geschäftsstellen nun aus Sicherheitsgründen nachts geschlossen. Im Vergleich zu den Vorjahren, als die Schaffung von Regional- und Kundenbeiräten, Fusionsgedanken und Geschäftsstellen-Schließungen den Bankenalltag bestimmten, ist das vergangene Geschäftsjahr bei den Genossen allerdings recht ruhig verlaufen. Bei der jährlichen Pressekonferenz, zu der traditionell nach der Vertreterversammlung geladen wird, informierte das Vorstands-Trio Wolfgang Dreyer, Elmar Eich und Stefan Ullmann über die aktuellen Entwicklungen bei der Bank.

Rund 80 Prozent aller Aufträge digital

Die Vorstände gehen davon aus, dass die Zahl der Mitglieder bis Jahresende die 17 000er-Marke knackt. „Unsere Mitglieder sind ja nicht nur Kunden, sondern auch Shareholder“, erklärte Dreyer. Ihnen winkt erneut eine Dividende in Höhe von fünf Prozent. Die Bilanzsumme der Volksbank Aller-Weser kletterte in 2018 um 0,8 Prozent auf insgesamt 737,5 Millionen Euro. Der Vorstand geht davon aus, dass die Niedrigzins-Phase weiterhin anhalten wird. Negativzinsen habe das Geldinstitut zwar noch nicht erhoben, allerdings gemeinsam mit institutionellen Kunden nach Alternativen gesucht, räumte Elmar Eich ein. Er versicherte, dass Privatkunden davon ausgenommen blieben.

Statt Gastgeschenke zu machen, wird bei der Vertreterversammlung traditionell gespendet. In diesem Jahr kommt der Schulförderverein aus Blender in den Genuss von 1000 Euro. Das Geld wird in ein musikpädagogisches Projekt investiert. Im Juni kommt das Musical „Picknick im Himalaya“ an der Grundschule Blender zur Aufführung. Insgesamt wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 41 Vereine mit insgesamt 73 000 Euro aus den Gewinnspar-Erträgen unterstützt.

Neben der Umstellung auf ein neues Betriebssystem beschäftigt die Genossen vor allem das Thema Digitalisierung. „Rund 80 Prozent aller Aufträge, die heute vom Kunden generiert werden, beispielsweise Überweisungen, werden inzwischen digital abgewickelt“, erläuterten die Vorstände. Im Endeffekt sei die Technologie aber lediglich ein Werkzeug, um das Leben für die Kunden und die Banken zu erleichtern. „Banking ist und bleibt eine Vertrauensbeziehung zwischen Menschen. Und die ist das Wichtigste, was wir haben“, betonte Elmar Eich.

Da viele Führungskräfte in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen, hat die Volksbank Aller-Weser ihre eigene Kaderschmiede ins Leben gerufen. Teamleiter aus allen Bereichen des Hauses werden geschult. „Wir gehören zu den ersten Banken in Deutschland, die solche Qualifizierungen anbieten“, erläuterte Vorstand Elmar Eich. Das Haus beschäftigte in 2018 insgesamt 147 Mitarbeiter und bildete neun junge Menschen aus. Ein Stellenabbau ist nach Angaben des Vorstands derzeit nicht vorgesehen, man setze stattdessen auf die sogenannte natürliche Fluktuation. Auch die Schließung von weiteren Geschäftsstellen sowie die Zusammenlegung von weiteren Filialen sei aktuell nicht geplant. Das Thema Banken-Hochzeit – die Fusion mit den Nienburgern und Steyerbergern war gescheitert – liege momentan auf Eis. „Wir prüfen alle Optionen und werden über dieses Thema bald noch einmal nachdenken“, betonte Eich.

Die Volksbank Aller-Weser unterhält aktuell neun Geschäftsstellen in den drei Landkreisen Verden, Nienburg und Diepholz sowie vier SB-Geschäftsstellen. Bis zum Sommer sollen alle Filialen mit W-Lan ausgestattet werden, außerdem ist die Modernisierung des Standortes Dörverden vorgesehen.