Das Landgericht Verden (Symbolbild). (Björn Hake)

Der schmächtige kleine Mann mit der gepflegten grauen Mähne ist schon viel herumgekommen in seinem fast 60-jährigen Leben. Während rund zwei Jahrzehnten Obdachlosigkeit hat er halb Europa kennengelernt – und in Deutschland etliche Gefängnisse von innen. Noch länger ist die Liste der Gerichte, vor denen der Frührentner schon mehr oder weniger bereitwillig Auskunft über seine diversen Missetaten gegeben hat. Das Landgericht Verden gehört nun auch dazu.

Stadt und Region sind dem aus der Nähe von Göttingen stammenden Mann nicht fremd. Schon als Kleinkind kam er nach Rotenburg, wohnte dort 20 Jahre in einer diakonischen Einrichtung, und nachdem es mit dem Lernen nicht so recht geklappt hatte („Auf Schule hatte ich keinen Bock!“), arbeitete er in der Landwirtschaft. Irgendwann suchte er das Weite, wurde zum Tippelbruder und häufte Haft- und Geldstrafen an. Wäre es nach dem hiesigen Amtsgericht gegangen, müsste der notorische Schwarzfahrer, der auch schon wegen Diebstahls und Betruges verurteilt wurde, schon wieder hinter Gitter.

Mitte Dezember hatte der Mann wegen Erschleichens von Leistungen in drei Fällen fünf Monate Freiheitsentzug aufgebrummt bekommen. Ohne Bewährung, weil er, wie es hieß, erheblich und auch mehrfach einschlägig vorbestraft sei und man ihm keine positive Sozialprognose stellen könne. Außerdem habe er zur Tatzeit bereits unter laufender Bewährung gestanden. Die Tatzeit waren zwei Tage im Winter 2019, und der Angeklagte war wieder munter mit der Bahn unterwegs, um sich bei Stellen verschiedener Sozialämter sein „Tagegeld“ als Obdachloser abzuholen.

Am 20. Februar fuhr er vormittags im Regionalexpress (RE) von Verden Richtung Nienburg – und wurde auf Höhe Dörverden prompt ohne Ticket erwischt. Dies hielt ihn nicht davon ab, knapp drei Stunden später in Eystrup erneut einen RE zu besteigen und unverdrossen einen Sitzplatz einzunehmen. Es sollte nach Bremen gehen. Wieder kam ihm im Bereich Dörverden ein Kartenkontrolleur in die Quere. Danach schaffte er es, sich nach Schleswig-Holstein abzusetzen, mittlerweile seine neue Wahl-Heimat. Schon am 22. Februar wurde er im RE von Lübeck nach Hamburg ohne Fahrschein angetroffen.

„Dafür hatte ich kein Geld“, erklärte der Angeklagte jetzt in der Berufungsverhandlung treuherzig, „da bin ich eben schwarzgefahren“. Er habe ja immer „von Stadt zu Stadt“ gemusst, um seinen Tagessatz zu kassieren, „alles weit weg“. Das bisschen Geld habe er damals meistens in Spielhallen verzockt und in Tabak investiert. Für die übrigen Bedürfnisse habe er auf die „Tafeln“ und „Schlafeinrichtungen“ zurückgegriffen. Einmal im Plaudermodus, berichtete er aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz auch noch, dass er die Unterkünfte einer bestimmten karitativen Organisation gar nicht schätze und daher seinen Schlafsack notfalls lieber im Freien ausgerollt habe, etwa auf einem gepflegten Minigolfplatz.

Doch die Obdachlosigkeit ist vorbei. Seit einigen Monaten ist der Mann wieder nachweislich sesshaft und hat eine kleine Wohnung in Bad Schwartau. Die habe er sich aus eigenem Antrieb besorgt und bezahle sie auch selber von seiner Rente. Ebenso stolz ist er auf den Minijob bei einer Gebäudereinigungsfirma. Die vielversprechenden Veränderungen fanden denn im Prozess auch den erhofften Niederschlag. „Ganz ausnahmsweise“ könne man wohl noch mal Bewährung gewähren, sagte der Vertreter der Staatsanwaltschaft in seinem Plädoyer.

So sah es dann auch die 5. kleine Strafkammer des Landgerichts. Der Angeklagte habe nach langer, schwieriger Zeit offenbar „die Kurve gekriegt“ und sei auf dem richtigen Weg. Eine Warnung ließ nicht auf sich warten: Bei einer weiteren Straftat werde man „nicht mehr beide Augen zudrücken“. Doch noch Bewährung – darüber freute sich der 59-Jährige so sehr, dass er auch fast freudig die Auflage hinnahm und seinen Fleiß bekundete: Er muss 50 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.