„Leg den Comic beiseite und nimm das Geschichtsbuch zur Hand.“ Aus Sicht eines Schülers ist an dieser Stelle ein triumphierender Gesichtsausdruck nicht unangebracht, sofern es sich bei dem „Comic“ um das neu erschienene Buch des in Verden aufgewachsenen Jens Natter handelt, und zwar um die Graphic Novel namens „Hammaburg“. In humoristischen Zeichnungen erzählt das Buch die ersten elf Jahre der Entstehungsgeschichte Hamburgs, beginnend 834 mit dem Mönch Ansgar, der die Hammaburg gründet, um im Auftrag des fränkischen Kaisers die Heiden zu bekehren. Dabei bekommt er es aber mit brandschatzenden Wikingern aus dem Norden zu tun.

Geboren wurde Natter in Hoya, seine Kindheit und Jugend hat er in Verden verbracht. „Schon damals hatten es mir Comics sehr angetan, insbesondere Asterix war eine echte Offenbarung für mich“, erinnert er sich. Und auch das Zeichnen im entsprechenden Stil habe stets eine große Rolle für ihn gespielt. „Das aber eher im privaten Bereich.“ Dass er von seinem Talent während des Kunstunterrichts an der Realschule Verden habe profitieren können, sei „eher nicht der Fall gewesen“. Privat habe er manchmal für ein kleines Taschengeld Handzettel für lokale Veranstaltungen kreiert oder eine Zeichnung im Kulturmagazin Överblick veröffentlicht.

Schon in der Schulzeit, während des Genusses seiner Kulturdroge Asterix, habe ihn nicht nur die Geschichte an sich fasziniert, sondern auch, welche Elemente der Erzählung historisch begründet waren. „Welche Personen hat es tatsächlich gegeben, was war tatsächlich wahr?", diese Fragen habe ich mir damals und dann vor etwa drei Jahren erneut gestellt, als ich mich mit der Entstehungsgeschichte Hamburgs zu beschäftigen begann.“ Viel habe er anfangs nicht gewusst, nur, „dass es da eine Holzburg gegeben hat“. Umfangreiche Recherchen folgten, Natter wälzte unzählige Bücher.

Zusammenarbeit mit Museum

Auf dem Hamburger Domplatz sei er in dieser Vorbereitungszeit häufig anzutreffen gewesen, dort, wo vor einigen Jahren die historische Hammaburg entdeckt worden war. Überliefertes Bildmaterial habe es kaum gegeben, umso wichtiger war die enge Zusammenarbeit mit dem Landesarchäologischen Museum Hamburg, vertreten durch den Direktor Rainer-Maria Weiss, der schließlich sogar das Vorwort seiner Novelle schreiben sollte.

Um als Künstler nicht nur Fuß fassen, sondern auch von seiner Arbeit leben zu können, braucht es nicht nur Talent, sondern auch Glück. „Das Risiko war mir anfangs zu groß, weshalb ich mich zunächst für eine Ausbildung zum Erzieher entschieden habe.“ Nach dieser in Rotenburg verbrachten Zeit folgte der Zivildienst in Hannover und anschließend bis 2003 ein Studium „Soziale Arbeit“ in Emden. „Nach einigen Jahren im Ausland bin ich schließlich 2006 in Hamburg gelandet, wo ich heute mit meiner Familie lebe.“

Dort hat Natter dann zunächst im Zuge seiner Arbeit als Diplom-Sozialarbeiter seine künstlerische Ader ausleben können. Er bot beispielsweise Comic-Kurse und andere Kreativ-Workshops im Jugendtreff an. Parallel dazu war er auf Firmen- oder privaten Feiern zu finden, auf denen er sich als Schnellzeichner betätigte. „Da werden an einem Nachmittag dann mal eben 100 Personen karikiert.“ Dabei benötige er zwei Minuten pro Karikatur.

Als er als Illustrator und Karikaturist immer häufiger angefragt wurde, war schließlich der Moment gekommen: „2015 habe ich es gewagt, mein Hobby zum Beruf zu machen.“ Schon zwischen 2005 und 2014 waren mehrere Werke veröffentlicht worden, angefangen mit dem Comic „Die Deibelz“ (2005) bis hin zu der Graphic Novel „Der Schimmelreiter“ (2014, inzwischen sind drei Auflagen erschienen). Drei Jahre später folgte mit „Die Schanze“ ein Stadtteilcomic und 2018 „Der Lange Fall zum Aufstieg“.

An Hammaburg habe er insgesamt drei Jahre gearbeitet, wenn auch nicht durchgehend. „Ich habe mal ausgerechnet, dass in dem Buch etwa 900 Arbeitsstunden stecken.“ Im Oktober dieses Jahres schließlich wurde es mit einer Auflage von 2000 Stück veröffentlicht. Erfreulicherweise sei das Buch so gut angekommen, dass nun bereits die zweite Auflage in Vorbereitung sei.

Danach gefragt, wie es nun weitergeht, antwortet Natter: „Ich weiß es noch nicht genau.“ Nach dem Abschluss eines Werkes durchlebe er häufig eine Art „Findungsphase“, in der er Verschiedenes ausprobiere. Bevor er begonnen hat, sich intensiver mit Hammaburg zu beschäftigen, habe er auch überlegt, ein Verdener Thema aufzugreifen und sich eingehender mit dem Blutgericht von Verden von 782 nach Christus zu beschäftigen. „Allerdings habe ich diese Idee dann auch schnell wieder verworfen, da ich keinerlei Möglichkeit sah, das fertige Werk im Verdener Raum veröffentlichen zu können.“ Alle Veröffentlichungen im Detail und Einzelheiten zu Natters Tätigkeit als Schnellzeichner und Karikaturist sind auf seiner Internetseite www.bildernatter.com zu finden.