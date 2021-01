Die Leistungsschau findet alternierend in der Lintler Geest und im Kleinbahnbezirk statt. (Björn Hake)

Seit der Jubiläums-Gewerbeschau 2019 in Hohenaverbergen ist es ruhig geworden um die Gemeinschaft der Selbstständigen und Gewerbetreibenden in der Gemeinde Kirchlinteln (GSG). „Das vergangene Jahr hat uns allen viel abverlangt und zu vielen Einbußen geführt“, schreibt der Vorstand in einer Nachricht an seine Mitglieder. Auch auf die diesjährige Schau, das Sommerfest und die Jubiläumsfeier – die GSG wird in diesem Jahr 25 Jahre alt – müssen die Mitglieder pandemiebedingt verzichten.

Gemeinde unterstützt GSG

Grund zur Freude gibt es aber dennoch, denn die Kirchlintler Kommunalpolitik will die Gewerbetreibenden und Selbstständigen in der Heidegemeinde finanziell unterstützen, um damit das Leistungsspektrum der heimischen Wirtschaft nachhaltig zu fördern und zu „belohnen“. Nach Angaben der GSG wurden insgesamt 17.600 Euro für die Unterstützung der Kaufmannschaft in den Etat eingestellt. „10.000 Euro werden für die nächste Gewerbeschau in Aussicht gestellt; allerdings mit der Maßgabe, dass auch Nichtmitgliedern der Zugang zur Gewerbeschau ermöglicht wird, sofern diese ihre Betriebsstätte in der Gemeinde Kirchlinteln haben“, erläutert der Vorstand um GSG-Chef Ulrich Dammann. Weitere 7600 Euro stünden für das Schalten von Anzeigen im Haushalt bereit. Mit den Zuschüssen sollten die Mitglieder der GSG Kirchlinteln bei Werbeaktionen ihres Unternehmens unterstützt werden. Einen Termin für die nächste Gewerbeschau, die turnusgemäß in diesem Jahr stattfinden würde, gebe es allerdings noch nicht. „Der Vorstand hat beschlossen, die ausfallende Jubiläumsfeier zurückzustellen und gegebenenfalls mit der nächsten Gewerbeschau zu kombinieren“, erläutert Markus Neuhäuser, Vize-Chef der Gemeinschaft der Selbstständigen und Gewerbetreibenden.

Turnusgemäß alle zwei Jahre veranstaltet die Kaufmannschaft eine Leistungsschau. Um alle Ortschaften der flächenmäßig großen Einheitsgemeinde Kirchlinteln abzudecken, findet die Messe alternierend in der Lintelner Geest und im Kleinbahnbezirk statt. Nachdem vor zwei Jahren Hohenaverbergen an der Reihe gewesen ist, wäre es in diesem Jahr eigentlich ein Dorf aus der Geest gewesen. Bei der von der GSG ausgerichteten Gewerbeschau handelt es sich um die letzte ihrer Art im Verdener Südkreis. Zur Erinnerung: Früher gab es so eine Messe auch noch in der Gemeinde Dörverden. Selbst die Hoyaer Baumesse, bislang ein Zugpferd in der Region, wurde 2019 erstmalig aufgrund mangelnder Nachfrage seitens der Aussteller abgeblasen.

„Wir haben keinen Event-Manager, organisieren alles selbst“, betont GSG-Vorsitzender Ulrich Dammann immer wieder gern. Die GSG versteht ihre traditionsreiche Leistungsschau eben nicht nur als Schaufenster der heimischen Wirtschaft, sondern auch als Kontaktschmiede, wo Aufträge vergeben und bestenfalls auch Ausbildungsverträge besiegelt werden.

2019, bei der insgesamt zehnten Leistungsschau der GSG, gab es übrigens ein Novum – die Schau wurde erstmals im Mai ausgerichtet. Doch was war eigentlich der Grund, sie ein wenig nach hinten zu verlegen? Um Terminkollisionen vorzubeugen, hatte der GSG-Vorstand bei der Planung im Vorfeld gleich Rücksicht auf andere Veranstaltungen genommen.

Was treibt die Selbstständigen und Gewerbetreibenden aus der Gemeinde Kirchlinteln eigentlich immer wieder aufs Neue dazu an, doch noch wieder eine Gewerbeschau auszurichten? „Es ist die Gemeinschaft unter den Ausstellern“, verrät Dammann und erinnert in diesem Kontext an die erste im Kernort Kirchlinteln. „Weil es dort damals so geregnet hat, haben alle mit angepackt und Hackschnitzel angekarrt.“

Auch eine Personalie hat die GSG zu vermelden: Andrea Ahlers hat zwischenzeitlich die Kassenwart-Tätigkeit abgegeben. Carsten Orlamünder hat diesen Posten bis auf Weiteres kommissarisch übernommen.

Weil Corona-bedingt im vergangenen Jahr keine Mitgliederversammlung stattfinden konnte, will der Vorstand diese nun einberufen, sobald es die dann geltenden Vorschriften zulassen. Damit sich die Mitglieder dennoch austauschen können, sollten sie dem Vorstand mitteilen, was sie im Jahr 2021 von der GSG erwarten. „Wir freuen uns über Vorschläge und Ideen“, betont Neuhäuser.