Haben ihre Besen nur noch zu Show-Zwecken dabei: die Schornsteinfeger Susan und Matthias Radczewske. (Björn Hake)

Sie schrubbt lieber den Kessel, sein Steckenpferd ist die Energieberatung. Das Verdener Schornsteinfeger-Paar Susan und Matthias Radczewske ist der beste Beweis dafür, dass man beruflich zusammen arbeiten und privat miteinander glücklich sein kann. Sie hat es jedenfalls nie bereut, bei ihm in den Betrieb eingestiegen zu sein. Gerade in Zeiten der Pandemie sind beide als Glücksbringer mehr denn je gefragt. Schlendern die Schornsteinfegermeister mit Kehranzug und Zylinder durch die Stadt, kommt es nicht selten vor, dass sie einer älteren Dame einen Miniatur-Schornsteinfeger als Talisman in den Rollator-Korb stecken. „Die ältere Generation ist froh, wenn sie mit jemandem reden kann“, wissen sie.

Auch in der Corona-Krise muss die Betriebs- und Brandsicherheit gewährleistet sein. Die Arbeit mit Schutzmasken ist dem Schornsteinfeger-Paar ohnehin bestens vertraut, benötigen sie doch beispielsweise für die Reinigung eines Kachelofens einen Mund- und Nasenschutz. Warum wird die heimische Heizungsanlage eigentlich immer noch doppelt kontrolliert, vom Heizungsbauer und vom Schornsteinfeger? „Sie fahren doch mit ihrem Auto auch regelmäßig in die Werkstatt und müssen alle zwei Jahre zum Tüv“, zieht Matthias Radczewske einen Vergleich. Während in einer Stadt wie Verden Gasheizungen dominierten, gebe es auf dem Land verstärkt Ölheizungen und seit einigen Jahren auch immer mehr Holzheizungen. In diesem Zusammenhang weist Radczewske auf die richtige Lagerung hin. „Das zwischen anderthalb und drei Jahren getrocknete Holz sollte gut überdacht und belüftet gestapelt werden, am besten auf Europaletten“, empfiehlt der Schornsteinfeger.

Kehranzüge aus Waschleder

Zwei verschiedene Energieausweise, den Verbrauchs- und den Bedarfsausweis, stellt der Schornsteinfegermeister, seines Zeichens auch Energieberater, aus. Beim Verkauf und der Vermietung einer Immobilie sind diese Dokumente längst Pflicht. „Die Zimmertemperatur sollte 20 bis 22 Grad nicht übersteigen, außerdem ist Quer-Lüften optimal“, betont der Verdener Schornsteinfeger. Pflicht ist inzwischen auch das Installieren von Rauchmeldern. Matthias Radczewske (44) schätzt, dass die Abdeckung mit Rauchmeldern in Niedersachsen gerade einmal bei 60 bis 70 Prozent liegt. Auf diesem Gebiet haben sich seiner Ansicht nach Langzeit-Batterien mit einer Lebensdauer von zehn Jahren bewährt. Dies sei unter dem Strich kostengünstiger, als regelmäßig die billigeren Blockbatterien auszutauschen. Für die Küche würden sich hingegen sogenannte Hitzewarnmelder eignen.

Zu ihren Auszubildenden pflegt das Ehepaar Radczewske meist „ein freundschaftliches Verhältnis“. Familienanschluss gehöre in diesem Handwerkszweig einfach dazu. Die internatähnlich organisierte Schornsteinfeger-Schule wird gerade in Hannover neu errichtet. Als Frau ist die 32-jährige Susan Radczewske allerdings noch immer deutlich in der Minderheit, die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger im Landkreis Verden sind allesamt Männer. „In diesem Beruf ist inzwischen vieles technischer geworden und körperlich nicht mehr so anstrengend wie früher“, erzählt die Schornsteinfegerin aus Verden. Die Kehranzüge bestehen inzwischen auch aus Waschleder und müssen nicht mehr mit dem alten Teppichklopfer gereinigt werden. „Ich wurde damals noch von einem Landwirt mit dem Kompressor abgepustet“, gibt ihr Mann Matthias Radczewske eine kleine Anekdote zum Besten.

Längst hat auch die Digitalisierung im Schornsteinfegerwesen Einzug gehalten, und die Arbeit mit dem Tablet gehört zur Tagesordnung, genauso wie es inzwischen immer mehr smarte Heizkörperthermostate in den heimischen Wohnzimmern gibt. Dass ihre Verdener Kunden durchaus traditionsbewusst sind, zeigt sich daran, dass sie auf ihre Benachrichtigungskarten nicht verzichten möchten, obwohl das Schornsteinfeger-Paar diesen Service mittlerweile auch komplett in digitaler Form anbieten könnte.

An ihrem Beruf fasziniert beide die große Abwechslung. Die zeige sich bereits am Verschmutzungsgrad ihrer Kleidung, „von ganz sauber bis komplett schwarz“. Seit 2008 ziert die angestellte Schornsteinfegermeisterin nun schon die Plakate der Verdener Stadttombola. Von den neueren Plakaten lächelt auch ihr Ehemann Matthias. „Es ist toll, wenn wir von den Menschen erkannt werden“, finden die beiden. Den Besen führt das Paar nur noch „zu Show-Zwecken“, beispielsweise für Hochzeiten, mit sich. Kinder, die ihnen Kekse backen – ist der Schornstein gefegt, rutscht der Weihnachtsmann mit den Geschenken später besser durch – sind keine Seltenheit in der Adventszeit.

Besonders in Erinnerung geblieben ist den Schornsteinfegern der Umgang einer alten Dame (94) mit dem Corona-Virus. „Sie sagt immer, sie hätte schon Schlimmeres erlebt als den Lockdown.“ Susan und Matthias Radczewske hoffen jedenfalls, dass 2021 ein frohes und gesundes Jahr für die Verdener wird, auch wenn sie diesmal bei der ins Wasser gefallenen Domweih keine Glückscents unter die Leute bringen konnten.