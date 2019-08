Auf die neue Superintendentur an der Georgstraße: Propst Matthias Ziemens (v.l.), Bauherr Christoph Jebens und Superintendent Fulko Steinhausen. (Björn Hake)

Eigentlich ist ja immer der Weg das Ziel. Dies gilt für Fulko Steinhausen, Superintendent des Kirchenkreises Verden, allerdings nicht beim Thema Bauen. Wer über Monate hinweg morgens um Sieben vom ohrenbetäubenden Lärm des Rüttlers aufgeweckt wird, vertritt verständlicherweise diese Meinung. Doch nun sind die Handwerker fertig mit der Arbeit und der „Oberhirte“ kann seine neue Residenz, die Superintendentur an der Georgstraße 11, in vollen Zügen genießen.

Das Gebäude wurde am Freitag nicht nur offiziell eingeweiht, sondern auch gleich noch gesegnet. Wie gut, dass Bauherr Christoph Jebens selbst evangelischer Pastor von Beruf ist, so konnte er praktischerweise gleich persönlich die Segensworte sprechen. „Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen“, zitierte Steinhausen bei der Einweihungsfeier und dem folgenden Tag der offenen Tür gleich Psalm 127,1.

Steinhausens Vorgängerin, Superintendentin Elke Schölper, hatte ihren Dienstsitz noch an der Verdener Strukturstraße. Das Gebäude befand sich in der Obhut der Klosterkammer Hannover. Warum die Verlegung notwendig wurde, erläuterte Kerstin Dierolf, Sprecherin des Kirchenkreises, wie folgt: „Früher wurden die Superintendenten noch mit einer Viertelstelle als Dompastoren eingesetzt, heute jedoch in Vollzeit im Kirchenkreis.“

Als Steinhausen nach Verden gekommen ist, hat er gleich seine Dienstwohnung an der Georgstraße bezogen. Genauer gesagt im Elternhaus von Christoph Jebens. Der gewährte dem sonst „obdachlos“ gewordenen neuen Superintendenten nicht nur Zuflucht im Herzen von Verden, sondern baute an die bereits bestehende Immobilie gleich noch eine nigelnagelneue Superintendentur an. Folglich muss Fulko Steinhausen heute nur noch wenige Schritte von seinem heimischen Wohnzimmer bis zu seinem Schreibtisch zurücklegen. Zusammengefasst heißt das: Links wohnt der Superintendent, rechts arbeitet er. In diese komfortable Lage versetzt hat ihn Vermieter Christoph Jebens durch den Anbau an sein Elternhaus. „Eine Reminiszenz“, wie der Bauherr betonte. Auch sein Vater, ein Jurist, verfolgte ursprünglich einmal dieses Ziel. Mütterlicherseits ist Familie Jebens dagegen eng mit der Kornbrennerei Glander verbunden.

Nachdem er ein Jahr lang neben einer Baustelle aufgewacht ist und die Handwerker als Wegbegleiter ins Herz geschlossen hat, brechen für den Superintendenten des Kirchenkreises Verden nun ruhigere Zeiten an. Bis auf den Außenanstrich ist das „Superintendenten-Haus“ bereits fertig und auch die benachbarte Intendentur erstrahlt in frischem Glanz. Prachtstück in seinem Dienstsitz ist zweifelsohne der geräumige Sitzungsraum im ersten Stock. Dass hinter der gläsernen Front viele kreative Gedanken entstehen, kann der Kirchenkreis-Chef nur bestätigen, wurde dort oben doch gerade die Idee für einen Innovationspreis geboren.

„Handwerker sind eigentlich Künstler, wie sie dafür gesorgt haben, dass der Niederschlag bei diesem Neigungswinkel haargenau den Gully trifft, ist schon bemerkenswert“, schwärmte Steinhausen von der Handwerkerschaft.

Was ist eigentlich das Besondere am Wohnen und Arbeiten an der Verdener Georgstraße? „Ganz einfach, man ist mittendrin. Ich bin früher fünf Minuten mit dem Rad zum Domgymnasium gefahren und hatte nachmittags die Fahrschüler zum Kaffeebesuch“, erinnerte sich Christoph Jebens an seine Kindheit und Jugend in Verden. Heute wirkt er als evangelischer Pastor im ostfriesischen Emden. Dass nun mit dem Einzug von Familie Steinhausen und der Superintendentur dieser christliche Geist in und an seinem Elternhaus Einzug gehalten hat, freut ihn natürlich umso mehr.

Natürlich schaute auch Verdens Propst Matthias Ziemens beim Einweihungsfest an der Georgstraße vorbei und stieß mit seinem protestantischen Kollegen an. Ökumene wird schließlich sowohl im Kirchenkreis als auch im Dekanat Verden großgeschrieben.