Bis weit in den Sonnabend hinein war die Feuerwehr mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. (Christian Butt)

Anwohner auf den Bahnschienen, Schaulustige, die das Geschehen mit ihren Handys filmen – die Kreisfeuerwehr Verden kritisiert die vielen Gaffer, die ihr beim Großeinsatz am Freitag das Leben schwer gemacht haben. Außerdem wehren sich die Brandbekämpfer gegen die Vorwürfe, dass sie erst viel zu spät zu den Wald- und Flächenbränden entlang der Bahnstrecken im Landkreis Verden ausgerückt seien.

Der stellvertretende Leiter der Schnelleinsatzgruppe (Seg) Presse, Dennis Köhler, skizziert noch einmal das Geschehen: "Anfänglich gingen nur einzelne Anrufer von Anwohnern zu Flächenbränden in Dauelsen und Holtum (Geest) bei der Leitstelle ein." Weil sich die Feuerwehren schnell ein Bild vom Ausmaß der Brände gemacht hätten, sei dann umgehend Großalarm ausgelöst worden. Zusätzlich wurden der Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes sowie zwei Polizeihubschrauber zur Lufterkundung angefordert. Darüber hinaus haben die Brandbekämpfer auch um Nachbarschaftshilfe aus den umliegenden Landkreisen gebeten. "Die Brände haben sich insgesamt auf eine Fläche von über 100 000 Quadratmeter, das entspricht rund 20 Fußballfelder, erstreckt", rechnet Köhler, seines Zeichens auch Sprecher der Verdener Stadtfeuerwehr, vor. Heißt übersetzt: Rund 20 Bahnkilometer standen in Flammen.

Anwohner hätten versucht, die Feuer mit Gartenschläuchen in Schach zu halten. In abgelegene Gebiete mussten die Blauröcke hingegen erst einen sogenannten Wasser-Pendel-Verkehr einrichten. Köhler dankt in diesem Zusammenhang ausdrücklich den Landwirten, die ihre Güllefässer zum Wassertransport zur Verfügung stellten. Bis weit in den Sonnabend hinein waren hunderte Blauröcke mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Kein Verständnis hat der Kreisfeuerwehrverband Verden indes für die Anwohner, die noch bei laufendem Bahnverkehr versucht haben, die Brände von der Schiene aus zu löschen. Sie hätten sich mit ihrem Verhalten in Lebensgefahr begeben, stellt die Kreisfeuerwehr klar. Erst nachdem die von ihnen geforderten Streckensperrungen schriftlich von der Deutschen Bahn bestätigt worden, konnten die Floriansjünger die Bahnanlagen gefahrlos betreten und mit den eigentlichen Löscharbeiten beginnen.

Die Kritik an den Einsatzkräften pariert Köhler wie folgt: "Einsätze dieser Größenordnung werden zentral durch eine überörtliche Einsatzleitung – je nach Priorität – koordiniert, sodass beispielsweise ein Brand in der Nähe einer Tankstelle eine höhere Priorität genießt." Außerdem habe sich die Feuerwehr erst einen Weg durch die Menge der Schaulustigen bahnen müssen. "Sie filmen lieber, anstatt die Feuerwehr einzuweisen oder ihnen die Zufahrt zu ermöglichen."

Neben den Gaffern kritisiert die Schnelleinsatzgruppe Presse auch die Autofahrer, die sich wegen den notwendigen Straßensperrungen (Autobahn 27 und Bundesstraße 215) "hitzige Diskussionen" mit den Einsatzkräften lieferten. "Die Feuerwehren sind wie die Vielzahl aller Hilfsorganisationen in großen Teilen freiwillig und ehrenamtlich organisiert. Ihre Mitglieder opfern ihre Freizeit für die Sicherheit ihrer Mitbürger. Ihnen die ohnehin schon schwierigen Rettungs- und Löscharbeiten durch mangelndes Verständnis oder bloße Neugier noch weiter zu erschweren, entspricht nicht dem uneigennützigen Verständnis der Hilfsorganisationen", betont Köhler.

Er appelliert daher an die Bürger, sich bei Löschversuchen nicht in Lebensgefahr zu bewegen und die Einsatzkräfte aller Hilfs- und Rettungsorganisationen bei ihrer Arbeit zu unterstützen: "Zeigen Sie ihnen die Anfahrt zu Einsatzstellen, weisen Sie sie in die Lage ein und haben Sie ein wenig Verständnis für deren Arbeit."