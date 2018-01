Der Einsatz wurde durch die niedrigen Temperaturen erschwert. (Dennis Koehler, Feuerwehr Verden)

Ein Gebäudebrand an der Artilleriestraße in Verden hat in der Nacht zu Dienstag gegen drei Uhr zu einem Großeinsatz der Ortsfeuerwehren Eitze und Verden sowie der Kreisfeuerwehr Verden geführt. Nach Angaben der Feuerwehr kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Großbrand in einem Lager eines Verbrauchermarktes. Die eintreffenden Einsatzkräfte ließen umgehend Vollalarm für die gesamte Stadtfeuerwehr Verden auslösen. Neben der Verdener Drehleiter wurde zudem die Drehleiter der Achimer Ortsfeuerwehr sowie im späteren Einsatzverlauf ebenfalls die Hubarbeitsbühne des Technischen Hilfswerks (THW) Verdens hinzu alarmiert.

Durch eine schnelle Riegelstellung sowie eine massive Brandbekämpfung über zwei Drehleitern wurde eine größere Brandausbreitung verhindert. Während des Brandes stürzte das Dach des betroffenen Gebäudeteils ein und musste bei den Nachlöscharbeiten von den Einsatzkräften ins Freie gebracht werden. Rund 150 Einsatzkräfte waren bis in die Morgenstunden im Einsatz.

Die Lagerhalle brannte komplett aus. (Dennis Koehler, Feuerwehr Verden)

„Während des Einsatzgeschehens herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt, sodass das eingesetzte Löschwasser schlagartig gefror und die naheliegende Straße sowie der Parkplatz des Verbrauchermarktes in eine große Eisfläche verwandelte“, sagte Sprecher Dennis Köhler. Der Betriebshof der Stadt Verden war deshalb ebenfalls mit Streufahrzeugen vor Ort. Während der Löscharbeiten wurden mehrere Feuerwehrleute verletzt und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Die Artilleriestraße blieb bis in den Morgen hinein komplett gesperrt. Erst gegen 7.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Gegen 8 Uhr rückten die letzten Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und Polizei ab. Der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat noch in der Nacht erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.