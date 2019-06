Zum Programm im Stadion gehören auch Wettkämpfe nach internationalen Richtlinien. (Feuerwehr Verden/Köhler)

Eine der ältesten Ortsfeuerwehren im ganzen Umkreis bereitet sich in diesen Tagen auf die große Feier vor. Die Verdener Wehr wird 150 Jahre alt und begeht dieses Jubiläum im Stadion. Dort sollen auch die Zuschauer auf ihre Kosten kommen, denn es wird ein umfangreiches Programm geben, wie Feuerwehrsprecher Dennis Köhler ankündigt.

Zwischen 11 und 18 Uhr wird es am Sonnabend, 29. Juni, im Verdener Stadion neben einer umfangreichen Fahrzeugausstellung von Feuerwehr, THW, DLRG, Rettungsdienst und Polizei auch Mitmachaktionen sowie Infostände geben. Darüber hinaus finden zahlreiche Lösch- und Einsatzvorführungen unter anderen der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Lemwerder sowie der auf technische Hilfeleistung spezialisierten Feuerwehr Hamburg-Warwisch statt. Ebenfalls wird die FMC Showband der Verdener Feuerwehr einige Musikstücke aus ihrem aktuellen Programm „Brass meets Pop“ zum Besten geben sowie die Absturzsicherungsgruppe der Stadtfeuerwehr eine Übung in schwindelerregender Höhe durchführen.

Amtierende Meister

Im Stadion selbst wird derweil der 38. Niedersächsische Landespokal nach internationalen Richtlinien ausgetragen, an dem 30 Mannschaften aus sechs Bundesländern sowie eine luxemburgische und eine österreichische Mannschaft teilnehmen werden. Mit dabei sind auch die amtierenden deutschen Meister Nidderau-Eiche A (Hessen) sowie Langenbach B (Rheinland-Pfalz). Für alle Mannschaften besteht zudem die Möglichkeit, sich für die deutschen Feuerwehrmeisterschaften 2020 in Bad Frankenhausen (Thüringen) zu qualifizieren.

Abgerundet wird das Programm durch eine umfangreiche Genussmeile, die mit einem bunten Angebot an Speisen und Getränken zum Verweilen einlädt, sowie einer Hüpfburg und Kinderschminken. Aus einer Krangondel wird es zudem möglich sein, einen Blick aus luftiger Höhe über das Veranstaltungsgelände sowie das Verdener Stadtgebiet zu erlangen.

Der Förderverein der Ortsfeuerwehr Verden veranstaltet zudem ein kleines Rätsel für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Als Preise werden Einkaufsgutscheine unter allen richtigen Einsendungen verlost.

Anfangs 29 Mitglieder

Als eine der ersten ihrer Art in der Region wurde die Verdener Ortsfeuerwehr 1869 als freiwillige Feuerwehr mit 29 Mitgliedern gegründet. Inzwischen gehören der Verdener Ortsfeuerwehr 98 Feuerwehrfrauen und -männer in der Einsatzabteilung an, hinzu kommen 16 Kinder in der Kinderfeuerwehr, 16 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr sowie 39 Mitglieder der FMC-Showband. Auch die Einsatzbelastung stieg während der nunmehr 150-jährigen Geschichte von anfänglich kaum mehr als zehn auf fast 250 Einsätze pro Jahr.

Den Anfang eines organisierten Feuerlöschwesens in der Stadt Verden machte am 27. November 1682 die städtische Feuerlöschordnung, in der erstmalig Aufgaben und Zuständigkeiten geregelt wurden. Am 5. Oktober 1869 wurde dann durch 29 Einwohner die Freiwillige Feuerwehr Verden gegründet. In den Folgejahren stiegen die Mitgliederzahlen kontinuierlich an und die Aktiven kamen in den ersten Jahren nach der Gründung bereits vielfach zum Einsatz. So unter anderem bei einem Großbrand am Verdener Rathausplatz am 22. August 1877, als sieben Wohnhäuser und zwei Stallungen abbrannten. Mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr Bremen, die damals per Sonderzug eine moderne Dampfspritze nach Verden brachte, konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Auch in den Folgejahren setzte man auf Zusammenarbeit und auch gemeinsame Ausbildung mit der Berufsfeuerwehr Bremen. Bereits 1889 wurde beschlossen, ein Hydrantennetz in Verden aufzubauen, das schließlich 1892 mit 36 Hydranten in Betrieb ging und die vorherige Wasserknappheit an der Einsatzstelle zu großen Teilen aufhob.

Schwarzer Tag

Den schwärzesten Tag in ihrer Geschichte erlebte die Verdener Ortsfeuerwehr am 14. April 1945 als elf Feuerwehrmänner beim damaligen Heeresverpflegungsamt verstarben und weitere teils schwer verletzt wurden. Brandbomben hatten den Schuppen des Amtes getroffen und in Brand gesetzt, so dass die Freiwillige Feuerwehr alarmiert wurde. Doch die Löscharbeiten fanden ein jähes Ende, als eine Granate in unmittelbarer Nähe explodierte.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges standen viele Zeichen auf Neuanfang, so auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Verden. Personell und materiell durch den Zweiten Weltkrieg geschwächt, ging es erst Ende der 1940er-Jahre wieder aufwärts. Ein großer Höhepunkt war damals am 3. April 1949 der Bezug des neuen Feuerwehrhauses an der Ostertorstraße 16 in der Verdener Innenstadt. Am 12. Dezember 1954 wurde dann ein neues Tanklöschfahrzeug, ein sogenanntes TLF 15-T bei der Verdener Feuerwehr in Dienst gestellt, das bis heute erhalten ist und sich im Besitz des Fördervereines der Freiwilligen Feuerwehr Verden befindet. Am 5. Oktober 1969 wurde das 100-jährige Bestehen unter anderem mit einem großen Festumzug durch die Verdener Innenstadt zum Rathaus begangen, wo es dann anschießend eine Feierstunde mit Bürgermeister Winkel gab. Ein Feuerwehrball am Abend war damals der krönende Abschluss der Feierlichkeiten. Der Umzug in das heutige Domizil der Blauröcke an der Lindhooper Straße fand dann im Jahr 1971 statt.

Eine wahre Einsatzserie erlebte die Verdener Ortsfeuerwehr im August 1975, als zahlreiche Wald- und Flächenbrände die Einsatzkräfte forderten. Schließlich wurden sie auch bei den katastrophalen Heidebränden in der Lüneburger Heide zwischen dem 19. und 20. August desselben Jahres tätig. Die 1970er-Jahre sind zudem durch tiefgreifende organisatorische Veränderungen in Folge der niedersächsischen Gebietsreform geprägt. Zahlreiche zuvor eigenständige Gemeinden schlossen sich zusammen, so dass aus der Freiwilligen Feuerwehr Verden nun eine Ortsfeuerwehr wurde. 1996 kam es zu einem Chlorgasunfall bei einem Verdener Entsorgungsbetrieb mit fast 30 Verletzten und 1999 zu einem der größten Brandereignisse in der Verdener Nachkriegsgeschichte, als ein Verdener Industriebetrieb vollkommen niederbrannte. 2003 war dann ein wahres Rekordjahr an Einsätzen, als man erstmalig an die 250er-Marke heranreichte.

Bau vor dem Abschluss

Aktuell werden mit zehn Einsatzfahrzeugen und durch fast 100 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und -männer vielfältige Einsätze, vom Brandeinsatz über den Gefahrgutaustritt und der Verkehrsunfallrettung bis zur Absturzsicherung, bewältigt. Im Jubiläumsjahr 2019 befindet sich der erste Bauabschnitt des Feuerwehrhausneubaus an der Lindhooper Straße, auf dem Gelände des bisherigen Feuerwehrhauses, kurz vor dem Abschluss. Nachdem das Budget im Laufe der Planungen mehrfach aufgestockt werden musste, ist es bei acht Millionen Euro gedeckelt. Vorne an der Lindhooper Straße liegt ein dreigeschossiger Baukörper mit einer Gesamthöhe von elf Metern. In ihm sind unter anderem Verwaltungsräume, Büros, Schulungs- sowie Aufenthaltsräume untergebracht. Außerdem ist in diesem Bereich Platz für Küche, Leitzentrale, Jugendwehr und Logistik. Groß genug dürfte der Neubau sein, die Geschossflächen betragen rund 2500 Quadratmeter.