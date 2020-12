Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (re.) übergibt im Kreishaus den Förderbescheid an Landrat Peter Bohlmann (li.). Die Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth (2. v. li.) und Axel Miesner (2. v. re.) freuen sich mit. (Björn Hake)

Die gute Nachricht hätte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) auch per Mail oder Post zum Landkreis Verden schicken können. Ungeachtet der Corona-Pandemie machte sich Althusmann aber persönlich auf den Weg, um die Förderzusagen für zwei Breitband-Projekte aus Hannover ins Kreishaus zu bringen. Ein Projekt betrifft den Leitungsausbau für 1400 Privathaushalte, um die sogenannten „weißen Flecken“ mit schlechtem oder fehlendem Internet zu beseitigen. Das andere Projekt betrifft 21 Schulen im Landkreis.

„Digitalisierung ist eines der wichtigen Zukunftsthemen in Niedersachsen“, sagte Althusmann. 2020 habe das Land die Digitalisierung bereits vorangetrieben wie nie zuvor. Landesweit habe sich bereits in den vergangenen Jahren viel getan. Waren in Niedersachsen 2018 nur fünf Prozent der Leitungen Gigabit-fähig, liegt dieser Wert aktuell bei etwa 50 Prozent. Landrat Peter Bohlmann (SPD) sagte, der Breitbandausbau habe im Landkreis zwar eine lange Tradition, mehr als 90 Prozent der Haushalte seien bereits mit 50-Mbit-Leitungen versorgt. „Es gibt aber noch weiße Flecken mit schlechtem oder gar keinem Internet, die allerdings zunehmend kleiner werden“, so der Landrat. Genau diese Flecken sollen durch die Förderzusage des Landes über 2,8 Millionen Euro noch kleiner werden. Profitieren sollen bis Mitte 2023 Haushalte unter anderem in Verden-Hönisch, Dörverden-Westen, Bendingbostel (Kirchlinteln), Hagen-Grinden, Bahlum (SG Thedinghausen), Meyerdamm (Oyten), Schanzendorf (Ottersberg) und der Achimer Fuhrenkamp. Neben der finanziellen Unterstützung durch das Land steuert der Bund etwa 6,4 Millionen Euro bei, Landkreis, Städte und Gemeinden zahlen rund 3,6 Millionen Euro (Stand 2020).

Die geförderten 21 Schulen im Landkreis, unter anderem das Domgymnasium, das Gymnasium am Wall sowie die Grundschule Walle in Verden sowie die Oberschule am Goldbach in Langwedel, erhalten vom Land maximal 15 000 Euro pro Einrichtung, insgesamt 315 000 Euro. Die gleiche Summe steuert der Landkreis als Kofinanzierung bei. Der Bund fördert die Digitalprojekte zu 50 Prozent und übernimmt 650 000 Euro.

Wie Althusmann betonte, soll die Förderung dazu beitragen, die Schulen sowohl für das Homeschooling als auch für den digitalen Unterricht insgesamt fitzumachen. Das Land schließe mit dem Geld eine „Wirtschaftlichkeitslücke“, damit die Versorger auch dort eine Breitbandversorgung anböten, wo es sich wirtschaftlich nicht lohne. „Alle ziehen hier an einem Strang, um den Ausbau voranzubringen“, lobte der Wirtschaftsminister. Und auch Landrat Peter Bohlmann betonte die „enge und gute“ Zusammenarbeit mit Hannover.

„Wir erkennen zurzeit auf allen Ebenen, dass die Digitalisierung die Volkswirtschaft für die Zukunft stärken wird“, sagte Althusmann. Niemand solle glauben, dass der Lockdown am 10. Januar vorbei sei, erklärte der Minister mit Blick auf die Corona-Pandemie. Es werde auch weiterhin spürbare Einschränkungen geben. In diesem Zusammenhang warb Althusmann für das Pandemie-Management des Landes, das mit der Universität Hannover entwickelt wurde. „Das sollte bundesweit eingesetzt werden, damit ein bundesweiter Abgleich von Daten möglich ist“, forderte er. Für zukünftige Pandemie-Szenarien müsse Deutschland besser gerüstet sein als im März. In diesem Zusammenhang werde auch deutlich, wie wichtig die Digitalisierung sei. Und diese soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. „Es gibt alleine 13 Projekte, die sich mit digitalen Planungsverfahren für große Bauprojekte befassen“, so Althusmann.

Im Landkreis Verden werden Projekte zur Verbesserung der Breitbandversorgung seit 2009 durch Land, Bund und Europäische Union (EU) gefördert. Die Geldgeber gleichen in der Regel die für sieben Jahre prognostizierten Verluste aus, die den Firmen durch den Ausbau entstehen. Unterstützt werden dabei nur Gebiete, die eine gewisse digitale Mindestversorgung nicht erreichen. Bislang wurden 32 Förderprojekte umgesetzt oder befinden sich aktuell im Ausbau. Etwa neun Millionen Euro wurden insgesamt investiert, davon stammen rund 5,8 Millionen Euro aus öffentlichen Fördertöpfen der Kommunen sowie von Bund, Land und EU.