100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand in einem Haus zu löschen. (Christian Butt)

Am Vormittag ist auf dem Truppenübungsplatz in Haberloh bei Verden ein Haus in Brand geraten. Durch den Brand sowie die Löscharbeiten ist das Gebäude schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Etwa 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Eine Person, die vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand allein löschen wollte, musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen elf Uhr rückten die ersten Feuerwehrleute an und brachten den Brand in der Nähe Standortschießanlage vermeintlich unter Kontrolle. Zunächst habe nur Unrat hinter dem Gebäude gebrannt, in dem ein Imbiss für die Soldaten untergebracht ist. „Wir mussten aber feststellen, dass das Feuer über die holzvertäfelten Wände in den Dachstuhl gelaufen ist“, berichtete Dennis Herold, stellvertretender Ortsbrandmeister der Feuerwehr Völkersen. Er war mit seinen Kollegen und denen der Feuerwehr Verden zuerst vor Ort.

Aufgrund der Entwicklung des Brandes wurden Feuerwehrleute aus fünf weiteren Orten alarmiert. Über die Drehleiter musste der Dachstuhl aufgesägt werden. 20 Brandbekämpfer mit Atemschutzmasken löschten die Brände im Inneren des Gebäudes.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Arbeiten zusätzlich erschwert, da die Feuerwehrleute Masken tragen müssen. Bereits beim Betreten der Feuerwehrhäuser hätten die Kollegen ihre Mundschutze aufgesetzt, ehe sie sich ausgerüstet hätten, berichtete Herold.