Feuerwehreinsatz in der Kläranlage. (Marvin Ibo Güngör)

Verden. Wegen einer Havarie in der Verdener Kläranlage ist es am Freitagmittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und anderen Rettungskräften in der Weserstraße gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem größeren Austritt von Klärschlamm aus einem Faulbehälter, der sich im Kellerbereich eines Betriebsteils sammelte.

Da anfänglich das Ausmaß des Klärschlammaustritts nicht abgeschätzt werden konnte, wurden mehrere Hochleistungsschmutzwasserpumpen des Technischen Hilfswerks (THW) angefordert. Bereits kurze Zeit nach der Alarmierung konnten die Einsatzkräfte die Lage vor Ort stabilisieren. Die eingesetzten Pumpen förderten zu Spitzenzeiten mehrere Tausend Liter pro Minute an Klärschlamm im Auffangbecken auf dem Kläranlagengelände. Feuerwehr-Sprecher Dennis Köhler sagte am späten Nachmittag: „Wir haben noch eine lange Nacht vor uns“.

Zur Sicherheit war das Gebiet großräumig abgesperrt. (Marvin Ibo Güngör)

Aufgrund des schnellen Einsatzes der Einsatzkräfte konnte ein großflächiger Austritt von Klärschlamm auf dem Gelände der Kläranlage verhindert werden. Vorsorglich bauten die Einsatzkräfte auf der Anlage Sandsackbarrieren auf. Während des gesamten Einsatzes führten die Helfer Messungen im Umfeld der Kläranlage durch, um eine Gefährdung für die angrenzenden Wohngebiete ausschließen zu können. Dennoch wurden die Anwohner aufgrund der Geruchsbelästigung über Rundfunkdurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Im Einsatz waren mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW. Neben der gesamten Stadtfeuerwehr Verden waren auch Kräfte der Gemeindefeuerwehren Langwedel und Kirchlinteln sowie der Gefahrgutzug des Landkreises Verden und Kräfte aus Bremen vor Ort.