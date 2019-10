Die Schatten der Vergangenheit und die Abrissverfügung des Landkreises schweben wie Damoklesschwerter über Gut Ramdohr. (Björn Hake)

Ein 24.000 Quadratmeter großes Grundstück mit 3200 Quadratmeter Nutzfläche soll am Sonnabend, 30. November, bei einer Auktion in Rostock versteigert werden. Beworben wird das Objekt mit der Aussicht auf Felder, einen Bach und die in der Nähe fließende Weser. Das Mindestgebot liegt bei 95.000 Euro.

Auf den ersten Blick klingt das nach einem ziemlich verlockenden Angebot, auf den zweiten verbirgt sich dahinter jedoch der leerstehende Heisenhof im tiefsten Süden der Gemeinde Dörverden. Barbara Meyer aus Kirchlinteln, die das Gut 2011 für den symbolischen Wert von einem Euro gekauft hat, will sich schon lange wieder von der geschichtsträchtigen Immobilie trennen. Wollte sie ursprünglich noch eine halbe Million Euro dafür haben, ist der Kaufpreis inzwischen allerdings beträchtlich gepurzelt.

Bis zur Schließung der Barmer Niedersachsenkaserne diente das im Jahr 1898 von Adolf Heise erworbene Gut der Bundeswehr als Standortverwaltung. Später wollte dann der inzwischen verstorbene rechtsextreme Anwalt Jürgen Rieger ein Schulungszentrum daraus machen. Der Landkreis Verden hatte die Abrissverfügung schließlich auf die neue Besitzerin Barbara Meyer übertragen. Nach Aussage von Volker Lück, Leiter des zuständigen Fachbereiches Bauen und Umwelt beim Landkreis Verden, sollen derzeit die Abrisskosten ermittelt werden. Das war allerdings bereits im Frühjahr dieses Jahres Stand der Dinge (wir berichteten). Die Abrisskosten, es standen groben Schätzungen zufolge schon einmal 300.000 Euro im Raum, sollen demnach von Barbara Meyer beglichen werden.

Auch im Inneren hat der Zahn der Zeit mächtig an den Gebäuden genagt. (Björn Hake)

Fast täglich finden Hofbesichtigungen statt

Die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG hat die Versteigerung in Rostock für den 30. November um 11 Uhr angesetzt. „Es gibt bereits Interessenten, fast täglich finden Hofbesichtigungen statt“, teilt Rüdiger Meyer, Ehemann der Besitzerin, mit. „Alle Dokumente zur Verhinderung des Abrisses liegen in Rostock vor“, erläutert der Kirchlintler. In der Objektbeschreibung im Internet steht Folgendes: „Der Landkreis hat gegenüber dem Auktionshaus telefonisch mitgeteilt, dass im Zuge einer neuen Bauleitplanung die Abrissverfügung zurückgenommen werden könnte und somit wohl auch eine entsprechende Umnutzung zulässig wäre.“ Für das weiträumige Areal im Außenbereich ist nach Aussage von Volker Lück lediglich eine sogenannte privilegierte Nutzung, sprich eine Landwirtschaft im Vollerwerb beziehungsweise eine Forstwirtschaft möglich.

Lück geht aufgrund der räumlichen Verhältnisse nach wie vor nicht davon aus, dass sich Interessenten für eine privilegierte Nutzung finden. „Wie sollen denn dort Tiere die Treppen hinaufkommen?“, fragt er sich beispielsweise. Um die Bestandsgebäude so herzurichten, dass sie nach heutigen Gesichtspunkten genehmigt werden, müsste ein möglicher Käufer nach Einschätzung von Experten vermutlich kräftig in den Heisenhof investieren. Sollte sich aber dennoch ein Landwirt im Vollerwerb oder Forstwirt für Gut Ramdohr finden, wird der Landkreis die Abrissverfügung folglich nicht ausführen. Wird das Gelände in Drübber von einem potenziellen Käufer hingegen nicht privilegiert genutzt, müsste die Gemeinde Dörverden für die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit ins Boot geholt werden.

Im März dieses Jahres wollte laut den Eheleuten Meyer bereits ein Kaufinteressent, „ein Landwirt aus der Region“, beim Landkreis in Verden vorstellig werden. Pläne für ein Luxus-Hotel, einen Wellness-Tempel oder ein Gesundheitszentrum scheiterten im Vorfeld ebenfalls. Die Schatten der Vergangenheit sind jedenfalls allgegenwärtig, bereits vor Riegers Gastspiel gelang das Gut zu zweifelhafter Berühmtheit. Zu Beginn der 1940er-Jahre richtete dort nämlich die Eibia, zur damaligen Zeit eine der größten Schießpulverfabriken Europas, ihre Verwaltung für die Anlage Weser ein.

Leere Rumflaschen, die auf den Tischen vor sich hingammeln, vergilbte Zeitungsfetzen, Wände, von denen der Putz nur so hinabrieselt – einen richtig guten Eindruck hat das 1782 von Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr geerbte Gut in jüngster Zeit nicht gemacht. Dafür ist es aber immer noch eine kreative Spielwiese für Lost-Place-Fotografen. Auch potenziellen Interessenten bleiben die baulichen Mängel der teilweise unterbunkerten Räumlichkeiten nicht verborgen. „Sanierungsbedürftiger Zustand“ steht im Exposé. Und weiter: „Die Außenanlagen sind teilweise nicht gepflegt und zugewachsen.“

Ein Energieausweis wurde gemäß Internetseite der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG noch nicht erstellt – und zwar vor dem Hintergrund der aktuell vorhandenen Abrissverfügung und weil es auf Gut Ramdohr eben keine nutzbare Heizung gibt.