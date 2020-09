Im vergangenen Januar wurde das Gelände immerhin vom üppigen Gestrüpp befreit. Mit der Sanierung der Gebäude hofft Eigentümer Christian Droop im kommenden Februar beginnen zu können. (Focke Strangmann)

Als Christian Droop im vergangenen Dezember den Heisenhof im Internet für 100.000 Euro ersteigerte, kannte er das Objekt nur durch Fotos im Internet. Mittlerweile ist der Frankfurter Jurist und Geschäftsführer einer Projektentwicklungsgesellschaft mit privaten Investoren mehrfach vor Ort gewesen. Vom Zustand des Geländes und der Gebäude zeigt er sich angetan. „Die Substanz ist eigentlich recht gut. Alles, was nach 1930 gebaut wurde, ist weitgehend trocken. Da gibt es kaum Wasserschäden“, sagt Droop. Nur ein Fachwerkhaus sei durch ein undichtes Dach stärker beschädigt und müsse aufwendiger saniert werden.

Widerspruch eingelegt

Auch der Landkreis Verden ist seit dem Wechsel der Eigentumsverhältnisse nicht untätig gewesen und hat die rechtsgültige Abrissverfügung vor wenigen Tagen von den ehemaligen Eigentümern auf Christian Droop übertragen. „Dagegen hat der Eigentümer Widerspruch eingelegt“, sagt Fachdienstleiter Volker Lück. Dieser Widerspruch werde nun von der zuständigen Stelle in der Kreisverwaltung dahingehend geprüft, ob neue Argumente vorlägen.

Bleibt die Abrissverfügung bestehen, könnte sich ein langwieriger Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht Stade anschließen. Mit der Aufgabe der Nutzung durch die Bundeswehr ist für den Heisenhof auch die Baugenehmigung erloschen. Damit existieren die vorhandenen Gebäude rechtlich gesehen nicht mehr. Sie gelten als „Schwarzbauten“ und müssen abgerissen werden. Lediglich eine sogenannte privilegierte Nutzung – sei es nun eine Landwirtschaft im Vollerwerb oder eine Forstwirtschaft – ist für das weiträumige Areal im Außenbereich möglich.

Und eben eine solche Nutzung hat Droop fertig ausgearbeitet, wie er sagt. „Es soll ein landwirtschaftlicher Betrieb werden“, kündigt der Eigentümer an. Eine entsprechende Bauvoranfrage will er Anfang Oktober an die zuständige Kreisverwaltung in Verden schicken. Droop geht davon aus, dass bei einer positiven Prüfung „die Abrissverfügung obsolet wird“. Ein Bauantrag sowie die erforderlichen Anträge bei der Landwirtschaftskammer sollen dann postwendend folgen.

Die Gebäude auf dem rund 2,4 Hektar großen Gelände sollen, so Droop, im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung weiterbestehen und mit Leben gefüllt werden. „Ein kleiner Teil wird als Wohnmöglichkeit für den Betriebsleiter vor Ort dienen“, kündigt Droop an. In dem überwiegenden Teil der Gebäude sollen die landwirtschaftlichen Produkte verarbeitet werden, die wir auf den Flächen erzeugen wollen. Welche Erzeugnisse er dabei im Blick hat, dazu möchte der Jurist noch nicht ins Detail gehen und erst die Stellungnahme des Landkreises auf die Bauvoranfrage abwarten.

Wegen eines defekten Daches hat das Fachwerkhaus einen größeren Wasserschaden und muss aufwendig saniert werden. (Focke Strangmann)

Verhältnismäßig kleine Anbaufläche

Nur beispielsweise einen Rübenacker werde er nicht anlegen, das sei alleine schon wegen der verhältnismäßig kleinen Anbaufläche klar. Und dann gibt Droop doch noch Preis, dass er einen „landwirtschaftlichen Betrieb mit einem neuartigen Vollbio-Konzept“ realisieren möchte. „Das wird anders als was es sonst hier gibt“, kündigt Droop an. Auch von Obstgärten spricht er, die öffentlich und ohne Eintritt zugänglich sein sollen.

Mit der Kreisverwaltung und der Gemeinde Dörverden sei er in regelmäßigem Kontakt, so Droop. Den Landkreis habe er als „offen und gesprächsbereit“ erlebt. Bei der Gemeinde spüre er eine „verhaltene Skepsis“. Das sei aber angesichts der wechselvollen Geschichte des ehemaligen Guts Ramdohr – unter anderem als Treffpunkt von Neonazis – durchaus verständlich. „Ich hoffe, dass wir alle mit unserem Konzept überzeugen können“, betont Christian Droop.

Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern (parteilos) bestätigt auf Anfrage, dass er mit dem Eigentümer in Kontakt stehe und grundsätzlich immer gesprächsbereit sei. „Tatsache ist, dass der Gemeinde Dörverden zurzeit kein Konzept vorliegt, das uns einen Grund für eine Bauleitplanung geben würde“, sagt von Seggern. Die werde er auch gar nicht brauchen, ist Christian Droop überzeugt. Schließlich handele es sich bei seinem Vorhaben um eine privilegierte Nutzung, wie sie auch baurechtlich für den Heisenhof vorgesehen sei. Und einen Zeitplan hat der Projektentwickler auch im Kopf. Bereits im Oktober will er das Gelände für die Landwirtschaft vorbereiten lassen. Und sollten bis dahin die Genehmigungen vorliegen, plant Droop, im kommenden Februar/März mit der Sanierung der Gebäude zu beginnen. „Der Betrieb kann dann in Teilbereichen laufen“, so Droop.

Ob das wirklich so schnell geht, ist allerdings fraglich. Ein anderes Großprojekt des Juristen ist die Anlage eines öffentlichen Parks in Hahnstätten. Der „Botanische Garten Schloss Bieberstein“ – erster Spatenstich war 2013 – sollte bereits im Frühsommer 2018 seine Pforten öffnen. Das ist allerdings nicht passiert. Als neuer Eröffnungstermin wurde im Internet Sommer 2020 anvisiert. Auch diesen Termin konnte Droop nicht einhalten. Aktuell peilt er 2021 an und räumt ein, dass es Schwierigkeiten gegeben habe. „Die Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung hat vier Jahre gedauert. Aber jetzt geht es wieder weiter.“