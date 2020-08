Hat Hof und Zucht der Eltern übernommen: Hinni Lührs-Behnke aus Borstel. (Björn Hake)

Es ist gut möglich, dass die hannoverschen Pferdezüchter demnächst einen Präsidenten haben werden, der unweit der Verdener Verbandszentrale wohnt und wirkt. Hinni Lührs-Behnke (47) hat seinen Hut in den Ring geworfen, wie es so schön heißt. Die Idee, für den Posten zu kandidieren, ist nicht auf seinem eigenen Mist in Borstel gewachsen. Vielmehr wird sich der promovierte Landwirt zur anstehenden Wahl stellen, weil er damit dem Wunsch etlicher Züchter landauf, landab nachkommt – und sich auch selbst zutraut, dem krisengeschüttelten Verband mit zum notwendigen Neuanfang zu verhelfen.

Wenn die Delegierten am Montag, 24. August, in der Niedersachsenhalle endlich zum mehrfach verschobenen ordentlichen Jahres-Meeting zusammenkommen, sollen sie umsetzen, was bei der außerordentlichen Versammlung im Februar mit großer Mehrheit abgesegnet wurde: die sogenannte Strukturreform, die sich der 1922 gegründete Verband verordnet hat. Das Rezept für die Verjüngungskur hat ein sechsköpfiges, vom – noch amtierenden – Gesamtvorstand berufenes Expertenteam monatelang akribisch erarbeitet und ausgeschrieben. Die „Mittel“ sollen den zeitgemäßen und im besten Fall reibungslosen Weg in die Zukunft bahnen.

Zur Strukturkommission, die mit ihrer Maßnahmen-Empfehlung durch das ganze Zuchtgebiet getourt ist, gehörte auch Hinni Lührs-Behnke. Und wenn einer weiß, was jetzt „Sache“ sein sollte, dann der Sohn einer alteingesessenen Züchterfamilie, der seit rund 30 Jahre in der Szene aktiv und erfolgreich ist. Darüber hinaus in Gremien Verantwortung zu übernehmen, hat ihm Vater Friedrich Lührs-Behnke ebenfalls vorgelebt. „Fieder“ Lührs-Behnke war sowohl Vorsitzender des örtlichen Reitvereins Aller-Weser als auch des Pferdezuchtvereins Vereins. In letzterem ist der Sohn bereits seit 2009 Vize der Führungs-Equipe.

An Funktionärserfahrung mangelt es Hinni Lührs-Behnke also nicht, wenngleich er nun in deutlich höhere Gefilde aufrücken und an die Spitze des mit rund 12 000 Mitgliedern größten deutschen Zuchtverbandes gelangen könnte. „Ich habe eigentlich gar nicht vorgehabt, ein so verantwortungsvolles Amt anzustreben“, sagt Lührs-Behnke, der mittlerweile Hof und Zucht der Eltern übernommen hat. Den Bitten zahlreicher Züchter, nicht nur in Verden und umzu, sich zur Verfügung zu stellen, wollte er sich aber letztlich nicht verschließen.

Dass der Verband dringend zu neuen Ufern aufbrechen und „alte Lasten und Zwistigkeiten“ dauerhaft hinter sich lassen müsse, liegt für Lührs-Behnke auf der Hand. Die Entwicklung der vergangenen Jahre habe ihm mitunter das Herz bluten lassen, formuliert er vorsichtig. Er zähle sich zwar zu „keinem Lager“, habe aber zu dem einen oder anderen – strittigen – Thema durchaus ausführlich seine Meinung kundgetan.

Die Strukturreform sieht die Bildung eines Präsidiums mit sechs sowie eines Aufsichtsrats mit fünf Mitgliedern vor. Der neu zu wählende Präsident werde „nicht mehr die Machtfülle“ des bisherigen Vorsitzenden haben, so Lührs-Behnke, der viel Wert auf Teamwork legt. Und der künftige Präsident müsse auf jeden Fall „Ansprechpartner für jeden Züchter sein“. Oder anders ausgedrückt: „Jeder Häuptling ist auch ein Indianer“.

Dem Vernehmen nach gibt es bislang erst einen weiteren Kandidaten für den Präsidentenposten. Auch Christoph Kröckel (48), Vorsitzender des Bezirksverbandes Braunschweig, hat seine Bewerbung eingereicht, wie er auf Nachfrage bestätigte. Der Verband brauche nicht nur „Stabilität und Verlässlichkeit“, meint der Pferdewirtschaftsmeister, sondern sicherlich auch „etwas Innovation bei der Vermarktung und Akquise von Pferden“. In Verden kennt sich der passionierte Züchter zumindest insofern aus, als er schon 34 Auktionspferde stellte.