Bummeln, speisen und entspannen am Rande des aufregenden Reitsportgeschehens: Die "Country Days" komplettieren das große Verdener Sommerturnier. (Björn Hake)

Das sechstägige Sommerturnier sorgt dafür, dass Verden seinem Ruf als Reiterstadt wieder alle Ehre machen kann. „Verden International“ bietet vom 6. bis 11. August ein kompaktes Programm, das erstklassigen Sport in Springparcours und Dressurviereck verspricht und außerdem die hannoversche Pferdezucht in den Fokus rückt. Wer mit all dem nichts so recht am Hut hat, muss das weitläufige Turniergelände nicht meiden. Einen Besuch lohnt allein schon die Ausstellung unter dem Motto „Country Days“.

Sport und Zucht, Leistungs- und Breitensport, Wettbewerbe für bewährte Spitzenpferde und hoffnungsvolle Youngster - „Verden International“ wartet mit einer ungewöhnlichen Bandbreite auf. Entsprechend stark ist der Zulauf, der sich bereits abzeichnet. Nach Angaben der veranstaltenden pVerd-event werden Reiterinnen und Reiter aus 25 Nationen, darunter Japan, Indien, Argentinien und Südafrika erwartet. Für etwa 500 Pferde wurden schon Boxen vergeben. In den zahlreichen Prüfungen geht es um ein Preisgeld von insgesamt 140 000 Euro.

Hippo-Hochbetrieb wird fast eine Woche lang vor allem auf dem riesigen Rennbahnareal sowie im (Reiter-) Stadion herrschen. Um die vielen vierbeinigen Teilnehmer adäquat unterzubringen, reichen die Stallungen auf dem Gelände nicht einmal aus. Auch die Pferdequartiere der früheren Hannoverschen Reit- und Fahrschule, auf der anderen Seite der Lindhooper Straße, werden bezogen. Ein spezieller Übergang samt Ampel sowie geschultes Personal gewähren Sicherheit für Menschen und Tier.

Sämtliche Schauplätze, Stallungen und die Abstellflächen für mehr oder weniger ausladende Transporte zusammengerechnet, ergibt sich ein laut pVerd-event ein Platzbedarf von 25 Hektar. Klar, dass überall Stromanschlüsse und Wasserversorgung erforderlich sind. In organisatorischer und logistischer Hinsicht ist also wieder eine Menge zu leisten. Damit bei „Verden International“ möglichst alles nach Plan läuft, sind etwa 200 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz.

Zum Auftakt kommen am Dienstag, 6. August, in der Dressur-Arena die besten jungen Stuten aus hannoverscher Zucht auf den Laufsteg. Die Herwart von der Decken-Schau ist längst fester Bestandteil des umfangreichen Programms. Dagegen findet die traditionelle Elite-Fohlen- und Zuchtstutenauktion erst seit wenigen Jahren anlässlich des Turniers statt. Dies sei eine „wegweisende Entscheidung“ gewesen, heißt es. Die bisherige Erfahrung sei „sehr gut“, betont Auktionsleiter Jörg-Wilhelm Wegener: „Viele Turnierreiter haben sich bei uns ihre Nachwuchspferde gesichert“. Erneute Kaufchancen für die versammelte Kundschaft aus dem In- und Ausland bestehen am 9. und 10. August, jeweils ab 18 Uhr, in der Niedersachsenhalle.

Kaufmöglichkeiten der unterschiedlichsten Art, und nicht nur für Pferdefans, bestehen bei den beliebten „Country Days“. Die optisch durch weiße Pagodenzelte geprägte „Erlebnismeile“ erstreckt sich zwischen Stadion und Dressurbereich. Etwa 60 Ausstellerinnen und Aussteller werden nach derzeitigem Stand präsent sein. Das umfangreiche Sortiment reicht von Schönem und Nützlichem für das Schmücke-dein-Heim über Kleidung und Lederwaren bis hin zu (Kunst-) Handwerk, Antiquitäten und natürlich Reitsportzubehör und Stall-Equipment.

Informationsstände von Zucht- und Pferdesportverbänden, Hengststationen, Versicherungen, Serviceanbietern und mehr runden die Palette ab. Auch an Speis und Trank wird es den Besuchern des Sommerturniers keinesfalls mangeln, denn die rustikale Country-Meile umfasst auch den „Marktplatz“ mit diversen Gastronomie-Stationen. Hier dürften schnell besondere Turniertreffpunkte entstehen.

Wo es die jüngsten Gäste verstärkt hinziehen dürfte, steht auch fest: ins Kinderland, das in Kooperation mit dem Deutschen Pferdemuseum zu Spiel und Spaß einlädt, Hüpfburg eingeschlossen. Donnerstag ist ausdrücklich „Kindertag“ beim Turnier. Auch Jugendliche und Erwachsene brauchen keinen Cent zu zahlen.

Apropos Einladung: „Das größte pferdesportliche Ereignis in der Region“ wäre nicht komplett ohne das spezielle Spektakel am Sonnabend. Ab 18 Uhr ist der Eintritt frei, und um 20 Uhr beginnt im Stadion der Sport- und Showabend. Ohne bereits Einzelheiten zu nennen, kündigt der Veranstalter eine „Mischung aus Action, Spannung und großen Gefühlen“ an. Auf den bunten Cocktail, offeriert von der Verdener Wirtschaft, dürfen die Zuschauer also allemal gespannt sein.

An den ersten beiden Turniertagen, Dienstag und Mittwoch, kostet der Eintritt jeweils nur 5 Euro. Am Donnerstag, dem besagten Kindertag, können die Kassenhäuschen und Portemonnaies geschlossen bleiben. Freitag, Sonnabend und Sonntag sind je 10 Euro fällig. Die Tickets gelten immer für den ganzen Veranstaltungstag und das gesamte Turniergelände, aber Achtung: Es besteht keine Sitzplatzgarantie.

Am Sonntag wird ab 14 Uhr kein Eintritt mehr erhoben. Um 15.30 Uhr beginnt das Abschlussspringen um den Großen Preis der Reiterstadt Verden, bei dem es auch um Weltranglistenpunkte geht. Neben den Tageskarten ist wieder die Dauerflanierkarte zum Preis von 35 Euro erhältlich. Karten gibt es im Vorverkauf über www.ticketmaster.de oder telefonisch unter 0 18 06 / 9 99 00 00.