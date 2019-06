Wenn Rieda feiert, dann richtig. Eigentlich wollten die drei Familien Asendorf, Bremecker und Kattwinkel nur ein Hoffest mit integriertem Kindersachenmarkt auf die Beine stellen. Herausgekommen ist dabei nach monatelanger Planung aber mittlerweile ein Dorffest. Gefeiert wird an diesem Sonnabend, 22. Juni, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr rund um den Hof Asendorf, In Rieda 36. Neben Kindersachen warten dort noch viele weitere Attraktionen auf die Besucher. So können sich die Lütten beispielsweise auf der Hüpfburg verausgaben oder sich von Imker und Schäfer die Tierwelt erklären lassen. Auch ein Polizeiauto und ein Feuerwehrfahrzeug laden gleich vor Ort zum Probesitzen ein. Bei der Tombola können die Gäste das Glück herausfordern und am Kuchenbüfett nach Herzenslust zuschlagen. Musikalisch untermalt wird das Ganze von den Live-Bands Gariboff und Chapeau Klang. Auch aus Dörverden ist das Weserdörfchen prima per Drahtesel über den neuen Deichverteidigungsweg zu errreichen. Übrigens: Ein Drittel des Verkaufserlöses ist für den guten Zweck bestimmt. Das Beste: Zum Schluss können die Familien ein kostenloses Erinnerungsfoto von sich schießen lassen. „Kleines Dorf, großes Fest“, bringt es das Orga-Team auf den Punkt und hofft eigentlich nur noch auf gutes Wetter.