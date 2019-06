Aktuell übernimmt die Kita Ünnern Hollerbusch die Nachmittagsbetreuung in der benachbarten Grundschule. (Monika Skolimowska)

In drei Gruppenräumen, die großzügig geschnitten, hell und freundlich sind, verbringen seit einigen Wochen die Hortkinder aus dem Einzugsbereich Luttum ihre Tage. Die Gruppen waren zuvor rund zehn Jahre lang im Haus der Familie Haase-Bruns am Grevenskampweg beheimatet. Nachdem die Familie jedoch Eigenbedarf angemeldet hatte, musste die Gemeinde sich auf die Suche nach einem alternativen Standort machen. Versuche, erneut anmietbare Räume zu finden, verliefen jedoch weitestgehend im Sande. Die Idee, das ehemalige Landhaus Luttum mit den Kindern zu beziehen, scheiterte bereits 2016 mit Blick auf die erheblichen und kostenintensiven Umbauarbeiten, die dafür nötig geworden wären. Umso erleichterter zeigten sich die Beteiligten, als der Umzug in die nahe gelegene Luttumer Grundschule möglich wurde.

Spätestens bis Ende Juli 2019 hätte der Hort seine alte Wirkungsstätte verlassen müssen. Diese Frist musste allerdings nicht ausgereizt werden. Und so ging ein großer Teil des Umzugs bereits in den Osterferien vonstatten. Vor dem Standortwechsel hatten die Jungen und Mädchen, die am Nachmittag den Hort besuchen, einen gut zwanzigminütigen Fußmarsch vor sich. Nun ist es nur noch ein Katzensprung, von einem Klassenzimmer in ein anderes.

Bei Familie Haase-Bruns konnten die Jungen und Mädchen neben den Räumlichkeiten selbst auch die große Gartenflächen nutzen. Dort spielten und kletterten sie, pflanzten Blumen. Auch in der Grundschule sollen ihre grünen Daumen allerdings nicht verkommen. Denn es gibt einen direkten Ausgang ins Grüne.

Damit für die Hortkinder Platz ist, musste die Schule ein wenig zusammenrücken. Im Einvernehmen mit der Schulleitung wurden drei Klassen- und zwei Differenzierungsräume zur Verfügung gestellt. Drei Hortgruppen werden dort inzwischen betreut. Für den Schulbetrieb verbleiben zehn Klassen- und vier Differenzierungsräume. Einer der Horträume ist ein Spielzimmer, in einem weiteren stehen Tische und Stühle bereit, die für die Erledigung der Hausaufgaben oder fürs Malen genutzt werden können. Darüber hinaus gehören ein Materialraum und ein Büro für die Mitarbeiterinnen des Horts mit dazu. Für 60 Jungen und Mädchen ist Platz in der Nachmittagsbetreuung. Gewöhnlich sind diese auch stets gut ausgebucht.

Für dem Umzug des Horts vom Grevenskampweg zur Luttumer Grundschule hatte die Gemeinde insgesamt 83 000 Euro bereitgestellt. 28 000 Euro galten der Ausstattung der Räume, 23 000 Euro waren für den neuen Bodenbelag gedacht. Eine Feuerschutztür sollte für 7000 Euro angeschafft werden. Weitere 25 000 Euro waren für allgemeine Umbaumaßnahmen eingeplant.

Der Einzug des Horts und die damit verbundenen Bauarbeiten sollen allerdings nicht die letzten großen Veränderungen in der Grundschule sein. Schon im Frühjahr wurde in der Politik über einen Anbau debattiert. Da das Gebäude in Teilen bereits vierzig Jahre alt ist, das Dach stellenweise dem Regen nachgibt und viele Fenster lediglich einfach verglast sind, werden zunehmend Sanierungsarbeiten notwendig. Sogar ein Neubau sei im Bereich des Möglichen, erklärt Kirchlintelns Bürgermeister Wolfgang Rodewald. Aktuell ist eine Fachfirma mit einer energetischen Begutachtung des Gebäudes betraut. Die Ergebnisse werden bis Ende Juni erwartet und können dann in die Beratungen des Gemeinderats einfließen.

Möglich wäre es, die Grundschule zu einem Ganztagsangebot umzuwandeln. So könnte die Nachmittagsbetreuung von pädagogischen Hilfskräften übernommen werden. Die Erzieherinnen, die aktuell den Hort betreuen, könnten sich hingegen auf die Kindertagesstätten konzentrieren, in denen der Bedarf an Fachkräften groß ist.