Die geplante Weser-Gastronomie im Hoyaer Schloss soll an lauen Sommerabenden zahlreiche Gäste in die Grafenstadt locken. (Nick Neufeld)

Im verflixten siebten Jahr geht es voran. Nachdem die Stadt Hoya das altehrwürdige Grafenschloss dem Land Niedersachsen 2013 für 224 000 Euro abgekauft hatte, die bauhistorischen Untersuchungen abgeschlossen waren und das Nutzungskonzept den Rat passiert hatte, wurde nun der Bauantrag für die denkmalgerechte Sanierung des historischen Ensembles gestellt. Rund 7,2 Millionen Euro haben Maxi Elen Kochskämper und Patrick Dietz vom Hamburger Planungsbüro Pmp für die Sanierung veranschlagt. In welcher Höhe dafür eines Tages Fördermittel fließen werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen.

Hoyas Stadtdirektor Detlef Meyer kann sich jedenfalls gut vorstellen, dass das sanierte Schloss eines Tages zu einem „regionalen Leuchtturm zwischen Bremen und Hannover“ wird. Der Fokus wird vor allem auf die Errichtung einer Gastronomie im Weserflügel gelegt. „Im vergangenen Jahr hatten wir rund 15 000 Radtouristen in Hoya zu Gast“, weiß der Verwaltungschef um das Potenzial einer Weser-Gastronomie. Auch der Anleger des Fahrgastschiffes befindet sich nur unweit vom Schloss entfernt.

Um sicherzustellen, dass sich das Jahrhundertprojekt auch wirtschaftlich trägt, setzt die Grafenstadt auf eine Mischnutzung, wie Hoyas Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner (SPD) betont. Neben einer Gastronomie mit Weser-Terrasse sollen den Besuchern künftig auch kulturell nutzbare Räumlichkeiten für Ausstellungen und Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Außerdem sind ein Trauzimmer, eine neue Tourist-Information sowie einige vermietbare Gewerbeeinheiten geplant.

Gemeinsam mit der Stadt Hoya und den Fachplanern für Tragwerk, Haustechnik, Freianlagen, Bauakustik, Brand- und Wärmeschutz wurden die Planungen in den vergangenen Monaten vorangetrieben. Weil dieser Prozess weitestgehend im Verborgenen ablief, fragen sich viele Bürger, warum es in Sachen Schloss nicht weitergeht. Mit dem Aufstellen des Bauschildes und dem gestellten Bauantrag ist nun auch offiziell der Startschuss für die denkmalgerechte Sanierung gegeben worden.

Mit historischen Gebäuden kennen sich die Hamburger Planer aus, schließlich hatten sie sich in der Vergangenheit auch schon des Erbhofs in Thedinghausen angenommen.

Die Gastronomie soll in das westliche Gebäude, in das Obergeschoss des Weserflügels, einziehen. „Von dort und von der südlich des Gebäudes gelegenen Weser-Terrasse wird sich den Gästen ein reizvoller Blick bieten“, ist Dietz überzeugt. Nach Aussage von Wirtschaftsförderer York Schmelter können sich dafür interessierte Gastronomiebetriebe im Rathaus melden.

Die beiden Gewölbekeller, früher als Kerker genutzt, sollen denkmalgerecht instandgesetzt und zur Besichtigung freigegeben werden. Für das klassizistische Kopfgebäude sehen die Planungen ein Trauzimmer im Erdgeschoss sowie das neue Domizil der Tourist-Information Hoya vor. In den Räumen des Obergeschosses sollen hingegen Gewerbeflächen vermietet werden. „Schlossplatz 1 – was für eine Adresse“, gerät Detlef Meyer sofort ins Schwärmen, wenn er an die exponierte Lage denkt.

Im Ostflügel sollen die beiden historischen Gewölbekeller künftig sowohl Ausstellungs- als auch Veranstaltungszwecken dienen. Meyer kann sich diesbezüglich gut eine Kooperation mit dem in der Stadt ansässigen Mittelalter-Verein (Katharinenmarkt) vorstellen. Unter der Holzbalken-Decke im Obergeschoss bietet künftig ein multifunktionaler Saal vielfältige Veranstaltungsmöglichkeiten. Gerade aus der heimischen Wirtschaft gebe es verstärkt Nachfragen nach größeren Räumlichkeiten, weiß der Wirtschaftsförderer. Für das Dachgeschoss seien zudem weitere Gewerbeflächen vorgesehen.

Der Außenbereich wird ebenfalls neu gestaltet. Der Schlosshof soll sowohl zum Verweilen einladen als auch für Veranstaltungen genutzt werden. „Im Südwesten schließen sich zwischen den wieder freigestellten Gebäuden die Weser-Terrassen mit gastronomischem Angebot an“, erläutert der Planer.

Bei ihrer Arbeit müssen Patrick Dietz und Maxi Elen Kochskämper stets bauliche Nutzungsanforderungen wie Barrierefreiheit und Brandschutz mit den Auflagen des Denkmalschutzes in Einklang bringen. Bereits in diesem Jahr könnte mit den vorgezogenen Abbrucharbeiten begonnen werden. „Ich hoffe immer noch, dass wir bei den archäologischen Voruntersuchungen die Insignien der Grafen von Hoya, Schwert, schwarzgelbes Salamander-Laken und Rubinring finden“, erzählt Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner augenzwinkernd. Und ergänzt: „Oder besser noch den Grafenschatz.“ Als Mitglied innerhalb des Vereins Deutsche Märchenstraße wird die Hoyaer Zwergensage dementsprechend auch touristisch vermarktet.

Verläuft alles nach Plan, könnte Anfang 2021 ganz offiziell Baubeginn sein. Dietz rechnet mit einer Bauzeit von insgesamt drei Jahren, also bis Ende 2023.

Bis zu ihrem Aussterben im 16. Jahrhundert residierten die Grafen von Hoya im Schloss. Später wurde es dann Verwaltungssitz und Gerichtsstandort. Bereits von Weitem leuchtet das alte Grafenschloss in Rosa. „Im 19. Jahrhundert war das gar keine untypische Farbe“, erläutert Planer Patrick Dietz und verspricht, dass das Schloss auch nach der Sanierung im zarten Rosé hoch über der Weser leuchten wird.