In pandemiefreien Zeiten zieht die Jagdgesellschaft sonst direkt durch die Innenstadt. (Deutsches Pferdemuseum)

Die traditionelle Hubertusjagd, die der Verdener Schleppjagd-Reitverein und der Reitverein Aller-Weser eigentlich an diesem Samstag, 31. Oktober, in bewährter Kooperation veranstalten wollte, fällt ins Wasser. Dabei sollte die Veranstaltung doch eigentlich gleich unter einem doppelten Jubiläumsstern stehen: Seit rund 100 Jahren werden in Verden nämlich Reitjagden veranstaltet, und seit 95 Jahren besteht der Verein, der seine Ursprungsfunktion im Namen trägt. Die „Schleppis“ und ihr Partner in der Stubbendorff-Reithalle am Stadtwald mussten ihre Herbstjagd hinter der Niedermeute nach der Ankündigung des leichten Lockdowns nun schweren Herzens absagen.

Die Jubiläumsjagd sollte über die bewährte, rund 15 Kilometer lange Strecke durch die Allerwiesen bis nach Ahnebergen und zurück führen. Das springende Feld sollte unterwegs etliche „jagdgerechte, natürliche“ Hindernisse überwinden. Als Jagdherren sollten planmäßig Karl-Kristian Wallis und Jörg Schultz fungieren. Nachmittags sollte am Hönischer Deich in Höhe der früheren Mühle das Halali erklingen. Für die authentischen Jagdsignale war wieder die Parforcehorn-Bläsergruppe „bien aller“ gebucht.

Besondere Form des Pferdesports

Was sehr wahrscheinlich nicht zu vernehmen gewesen sein wäre, und das ist wohl auch gut so, ist ein aus dem Jahre 1920 überlieferter Jagdspruch: „Hinter schnellen Hunden jagen, manchen kühnen Sprung zu wagen, querfeldein auf edlem Pferd, das ist rechten Mannes wert“. Der unbekannte Dichter musste sich eine Variation des Vierzeilers gefallen lassen, nachzulesen im zweiten Teil der Chronik des Verdener Schleppjagd-Reitvereins (VSJRV), die die Jahre 1975 bis 2000 umfasst. Da geht der Spruch nach „wagen“ nämlich so weiter: …“in der Verdener Heide, das ist unsere Freude“.

Um das Jahr 1920 gab es jedenfalls viel häufiger als heute Gelegenheit, hinter schnellen Hunden zu jagen. Denn eine Reitende Abteilung des preußischen Artillerie-Regiments sorgte für einen regelrechten Jagd-Boom. Nicht einmal oder zweimal im Jahr ging es durch Geest und Marsch, sondern zweimal pro Woche wurden von Offizieren und Unteroffizieren Jagden geritten. Eingeladen wurden dazu oft und gern Gäste aus der Stadt Verden und den Nachbargemeinden. Dokumentiert wurde dies im Jagdbuch, das zum Beispiel Rechtsanwalt Ernst Friedrichs, Landrichter Dr. Schoch, Landrat Varain und Amtsmann Bock (Domäne Rieda) aufführte. Schon bald wurde der Wunsch laut, einen Verein für die Jagdreiterei ins Leben zu rufen.

Sonst begeben sich Reiter, Rösser und Hunde auf traditionelle Tour. (Hans-Henning Hasselberg)

Die Gründungsversammlung honoriger Herren, darunter auch Friedrichs und Varain, fand am 21. März 1925 im Casino der Holzmarktkaserne statt. Der Klub sollte ausdrücklich „keine geschlossene Gesellschaft“ nur für Angehörige der Garnison und Verdener Honoratioren sein, sondern auch anderen Interessenten offenstehen. Unter Paragraf eins wurde in der Satzung festgeschrieben: „Zweck des Vereins ist das Jagdreiten hinter der Meute zur Erprobung sowie zur Hebung der Absatzmöglichkeit des edlen in der Umgebung von Verden gezogenen hannoverschen Pferdes und die Förderung reiterlicher Fertigkeit und sportlichen Geistes“.

Was übrigens den blöden Begriff des „rechten Mannes“ in jenem alten Jagdspruch betrifft, so wäre korrekterweise auch schon bald eine Ergänzung zugunsten der Frauen fällig gewesen. In Teil eins der VSJRV-Festschrift notierte der Autor in der Rubrik 1926: „Schon bei der ersten Jagd am 5. Oktober zeichnete sich Fräulein Sasse aus Wahnebergen aus, die als erste Dame in einem Verdener Jagdfeld mitritt“. Und in die umfangreiche Jubiläumsbroschüre gelangte auch ein 1928 entstandenes Foto, das eine Inge Ulex im Damensattel über dem Sprung zeigt.

Der Master der Meute

Schon im August des Gründungsjahres hatte der Verein eine eigene Meute von viereinhalb Koppeln (von „couple“ – Paar) Foxhounds erworben, die im Laufe der Jahre kontinuierlich aufgebaut wurde. Rittmeister Blakeley, Master der Meute an der Kavallerieschule Hannover, hatte damals in England, dem Mutterland der Jagdreiterei, nicht nur für die Schule Hunde gekauft, sondern auch gleich für den VSJRV. Sie wurden in der Lindhoop-Kaserne (ab 1938 Kolberg-Kaserne) untergebracht und sollen sich prächtig entwickelt haben.

Der Zweite Weltkrieg machte dem Jagdreiten ein Ende. Die Meute sei von den Briten beschlagnahmt worden, heißt es. Einige Foxhounds hätten gerettet werden können. Sie bildeten 1952, ein Jahr nach der Wiedergründung des Vereins, den Grundstock für die neue Niedersachsen-Meute. Sie wurde von dem 1994 verstorbenen Christian von Loesch zu einer der besten deutschen Meuten entwickelt. Auf der Homepage des in Dorfmark (Heidekreis) beheimateten Vereins Niedersachsen-Meute steht, die Abstammung der Hunde sei „in direkter Folge bis zum Jahr 1318“ nachzuweisen. Und das Jagdreiten sei die schönste Form des Pferdesports.

Dem werden etliche „Schleppis“ unumwunden zustimmen. Was der 95 Jahre alte Verein außerdem alles zu bieten hat, lässt sich im Internet unter www.vsjrv.de nachlesen.