Herbstimpressionen aus Verden: Hunde spielen auf der Hundewiese im Bürgerpark FOTO (C): Björn Hake (Björn Hake)

Mit Freilaufflächen für Hunde ist die Stadt Verden nicht gerade reich gesegnet. Nachdem der Landkreis das Allerufer zum Schutzgebiet erklärt hat, dürfen dort Hunde nicht mehr frei laufen, was die Möglichkeiten vor allem in der Brut- und Setzzeit zusätzlich einschränkt. Seit 2014 bietet die Stadt im Bürgerpark eine Hundewiese an, wo sich Vierbeiner ohne Leine austoben können. Doch das bringt mittlerweile etliche Anwohner in Rage. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses Straßen und Stadtgrün machten sie ihrem Ärger über die „kaum erträgliche“ Lärmbelästigung Luft.

Und sie sparten nicht mit Kritik an Verwaltung und Politik. Sie habe mehrfach den Bürgermeister angeschrieben, aber es habe sich nichts getan. CDU und FDP hätten sich immerhin die Verhältnisse vor Ort angesehen, die anderen Fraktionen hätten jedoch gar nicht reagiert, beschwerte sich eine Anwohnerin. „Unser Garten liegt etwa 20 Meter von der Hundewiese entfernt, und vor allem nachmittags fallen uns die Ohren ab“, schilderte sie die Umstände. Die Fläche sei rund um die Uhr, auch am Wochenende, für die Hunde geöffnet, und das werde auch genutzt. „Warum müssen wir das Hundegebell ertragen. Die Hunde übertönen sogar den Verkehrslärm der Bremer Straße“, so ein Anwohner.

Aus Sicht der Verwaltung nahm Rainer Kamermann, Fachbereichsleiter Straßen und Stadtgrün, Stellung und zeigte sich überrascht. „Die Wiese gibt es seit vier oder fünf Jahren, und der Verwaltung liegen noch keine Eingaben vor“, sagte er. Die Intensität des Hundegebells sei sicher abhängig von der Tageszeit, Wetterlage und Jahreszeit. „Da wir uns intern noch nicht damit befasst haben, können wir auch keinen Vorschlag präsentieren“, betonte der Fachbereichsleiter. Möglich wären beispielsweise zeitliche Beschränkungen oder eine Verlegung der Fläche an einen anderen Standort, schlug er spontan vor. Der Platz sei ein freiwilliges Angebot der Stadt Verden an die Hundebesitzer. „Ursprünglich ging es darum, dass sie während der Brut- und Setzzeit, also von April bis zum 15. Juli, einen Platz haben, wo sie ihre Vierbeiner ohne Leine laufen lassen können“, erklärte Kamermann.

Laut Karin Hanschmann (SPD) habe sich die Nutzung massiv erhöht. „Der Platz wird sehr gut angenommen, im Gegenzug kann ich die Beschwerden wegen des Lärms gut nachvollziehen“, sagte die Dauelserin. Insofern müsse sich der Ausschuss Gedanken machen. Detlef Peterson (CDU) schlug vor, die Nutzung zunächst per Beschilderung zeitlich einzugrenzen. Die Ortschaft Walle habe früher durch das Tierheim Erfahrungen mit Hundegebell gemacht. Da sei jedoch eine Lösung erzielt worden.

Weitere Plätze einrichten

Johanna König (Grüne) regte an, den Druck, der auf dem Platz im Bürgerpark laste, durch weitere Auslaufflächen zu entzerren. „Dann verteilen sich die Nutzer, und es wird insgesamt ruhiger“, argumentierte sie. Für Sven Sottorf (CDU) liegt das Problem auch darin, dass der Platz zu einem Treffpunkt geworden sei, nicht nur für Hunde, sondern auch für ihre Halter. Insofern könne er die Belastung für die Anwohner nachvollziehen. „Wir müssen jetzt sehen, ob der Standort des Platzes richtig ist oder ob er verlegt werden muss“, sagte Sottorf. Er habe vor Ort festgestellt, dass nicht nur Verdener Hundebesitzer den Platz für ihre Vierbeiner nutzten, sondern auch Auswärtige. „Man sieht dort auch Leute aus Rotenburg, Nienburg und Bremen mit ihren Hunden vorfahren“, hat Sottorf erkannt.

Das bestätigten Anwohner. Die Nutzung der Freilauffläche durch Auswärtige aus den benachbarten Landkreisen und Städten sei keine Seltenheit. „Da müssen wir ran und die ganze Sache kritisch beleuchten“, forderte Karin Hanschmann. Anja Döhle (SPD) schlug als möglichen Alternativstandort eine Fläche im Bürgerpark an der Bahnstrecke vor. „Dann könnten wir mit dem Gelände im Park bleiben. Andererseits liegt der Platz dann so weit hinten, dass er niemanden mehr stört“, sagte sie.

Rainer Kamermann bestätigte, dass der Auftrag bei der Verwaltung damit angekommen sei. Er versprach, eine zeitnahe Lösung zu finden, nannte aber keinen konkreten Zeitraum. Parallel sollen die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. Den Anwohnern reicht das nicht, sie kündigten an, den Fall anwaltlich klären zu wollen.