Im Schwimmbecken gilt momentan Kreisverkehr. (FOCKE STRANGMANN)

Nachdem das Verdener Erlebnisbad Verwell am 25. Mai seine Pforten geöffnet hatte, mussten sich die Gäste auf eine sehr spezielle Badesaison einstellen: Abstandsmarkierungen auf dem Boden, Maskenpflicht im Innenbereich und geänderte Öffnungszeiten. Die Corona-Krise hat Spuren hinterlassen und die Verantwortlichen vor neue Herausforderungen gestellt. Das aufwendig erstellte Hygienekonzept weiß jedoch zu überzeugen und kommt bei den Besuchern gut an.

„Ich fühle mich hier sehr sicher und habe keinerlei Bedenken, mich mit dem Virus zu infizieren“, beteuert Andrea Kohnen. Die Hobby-Schwimmerin aus Verden ist glücklich, dass das Erlebnisbad wieder öffnen konnte, sieht dies aber nicht als Selbstverständlichkeit an: „Wir haben die Pandemie noch nicht überstanden und müssen auch hier weiter auf der Hut sein und die Regeln beachten.“ In der Tat versucht man es den Gästen trotz strenger Auflagen so erholsam wie möglich zu machen. Aufenthalte in Zeitfenstern, verbunden mit sofortigen Reinigungsarbeiten, sollen beispielsweise die Ansteckungsgefahr lindern und den Schwimmbegeisterten ein sicheres Gefühl vermitteln. Dennoch sind die Becken und Liegebereiche noch nicht so gut belegt wie in den Jahren zuvor. „Es ist kein Geheimnis, dass die Besucherzahlen derzeit nicht so hoch sind wie vor Corona. Bei vielen Besuchern spielt nach wie vor die Angst, gepaart mit einer Menge Portion Respekt, eine sehr große Rolle“, beschreibt der stellvertretende Badleiter Arne Lindhorst die Lage.

In Zeiten von Corona wird besonders der Beruf des Schwimmmeisters auf die Probe gestellt. Leben retten trotz Einhaltung der festgelegten Abstandsregelung steht dabei auf der Tagesordnung. „Wir weisen die Gäste stets darauf hin, achtsam zu sein. Aber auch im Ernstfall sind wir sehr gut aufgestellt“, bekräftigt Badleiter Klaus Jürries. So stehen den Schwimmmeistern bei einer Erste-Hilfe-Leistung stets FFP2-Schutzmasken zur Verfügung. Um direkten Kontakt mit den Badegästen zu vermeiden, stünden bei einer möglichen Atemnot auch Beatmungsbeutel bereit.

Trotz positivem Feedback für die detaillierte Erarbeitung eines Hygienekonzepts stoßen die derzeitigen Eintrittspreise vielen Gästen sauer auf. Rabatte wie Dauer- und Wertkarten oder sonstige Eintrittsvergütungen können aktuell nicht wahrgenommen werden. Das Verwell weist darauf hin, dass die bereits gekauften Karten ihre Gültigkeit behalten und nach der Corona-Krise wieder eingesetzt werden können. Doch aktuell wird explizit auf das erstellte Ticketsystem hingewiesen. Ein Zwei-Stunden-Ticket für Erwachsene kostet demnach 4,50 Euro, Kinder müssen 2,50 Euro bezahlen. „Zwei Stunden reichen für uns Schwimmer vollkommen aus. Preislich gesehen ist es schon ein bisschen schade, dass wir nicht auf unsere Dauerkarten zurückgreifen dürfen. Aber diesen Luxus leiste ich mir gerne. Für Familien sieht das bestimmt anders aus“, sagt Schnellschwimmerin Edith Otten. Auch Dauerkarten-Besitzerin Doris Böhmermann bemängelt die Ticketsituation, mahnt aber zur Einsicht: „Der Preis für ein Zwei-Stunden-Ticket ist zu hoch, wenn man wie ich schon eine reguläre Dauerkarte besitzt. Dennoch bin ich in erster Linie froh, dass das Schwimmbad wieder öffnen konnte und ich weiter meine Bahnen ziehen kann. Deswegen werde ich den Preis auch in Zukunft bezahlen.“