Der Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt, hier auf einem Archivbild, hat das Verhalten seiner beiden Kollegen Löbel und Nüßlein aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion verurteilt. (Björn Hake)

Andreas Mattfeldt: Der Schaden, den diese zwei Personen zu verantworten haben, ist immens. Es handelt sich um einen Vertrauensbruch, den ich in dieser Art nicht erwartet hatte. Ich war entsetzt, als ich hörte, was da möglich ist. Entsetzt war ich auch über die Höhe der Provisionen, die da gezahlt worden sein sollen. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass es so etwas gibt, und dann noch in einer solchen Größenordnung.

Ich bin jetzt seit dreißig Jahren in der Politik und ich darf sagen: Mir ist noch nie für eine Sache aufgrund meiner politischen Tätigkeit Geld angeboten worden. Das kenne ich überhaupt nicht. Übrigens ist mir das auch in meiner Eigenschaft als Bürgermeister nicht passiert. Daher gehe auch ich davon aus, dass das Einzelfälle sind.

Es ist das tägliche Geschäft in meinem Wahlkreis, dass mich beispielsweise Unternehmer ansprechen, um nach einem Kontakt in einem Ministerium oder auf einer anderen Ebene zu fragen. Das ist tatsächlich auch Aufgabe der Abgeordneten. Ich habe es mir zu eigen gemacht, das ausschließlich für meine Region zu machen, weil es oftmals auch um Arbeitsplätze geht. Aber es ist eine Sache zu sagen, wende dich an diesen oder jenen, und etwas anderes, für eine solche Beratungsleistung Geld zu nehmen. Als Abgeordneter Rechnungen zu schreiben, ist schon schräg.

Nein, diese besonderen Fälle waren mir nicht bekannt. Ich erinnere mich aber, dass es eine Zeit gab, in der sich die Anfragen von Unternehmern mehrten, die an Masken herankamen und wissen wollten, auf wen sie damit zugehen konnten. Masken waren ja kurz vor der Einführung der Maskenpflicht knapp. Ich habe diese Anfragen kommentarlos per Mail weitergeleitet, aber nicht verfolgt, was dann daraus geworden ist. Dass das anderenorts anders gehandhabt wird und dann auch noch diese hohen Summen gezahlt werden, schockiert mich. Aber vielleicht bin ich auch zu blauäugig.

Die Politik insgesamt wird in Misskredit gebracht. Man muss aber auch sehen, dass die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten in Berlin eine anständige Arbeit macht. Viele davon unterstützen den Mittelstand, engagieren sich für den sozialen Bereich und legen wenig Wert darauf, jede Woche in einer Talkshow zu sitzen. Die werden oft vergessen und werden nun mit diesen schwarzen Schafen über einen Kamm geschoren. Das wird ihnen nicht gerecht.

Den Ball gebe ich zurück. Wenn man sich die Nähe einiger sozialer Organisationen oder Umweltorganisationen zu Parteien wie den Linken oder den Grünen ansieht, fragt man sich, wie man dazu kommt, eine Partei wie die CDU in eine Ecke zu stellen. Für Fehler ist meine Partei sicher nicht anfälliger als andere Parteien.

Das noch nicht. Aber wir müssen ja schon seit Langem angeben, wenn wir uns irgendwo beteiligen oder selber Unternehmen haben. Ich bin ja auch Unternehmer und habe meine mit eigener Arbeitskraft aufgebaute Brauerei und eine Fleischwarenfirma nicht verkauft, weil ich im Bundestag sitze. Ich möchte unabhängig bleiben und nicht von der Politik oder meiner Partei abhängig sein. Damit gehe ich aber offensiv um, somit ist das alles transparent. Wenn man solche Leute nicht will, dann haben wir demnächst nur noch Menschen aus dem öffentlichen Dienst oder aus den Gewerkschaften im Bundestag. Das kann auch niemand wollen.

Ich will mich an diesen Dingen nicht über Gebühr abarbeiten. Das muss unsere Führung bearbeiten. Wir haben wahrlich noch andere Probleme, die wir fix lösen müssen. In Deutschland und Europa bricht die Wirtschaft aufgrund der Corona-Maßnahmen massiv zusammen. Ich rechne mit erheblichen Arbeitslosenzahlen infolge der Corona-Politik und der damit einhergehenden Maßnahmen. Da habe ich derzeit meine ganze Arbeitskraft hineinzustecken. Irgendwann werden wir die Vorgänge rund um diese zwei, drei Leute hoffentlich abgearbeitet und die schwarzen Schafe sanktioniert haben. Politik ist schnelllebig.

Zur Person

Andreas Mattfeldt

ist seit 2009 CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Verden-Osterholz. Der 51-Jährige aus Völkersen (Kreis Verden) ist verheiratet und hat zwei Töchter. Mattfeldt ist gelernter Industriekaufmann und geschäftsführender Gesellschafter einer Berliner Biermanufaktur. Er wird bei der Bundestagswahl am 26. September erneut für ein Direktmandat kandidieren.

Zur Sache

Abgeordnete sollen sich erklären

In der sogenannten Maskenaffäre hat die Spitze der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag den Abgeordneten von CDU und CSU eine Frist bis Freitagabend zur Abgabe einer Erklärung gesetzt, dass keine Vorteile im Rahmen der Covid-19-Pandemie erzielt wurden. „Wir sehen uns als Abgeordnete des Deutschen Bundestages in der besonderen Verantwortung für das Gemeinwohl. Das gilt besonders in einer Krise wie der derzeitigen Corona-Pandemie. Das Fehlverhalten Einzelner darf nicht eine ganze Fraktion in schlechtes Licht rücken“, schreiben Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in einer Mail an die Parlamentarier.

Die Erklärung beinhaltet unter anderem, dass in den Jahren 2020 und 2021 direkt oder über Gesellschaften aus dem Kauf oder Verkauf von Medizinprodukten wie etwa Schutzausstattung oder aus dem Vermitteln von Kontakten keine finanziellen Vorteile erzielt wurden oder werden.

Die Mail ist eine Reaktion auf die Vorgänge rund um die Abgeordneten Georg Nüßlein (bisher CSU) und Nikolas Löbel (bisher CDU). Gegen Nüßlein ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit. Löbel hat eingeräumt, dass seine Firma Provisionen von rund 250.000 Euro für das Vermitteln von Kaufverträgen für Corona-Schutzmasken erhalten hat. Bei ihm prüft die Staatsanwaltschaft, ob ein hinreichender Anfangsverdacht zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegeben ist. Beide Politiker haben inzwischen ihre Parteien verlassen.