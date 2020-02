Blickt auf ein erfülltes Leben hinter dem Steuer des Awo-Reisebusses zurück: Hans-Heinrich Wätje. (Björn Hake)

Er gehörte zu den bekanntesten Busfahrern im Kreisgebiet, kennt Europas Straßen wie seine Westentasche. Deshalb ist der 80-jährige Hans-Heinrich Wätje auch in vielen Fotoalben von Awo-Mitgliedern verewigt. Manche Aufnahmen sind vielleicht schon ein wenig vergilbt, denn die erste Tagesfahrt mit dem Dörverdener liegt bereits 45 Jahre zurück. „1973 habe ich den Busschein gemacht, ab 1975 bin ich dann für die Arbeiterwohlfahrt gefahren“, erzählt der Mann, der nach eigener Aussage zwischen 4 und 4,5 Millionen Kilometer auf Europas Straßen zurückgelegt hat. Nachdem er schon vor einiger Zeit in „Reise-Rente“ gegangen ist, hat er nun auch den Vorsitz der Dörverdener Awo niedergelegt und den Staffelstab an Sabine Otte weitergereicht. Mit rund 250 Mitgliedern ist der Dörverdener Ortsverein landkreisweit der größte.

Wätje gehört der Arbeiterwohlfahrt bereits seit 43 Jahren an, erinnert sich noch genau an seine erste Mehrtagesfahrt nach Südtirol. „Damals sind wir mit drei Bussen ins Tauferer Tal gefahren.“ Blättert er heute in seinen beiden prall gefüllten Leitz-Ordnern, findet er nicht nur die feinsäuberlich abgehefteten Jahresprogramme, sondern sogar noch einige Platzkarten. Auch für die Kollegen aus Verden hat der Dörverdener oft die Reiserouten zusammengestellt, viele Allerstädter gehörten ohnehin zu seinen treuen Stammgästen im Bus. Ebenso wie die Awo-Mitglieder aus Baden und Uphusen.

Selbst bis auf die Iberische Halbinsel, bis nach Spanien, hat er die Kreisverdener damals chauffiert. „Wir sind zwei Tage lang gefahren und haben im französischen Lyon zwischenübernachtet“, blickt Wätje zurück. Egal, mit wie vielen Bussen die Reisegruppe auch unterwegs war, der Dörverdener hat immer hinter dem Steuer des ersten Busses gesessen, das gehörte einfach schon zur guten Tradition im Ortsverein.

Bis zu ihrem Tod immer an seiner Seite: seine Frau Inge, die sich als ehrenamtliche Geschäftsführerin im Ortsverein engagiert hat. „Nachdem ich den Awo-Vorsitz 1996 übernommen habe, hat sie auch die Reiseleitung übernommen“, erzählt der Dörverdener. Viele Fahrgäste erinnern sich noch heute, wie liebevoll sie damals von Inge Wätje auf Reisen betreut wurden. Natürlich hat sie für die Gäste in den Pausen auch Würstchen heiß gemacht – was wäre eine Fahrt an Bord eines Wätje-Busses schließlich ohne mehrere Dosen langer Enden. Selbst wenn es auf großer Fahrt einmal eine Panne gab – Hans-Heinrich Wätje hat seinen Bus immer wieder zum Laufen gebracht. „Etwas Gravierendes ist uns zum Glück aber nie passiert, wir sind immer wieder heil zu Hause gelandet.“ Auch wenn er in engen niederländischen Gassen manchmal auf dem Gehsteig fahren musste.

Die norwegischen Fjorde kennt er genauso gut wie den Bleder See in Slowenien oder die Kvarner Bucht in Kroatien. „Ins ehemalige Jugoslawien sind wir 1984 sogar noch in einem Rutsch durchgefahren“, erzählt der frühere Busfahrer. Von den Sehenswürdigkeiten der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck könnte der 80-Jährige selbst heute noch im Schlaf erzählen. „Ich bin dort bestimmt 25 Mal gewesen“, mutmaßt er. Toiletten gab es früher natürlich noch nicht an Bord, dafür aber regelmäßige „Pinkel-Pausen“ an Raststätten. „Damals musste ich noch richtig knüppeln und alles per Hand schalten“, erinnert er sich. Ob in Masuren oder der Toskana – den fünften Platz auf der Rückbank hat Hans-Heinrich Wätje immer für seine Frau Inge freigehalten, wenn eine Stadtführerin vorne bei ihm am Mikrofon saß.

Fiedlers Erben

Der Awo-Ortsverein Dörverden wurde Ende des Jahres 1953 gegründet. Erster Vorsitzender war damals Heinrich Ahlers. Von Anni Fiedler hat Wätje die Dörverdener Awo schließlich 1996 mit insgesamt 320 Mitgliedern übernommen. Während das Ehepaar Fiedler mit der Arbeiterwohlfahrt vornehmlich durch Deutschland und Österreich getourt ist, hat Hans-Heinrich Wätje die Reisen in seiner Amtszeit als Dörverdener Awo-Chef auf breitere Füße gestellt. Den vielen Fahrgästen aus Dörverden, Stedorf, Barme, Wahnebergen und den anderen Orten im Kreisgebiet hat er im Laufe der Jahre viele unvergessliche Reisen beschert. Obwohl es bei ihm im Bus früher immer heiße Würstchen gab und diese ja nun bekanntlich zwei Enden haben, ist ein Comeback hinter dem Steuer ausgeschlossen. Wätje ist nicht mehr im Besitz eines gültigen P-Scheines, sprich Führerschein zur Fahrgastbeförderung. Lediglich hoch oben auf seinem Stubenregal fährt noch ein Modellbus – ein Geschenk seiner Kinder.

Wätje, Vize-Chef des Awo-Kreisverbandes Verden, blickt auf ein erfülltes Leben im Bus zurück. „Ich würde es noch einmal so machen“, resümiert er zufrieden. Schottland, Rumänien, die Mosel – der Dörverdener muss nichts im Marco Polo-Reiseführer nachschlagen, er hat einfach noch immer alles im Kopf. Mit dem Bus und seinen treuen Fahrgästen sei er überall gewesen, ist mit ihnen über den Hindenburg-Damm nach Sylt gedüst und über die Tauern-Autobahn in Richtung Kärnten geflitzt. Bloß in Amerika war er nicht, „dort bin ich nicht mit dem Bus hingekommen“.