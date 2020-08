Freuen sich über die neuen Turnierplätze: Lutz Brockmann (v.l.), Jasmin Nölker (Stadt Verden), Wilken Treu, die beiden Fachbereichsleiter Rainer Kamermann und Sabine Mandel sowie das Planer-Duo Ute Rossmayer und Thorsten Müller-Rauschgold. (Björn Hake)

Die Reiterstadt Verden macht ihrem Namen wieder alle Ehre. Mit der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts auf dem Rennbahngelände gehört Verden nun zu den modernsten Turnierplätzen in ganz Europa. Zwei Millionen Euro – samt Zuschuss des Landkreises Verden (rund 300 000 Euro) – hat die Stadt dafür in die Hand genommen. Die Pflege des Areals übernimmt der in Verden ansässige Hannoveraner Verband. Mit der Umgestaltung des Geländes ist dem Planer-Duo Ute Rossmayer und Thorsten Müller-Rauschgold gleich in doppelter Hinsicht ein Coup gelungen – zum einen haben sie Turnierplätze geschaffen, die den heutigen internationalen Wettbewerb-Standards entsprechen, zum anderen aber auch die Interessen der verschiedenen Nutzer, also den örtlichen Vereinen, berücksichtigen.

Um den Charakter eines Landschaftsparks zu wahren, konnte sogar ein Eichbaum erhalten bleiben. „Die Turnierplätze machen ordentlich was her“, sagte ein sichtlich stolzer Bürgermeister und Bauherr Lutz Brockmann bei der Abnahme des zweiten Bauabschnittes. Künftig können also ohne Weiteres die Bedürfnisse aller Nutzer – Fußballer, Leichtathleten, Mitglieder des Rennvereins – befriedigt werden. Die Isländer haben ihre Passbahn bereits im Zuge des ersten Bauabschnitts in Beschlag genommen.

Auch Wilken Treu, Geschäftsführer des Hannoveraner Verbandes, zeigte sich begeistert von den neuen Gestaltungsmöglichkeiten. „Ab sofort können wir parallel trainieren und Prüfungen abnehmen, ohne dabei den laufenden Betrieb des Hannoveraner Verbandes zu stören“, freute er sich.

Während der Bauarbeiten stellte die dicke Mutterboden-Schicht eine der größten logistischen Herausforderungen dar. Bewegt sie sich sonst je nach lokalen Gegebenheiten bei ungefähr 30 Zentimetern, sind es in Verden nahezu drei Mal so viel. Der Aushub am Rande des Geländes zeugt noch immer von gewaltigen Erdarbeiten, die dort in den vergangenen Monaten verrichtet wurden. Der Kirchlintler Spezialist für Reitböden, die Firma Bohlmann, habe eine „logistische Meisterleistung“ vollbracht, zollte Brockmann dem heimischen Unternehmen Respekt.

Doch nicht nur ausgekoffert wurde in Verden – eine spezielle Unterflur-Bewässerung versorgt das Areal mit der optimalen Feuchtigkeit. Dank dieser Bewässerungstechnik können auch Niederschläge problemlos versickern. Der Einsatz des computergesteuerten perforierten Rohrleitungssystems bewirkt nach Aussage von Ute Rossmayer, dass zwischen 50 und 70 Prozent Wasser eingespart werden können. Stichwort natürlicher Wasserkreislauf: Das kühle Nass wird aus einem Brunnen (Grundwasser) gewonnen. Auch der Bürgermeister konnte sich beim Vor-Ort-Termin ein Bild von der hohen Qualität der Reitböden machen: „Der Sand bleibt bei diesen heißen Temperaturen liegen und fliegt nicht herum.“

Übrigens: Trotz Corona-Pandemie und damit verbundenen Lieferengpässen aus dem Ausland kommt die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts einer Punktlandung gleich. Wie der Name schon erahnen lässt, folgt auf den zweiten in Zukunft auch noch ein dritter Bauabschnitt mit dem Bau eines kostspieligen Richterturmes.

Mit der Umgestaltung des Areals will die Stadt den Reitsportlern ideale Bedingungen schaffen – der Konkurrenz etwas entgegensetzen, mit dem europäischen Ausland standhalten. Getestet wurde es laut Wilken Treu bereits, die offizielle Einweihung steht dann am Montag beim Springpferde-Championat an. „Ohne die Unterstützung der Stadt hätte der Verband das nicht hinbekommen“, dankte Treu Brockmann und seinem Rathaus-Team.